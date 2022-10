–

De parte de Gatos Sindicales October 10, 2022 62 puntos de vista

(Texto del correo de RRHH, recibido por CGT el 5 de octubre, en respuesta al enviado por CGT el 3 de octubre)

Por favor les agradecemos no saquen de contexto las indicaciones de orden y limpieza que se les han indicado.

Todas las personas usuarias del edificio de Albarracín 25 desde el inicio de la crisis sanitaria COVID conocen la indicación de dejar los escritorios despejados para facilitar las tareas de limpieza y reducir los elementos que pueden incrementar el riesgo de contagio, así como tener los “fancoils” despejados de elementos (salvo las plantas que estén puestas por la empresa, recordando también que por correcto mantenimiento de las mismas no se pueden traer “de casa”).

Únicamente se pueden quedar sobre los escritorios los monitores y cuando han sido autorizados previamente de forma específica equipos (ordenadores) debidamente anclados y teclados.

(Texto del correo enviado, el 7 de octubre, a RRHH por CGT en respuesta a su correo del 5 de octubre)

Disculpen que les aclaremos que no sacamos nada de contexto. Esa orden vía email sólo la ha recibido el personal del Centro de Capacitación (Bench) y no tiene nada que ver ni con los escritorios ni con la Covid. Harían mejor en no justificar lo injustificable, porque las órdenes no se dan a golpe de arrebato.

En el edificio de Albarracín 25 ya no hay ninguna medida Covid implantada. No hay aforo, no hay distancia entre mesas ni entre personas, no hay límite de personas en los ascensores… lo único que hay es el bochornoso interés de la empresa por ahorrar, sobre todo en limpieza: salas y espacios del comedor cerrados para no tener que limpiarlos, mientras se amontona al personal en los que dejan disponibles. En este caso el riesgo de contagio de Covid no les importa. Mesas despejadas para que se tarde menos en limpiar y así ahorrar en personal de limpieza; puestos flexibles para ahorrar en espacio cuando lo más higiénico sería que las personas usasen siempre el mismo escritorio; huella digital en los tornos para ahorrarse entregar tarjetas ¿cuántas veces al día se limpian y desinfectan los lectores de huella de los tornos?

Usar una botella de cristal o una taza que se trae la plantilla de su casa es más sostenible que seguir consumiendo envases de plástico, así pues usar estos que son reutilizables también es reducir nuestra huella de carbono, pero hay que tener un lugar dónde dejarlos en la oficina (porque, que sepamos, esos objetos no levitan).

Para la plantilla es indignante que la dirección de la empresa se empeñe en ahorrar lo que despilfarra por otro lado a costa de su salud y malestar. Plantilla a la que no se le da un espacio para dejar una taza o una chaqueta o un dentífrico o un paquete higiénico… cuando no se la maltrata directamente, como al personal del Bench, retirando los bombines de las cajoneras para que no puedan dejar ni la cartera, ni el móvil, ni ningún objeto personal en un lugar seguro mientras están en la oficina. Miren los resultados de su encuesta sobre Bamboo y sabrán qué quiere la plantilla.

Como ustedes conocen, existen dos resoluciones de la Inspección de Trabajo: una para que faciliten un lugar seguro para poner los objetos personales mientras se está en la oficina y otra para que las personas que trabajan en presencial puedan dejar las herramientas de trabajo en las oficinas al finalizar su jornada. Ninguna de las dos situaciones las ha resuelto la empresa, así que con estas órdenes irracionales redundan en su incumplimiento. Mientras no faciliten lo requerido por la Inspección de Trabajo, la plantilla tendrá que hacer uso del espacio que tiene.

Les recordamos nuevamente el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadore “Inviolabilidad de la persona del trabajador” en relación con los efectos personales de la plantilla.

Covid ad eternum (cuando les interesa).