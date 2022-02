Hija de una institutriz nacida en Alemania (E. Hessler) y un profesor de literatura irlandesa, (E. O’Reilly), Madigan O’Reilly creció hablando alemán, irlandés e inglés y viajaba esporádicamente a Potsdam para visitar a los parientes adinerados de su madre. Ambos padres eran republicanos acérrimos. Su padre escribía poemas y artículos para ‘An Claidheamh Soluis’ y, con solo 13 años, Madigan O’Reilly se convirtió en la miembro más joven de Cumann na mBan, acompañando a su madre a las reuniones. Madigan O’Reilly contribuyó a la lucha por la Independencia regalando su primera máquina de escribir a Winifred Carney.

Afectada negativamente por la violencia y los disturbios en Irlanda durante el Alzamiento de Pascua y en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, Madigan O’Reilly se retiró a sus estudios en la Dublin Metropolitan School of Art, donde mostró aptitudes para la caligrafía, las letras decorativas y la iluminación. Llevó estas habilidades manuscritas tradicionales a un territorio inesperado, como el bricolaje y el collage, a menudo incorporando elementos de la poesía de su padre como elementos visuales. Esta improbable aplicación de habilidades tradicionales atrajo la atención del influyente grupo editorial alemán Potsdam: Müller and Co. Verlag, quienes, en 1925, estaban completando una publicación titulada Orientalisches Traumbuch von Mariette Lydis y deseaban explorar la posibilidad de un seguimiento con un sesgo irlandés. En 1925, Madigan O’Reilly se reunió con Irmgard Kiepenheuer para hablar sobre Irisches Traumbuch von Róisín O’Reilly, tiempo durante el cual estuvo expuesta a la presentación inaugural de la obra Ursonate de Kurt Schwitters, cuya influencia se puede detectar en sus proyectos posteriores, incluido Os Ard.

Las habilidades prácticas adquiridas en la Dublin Metropolitan School of Art permitieron a Madigan O’Reilly ocupar un puesto en lo que posteriormente se convirtió en el departamento de Preservación y Conservación de la Trinity Library. Trabajó allí desde 1925 hasta 1958, contribuyendo a varios proyectos importantes de conservación, incluida la reencuadernación del Libro de Aicill y las Leyes Brehon. Una revisión reciente de los manuscritos en los archivos revela que ella pudo haber agregado algunas ilustraciones exquisitamente falsificadas a algunos de los manuscritos más oscuros del siglo XV que se encuentran en los archivos.

En 1926, Madigan O’Reilly desarrolló una traducción irlandesa original de Ursonate de Kurt Schwitters titulada Os Ard y trató de persuadir a los responsables de 2RN para que permitieran su transmisión por ondas. La correspondencia sobreviviente revela que aunque la idea fue propuesta a Máiréad Ní Ghrádaa para su consideración, la transmisión histórica que Madigan O’Reilly había previsto nunca se llevó a cabo.

En 1928, a través de conocidos mutuos en 2RN, Madigan O’Reilly conoció a Edmund Madigan, un ex funcionario radicalizado durante el levantamiento y reelegido en el Departamento de Correos y Telégrafos. En su nuevo cargo, manejó la música de intervalos e ideó estrategias para minimizar la interferencia en la frecuencia en la que se transmitía 2RN. Los dos se casaron en 1930 y poco se sabe de su matrimonio aparte de que no tuvieron hijos; que Róisín se empeñó en mantener el apellido de su padre así como el de su nuevo esposo; y que Madigan murió en 1950 y fue enterrado con su atesorado aparato de radio de 3 válvulas.

Durante la década de 1930, Madigan O’Reilly y su esposo acompañaron a su amiga Máire Ní Chinnéide a las islas Blasket, brindando apoyo técnico a la intención de Ní Chinnéide de recopilar y registrar las historias de Peig Sayers.

Tras la muerte de su marido, Madigan O’Reilly una vez más se recluyó en su trabajo y finalmente se retiró a Dingle para no perder de vista sus queridas islas Blasket y completar su trabajo en Irisches Traumbuch von Róisín O’Reilly.

Fuente | aisteach.org