De parte de Gatos Sindicales January 27, 2023 221 puntos de vista

(Texto del correo enviado por CGT, el 26 de enero, a RRHH, la CEO y el Servicio de Prevenci贸n)

El 28 de noviembre de 2022 se desplaz贸 al personal asignado al Bench desde la zona C de la segunda planta a la sala B209. Desde entonces se han estado produciendo continuas quejas de todo el personal all铆 ubicado por la baja temperatura de la sala. Adem谩s de las incomodidades que produce tener que estar trabajando con el plumas puesto, ropa t茅rmica, y las manos y pies helados esta situaci贸n ha originado dolores musculares, articulares y catarros durante todo este tiempo.

Por fin el 12 de enero de 2023 se pas贸 un t茅cnico revisando el sistema de calefacci贸n, y resulta que gracias a la intervenci贸n de este profesional se descubri贸 que no estaba funcionando adecuadamente, que el aislamiento de la sala es penoso y que se producen corrientes de aire frio que circulan por la parte baja de la sala donde apenas alcanza a llegar la calefacci贸n. A partir de esa fecha se est谩 trabajando en mejorar esta situaci贸n y se empieza a notar el cambio, aunque la sala sigue siendo muy fr铆a.

Es incomprensible que a pesar de las comunicaciones realizadas por el Comit茅 de Empresa, las distintas secciones sindicales y las quejas de la plantilla desde la direcci贸n no se haya evitado el sufrimiento y las molestias producidas por esta situaci贸n. Que estas cosas se produzcan en un edificio que se est谩 transformando puede ser normal, lo que resulta inaceptable es que, conociendo la situaci贸n, se haya obligado al personal a estar en esa zona sufriendo estas circunstancias durante m谩s de un mes y medio en pleno invierno sin mostrar la m谩s m铆nima empat铆a y sin poner ninguna soluci贸n, aunque fuese temporal (incluso el Teletrabajo), para solventar lo antes posible todas las molestias y proteger su salud.

Es m谩s, esta situaci贸n resulta sorprendente porque gran parte del edificio est谩 vac铆o y en mejores condiciones de habitabilidad. Por ejemplo, la misma zona C que antes se estaba utilizando y, por ello, se podr铆a haber permitido que el personal usase otras salas mientras se mantuviera esta situaci贸n de mala climatizaci贸n y fr铆o invernal. Pero el personal del Bench sigue siendo maltratado y seguir谩 si茅ndolo mientras a Recursos Humanos se le olvide que este personal tambi茅n es humano y que ha colaborado en la prosperidad de esta compa帽铆a durante muchos a帽os.

Pero no acaba aqu铆 la historia, ya que ahora tambi茅n descubrimos que la red de datos instalada en la zona no es la correcta y que no permite acceder con normalidad a servicios y aplicaciones de Atos. Parece que ya se est谩n haciendo cambios para corregirlo en todos los puestos tras las incidencias registradas por la plantilla.

Lo que todo esto demuestra es que el cambio a la nueva ubicaci贸n fue precipitado, y sin verificar, antes del traslado, que la nueva zona cumpl铆a todas las condiciones necesarias para poder desarrollar el trabajo diario en ella, siendo este error bastante grave ya que afecta a la salud de la plantilla. No deber铆a volver a producirse algo as铆… el Servicio de Prevenci贸n deber铆a haberse preocupado algo m谩s.

De todas formas y a pesar de las mejoras que se est谩n realizando, la sala sigue siendo muy fr铆a y en d铆as como los que estamos teniendo con temperaturas tan bajas se produce bastante incomodidad y malestar al tener que estar tantas horas en una zona tan mal climatizada.

Por todo ello, solicitamos que se priorice la soluci贸n al problema del fr铆o y que se permita al personal el uso de una zona del edificio mejor acondicionada, dado que gran parte del edificio est谩 vac铆o.