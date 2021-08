–

Montevideo, 17 ago (Prensa Latina) La uruguaya Cecilia Nazzari, madre de la niña Aurora Sosa atendida en Cuba, anunció hoy que denunciará al empresario que ofreció sufragar la rehabilitación de su hija si difundía mentiras contra la isla.

La joven, identificada como militante social y feminista, aseguró a Prensa Latina que presentarán el caso ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y solicitarán el audio de la conversación telefónica realizada a su celular con número registrado en el país suramericano.

‘Sabemos que es un empresario de inmuebles ibérico radicado en la ciudad de Valencia (España) y dijo que consiguió mi número de móvil por medio de la campaña de recolección de fondos para el tratamiento de Aurora, divulgada en las redes sociales’, declaró.

Anteriormente, desde su perfil en Twitter y con el nombre de usuario Arabella, Nazzari contó cómo recibió ese ofrecimiento a cambio de que ‘contemos la verdad que la prensa no muestra en Cuba’ y, de acuerdo con sus palabras, ‘a la Patria Grande se la respeta’.

Refirió que prefiere ‘salir a pedir plata a la calle antes que vender mis convicciones’ y anunció que el venidero 17 de septiembre madre e hija regresarán a la nación caribeña para continuar con el proceso de rehabilitación de la pequeña de seis años de edad en el Centro Internacional de Restauración Neurológica.

A su regreso a Uruguay, Nazzari comentó que su primera permanencia en Cuba la describiría con la frase: ‘Patria y vida no, Patria o Muerte, Venceremos’ y reconoció que con bloqueo y pandemia mediante, los especialistas consiguieron en solo 46 días un diagnóstico para Aurora.

‘(…) lo que mi país no logró en seis años (…) Cuba es el gigante que resiste de pie en el medio de la guerra. Cuba es honor y soberanía (…) Me llevo un pedacito de la historia de esta patria hermosa, no solo en libros, me la llevo en el corazón para toda la vida. Gracias’, comunicó la joven en varios tuits.

La niña uruguaya y su madre ingresaron en esa institución habanera, para la evaluación, diagnóstico y recuperación de la pequeña el pasado mes de junio, lugar a donde acudió el día 5 de agosto el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien manifestó sus deseos de mejoría y cariño a Aurora.