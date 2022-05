–

(Texto del correo enviado por CGT a RRHH, el 20 de mayo, con copia a la CEO PTorres)

El pasado día 18 de mayo el personal asignado al Centro de Capacitación recibió un correo para que se trasladara de la zona A planta 2ª a la zona C planta 2ª del edificio de Albarracín 25. El jueves día 19 las personas asignadas iniciaron el traslado.

Es necesario señalar que esta situación afecta a personal que asiste habitualmente a la oficina y al que frecuentemente se le niega o cancela el acuerdo de Teletrabajo. Por ello resulta extraño que en el correo se indique que los puestos son “calientes”. No sabemos qué significa eso para la dirección, lo que sí sabemos es que, aunque el email no lo menciona, se ha ordenado al personal que deje la mesa vacía al finalizar la jornada cada día y que al llegar ocupe cualquier puesto de esa zona. Para que esto se pueda realizar así, todos los puestos físicos deben tener el material mínimo instalado y deben existir lugares en los que guardar con seguridad el material de uso individual (portátiles, auriculares…) ya que este material se le asigna a la persona y se la hace responsable del mismo. La falta de cualquiera de estos dos requisitos supone incumplir la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos del puesto de trabajo y la normativa interna de seguridad del Grupo.

La realidad es que en muchos puestos se han detectado carencias como monitores sin cables o monitores que no funcionaban. En la gran mayoría de los casos, los monitores no tienen el tamaño adecuado para trabajar con pantallas de visualización durante ocho horas, por no mencionar la mala calidad de la imagen al estar éstos sobreutilizados con el consiguiente daño producido a la vista. También faltan teclados, que es otro elemento fundamental para el trabajo diario.

Por otro lado, este sistema no cumple con la Protección de la Salud ya que no garantiza el uso del material adecuado a las personas que necesitan una adaptación especial (reposapiés, pantallas o teclados adaptados, sillas o mesas especiales…) al no asegurarles la disponibilidad del mismo todos los días.

Mención aparte merecen las cajoneras, que en esta nueva ubicación no tienen cerradura lo que impide dejar en ellas ningún material personal o profesional. Esto imposibilita cumplir la ley de Protección de Datos, además al no disponer de llave en la cajonera y tampoco de una taquilla cerrada donde poder dejar los activos de la empresa y la información sensible, no se cumple las directivas de seguridad y protección del Grupo (Atos Cybersecurity & Safety Awareness 2021) ni en cuanto a la protección de la información ni a la de los activos (portátil, auriculares…) de la compañía.

Por tanto, solicitamos puestos de trabajo adaptados y adecuados al uso para el personal del Centro de Capacitación (Bench), con el objetivo de que dicho personal no sufra otra discriminación más, se garantice la protección de su salud y que se cumplan con las normativas vigentes, empezando por las internas de la compañía.