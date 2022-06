–

De parte de Gatos Sindicales June 28, 2022 222 puntos de vista

RRHH no se ha dignado contestar al correo enviado el pasado 20 de junio por el Comité de Empresa de Madrid respecto a la concesión de Teletrabajo a todo el personal adscrito al centro de trabajo de Madrid con motivo del cirio que se montará gracias a la OTAN. Al alcalde de Madrid no le hará gracia que RRHH no siga sus recomendaciones.