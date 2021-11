Amnist铆a Internacional alerta sobre la situaci贸n en el sur de la isla -donde m谩s de nueve de cada diez personas viven por debajo del umbral de la pobreza-, donde una sequ铆a hist贸rica, agravada por la crisis clim谩tica mundial, est谩 asolando el pa铆s. 芦Comemos cactus. Esto nos est谩 matando. Es lo que hace que nos duela el est贸mago. Y esto es lo que damos a nuestros ni帽os禄. Testimonios como 茅ste, recogidos por Amnist铆a Internacional, muestran la cruel realidad de la hambruna que asola la regi贸n m谩s meridional de Madagascar, conocida como el Gran Sur, afectada por su peor sequ铆a en los 煤ltimos 40 a帽os.

En lugar de arroz, yuca y ma铆z, las v铆ctimas de la hambruna en los distritos de Ampanihy y Ambovombe cocinan cactus y tub茅rculos silvestres para combatir el hambre, a los que a帽aden ceniza o arcilla blanca para atenuar el mal sabor de las plantas. Y debido a eso, se enferman. Seg煤n UNICEF, la malnutrici贸n est谩 asociada con al menos el 44% de las muertes de ni帽os menores de cinco a帽os en Madagascar.

Aunque Amnist铆a no brinda un n煤mero de v铆ctimas por falta de estad铆sticas oficiales fiables, varias personas entrevistadas para el informe afirman que muchas personas han muerto de hambre en sus comunidades. Como Votsora, un agricultor de unos cincuenta a帽os, que dice que en su pueblo murieron diez personas, entre ellas cinco miembros de un mismo hogar que murieron de hambre el mismo d铆a.

Mujeres y ni帽os, las primeras v铆ctimas

La hambruna se debe a las graves p茅rdidas de cosechas como consecuencia de un largo periodo de sequ铆a. Y desde hace unos meses, las tormentas de arena se extienden por el sur de la isla, cubriendo los campos de arena roja y contaminando las fuentes de agua. 芦La gente est谩 empezando a cocinar y a lavarse con agua de mar. El agua potable se ha vuelto muy escasa禄, afirma la joven activista malgache Marie Christina Kolo.

Antes de esta sequ铆a hist贸rica, el Grand Sur ya estaba en crisis. Seg煤n el Informe sobre la Crisis Alimentaria Mundial, elaborado por varias agencias de la ONU y ONG, la pandemia afect贸 la actividad econ贸mica en la regi贸n, que permit铆a a los agricultores encontrar formas alternativas de ganar dinero en caso de que se perdieran las cosechas. Hoy, m谩s de nueve de cada diez personas est谩n por debajo del umbral de la pobreza.

Las mujeres y los ni帽os son, como suele ocurrir, las primeras v铆ctimas de este desastre humanitario. Seg煤n las investigaciones de Amnist铆a Internacional, muchos ni帽os dejan de ir a la escuela, ya sea para ayudar econ贸micamente a sus familias mendigando o porque sus padres se niegan a enviarlos a la escuela con hambre. Moa, de 17 a帽os, dice: 芦A causa del hambre, no me siento bien, y cuando los profesores me explican, mi cabeza siempre est谩 en otra parte. En el Gran Sur, s贸lo la mitad de los ni帽os van a la escuela primaria, frente al 95% en la capital, Antananarivo.

Las mujeres tambi茅n sufren de forma desproporcionada la sequ铆a, ya que suelen ser las responsables de recoger el agua y alimentar a la familia. Seg煤n un relato, las madres son las primeras en endeudarse cuando buscan alimentos para sus familias. Incluso antes de la actual hambruna, m谩s de la mitad de las mujeres de la regi贸n se casaban antes de llegar a la edad adulta, a veces con tan solo ocho a帽os. Seg煤n los datos recogidos por Amnist铆a Internacional, el n煤mero de casos de abuso y explotaci贸n infantil ha aumentado en los 煤ltimos meses y seguir谩 aumentando al menos hasta que termine la hambruna.

A la sombra del cambio clim谩tico, las cat谩strofes se multiplican

En su informe, publicado el mi茅rcoles 26 de octubre y titulado 芦Ser谩 demasiado tarde para ayudarnos cuando estemos muertos禄, la ONG insiste en que la actual sequ铆a en Madagascar y sus consecuencias 芦no deben ser tratadas por el gobierno malgache y la comunidad internacional como una emergencia humanitaria禄, dada la 芦sombra del cambio clim谩tico禄 que se cierne sobre esta tragedia.

芦Madagascar est谩 en primera l铆nea de la crisis clim谩tica. Esto significa que un mill贸n de personas se enfrentan a una sequ铆a catastr贸fica y a la violaci贸n de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentaci贸n y al agua. Esto significa que corren el riesgo de morir de hambre禄, advierte Agn猫s Callamard, Secretaria General de Amnist铆a Internacional.

En el sur de Madagascar, es probable que las cat谩strofes humanitarias aumenten con el cambio clim谩tico, ya que las condiciones meteorol贸gicas extremas son m谩s frecuentes y las sequ铆as duran m谩s tiempo. Otro factor agravante es la deforestaci贸n de la isla, que ya ha destruido el 90% del bosque original de Madagascar y que favorece la formaci贸n de tormentas de arena, las que secan los campos y contaminan las fuentes de agua.

Unos d铆as antes de la apertura de la COP26, Amnist铆a Internacional subraya que el caso malgache ilustra las profundas desigualdades entre los pa铆ses que m谩s sufren el cambio clim谩tico y las naciones industrializadas que m谩s gases de efecto invernadero emiten. Para garantizar los derechos fundamentales del pueblo malgache, la organizaci贸n hace un llamamiento claro a la comunidad internacional para que tome medidas 芦concretas y valientes禄 que limiten el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.

芦Estas advertencias sobre la crisis clim谩tica deber铆an alarmar a los l铆deres mundiales y hacer que dejen de dar largas a este asunto禄, afirma Agn猫s Callamard, que insta a los pa铆ses m谩s contaminantes y 芦a los que disponen de m谩s recursos禄 a 芦proporcionar asistencia financiera y t茅cnica adicional para ayudar a la poblaci贸n de Madagascar a adaptarse mejor a las consecuencias del cambio clim谩tico禄. (Art铆culo publicado en el diario Lib茅ration, 27 de octubre de 2021)

Leonardo Kahn 鈥 Al Encontre

Fuente: https://contrainformacion.es/madagascar-la-primera-hambruna-climatica/