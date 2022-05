–

En portada: En la manifestación también se sumaron familiares de migrantes desaparecidxs en México. Foto: Red Regional de Familias Migrantes

Con fuertes consignas, pancartas, lonas y playeras con imágenes de miles de personas desaparecidas, las madres buscadoras de todo el país y de Centroamérica integraron la Marcha de la Dignidad Nacional en la que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a atender esta crisis con una política nacional en la que sean tomadas en cuenta.

A las 6h30 de este Día de las Madres (10 de mayo), en México, una comisión acudió a la conferencia matutina en la Ciudad de México para entregar al presidente una carta. Pero el mandatario se negó a atenderlas. Las madres cedieron el documento al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, que recibió acompañado de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a las afueras del Palacio Nacional.

Pasadas las 10h, la Marcha de la Dignidad Nacional salió del Monumento a las Madres para dirigirse al Ángel de la Independencia. En el camino las consignas –al igual que la lucha– no se cesaron: ¡Ahora, ahora, resulta indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!, ¡10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y resistencia!, ¡dónde están, nuestros hijos dónde están!

Después de recorrer el Paseo de la Reforma, integrantes del ‘Movimiento por nuestros desparecidos en México’, que integra más de 80 organizaciones de 24 entidades y tres países de Centroamérica, leyeron la carta que López Obrador se negó a recibir.

Trabajo coordinado

Las madres buscadoras reiteraron que se necesita una verdadera política nacional de atención y prevención de las desapariciones, de manera a garantizar un trabajo coordinado y constante con las instituciones correspondientes.

“En este día que hemos de resignificar el ser madres y sin nada que festejar al permanecer nuestros hijas e hijos desaparecidos, le hacemos una atenta solicitud para establecer una reunión de diálogo con nosotras”, reza el texto.

Para fortalecer y construir de manera conjunta la mencionada política nacional, debe avanzar, por ejemplo, en el funcionamiento efectivo de la Ley General en materia de desaparición. Además, se debe instalar el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, y crear el Banco Nacional de Datos Forenses.

Foto: Red Regional de Familias Migrantes

El ‘Movimiento por nuestros desparecidos en México’ mencionó todavía la importancia de avanzar en el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones como las enviadas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

Por separado, las colectivas de madres hicieron énfasis en la seguridad para quienes se dedican a estas búsquedas y recordaron a las madres que perdieron la vida durante el doloroso proceso de investigar el paradero de sus hijos e hijas.

En este tenor destacaron la coordinación interinstitucional entre los órganos que integran el Sistema Nacional de Búsqueda, pues la nueva Ley de la Fiscalía General de la República “diluye el papel y la responsabilidad de dicho organismo como parte de este sistema”, agregó.

Movimiento

Las madres seguirán tomando las calles y ocupando los espacios que sean necesarios para hacer valer sus derechos, “si la pandemia no nos detiene, nada nos detendrá”.

A la Marcha de la Dignidad Nacional se unió la Caravana del Movimiento Migrante Mesoamericano, integrada por 47 madres de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscan a sus hijos desaparecidos durante la ruta migratoria en México.

Las madres centroamericanas llegaron a este país entrando por Suchiate, Chiapas, el pasado 1 de mayo y este 10 se despiden nuevamente, para continuar la búsqueda.

¡Eres mi oxígeno!

Virginia Garay Cáceres, fundadora de ‘Guerreras en busca de nuestros tesoros’, busca a Bryan Eduardo Arias Garay desaparecido en Tepic, Nayarit, desde el 6 de febrero de 2018. Es otra madre que aprendió de leyes y creó redes ante la nula respuesta de las fiscalías en México.

Su hijo desapareció cuando Edgar Veytia fungió como Fiscal de Nayarit, en el contexto de las disputas por las plazas del crimen organizado. Ahora Veytia está detenido en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

“Mi hijo salió a trabajar a un puesto de hamburguesas a tres calles de la casa”. Nunca llegó. Vicky metió un amparo buscador para exigir a los jueces que investiguen, pero éstos pidieron que Brayan ratifique el amparo. Esto la llevó a interponer una queja ante la Judicatura Federal.

Vicky investiga en campo y en las calles. En vida y en muerte. Fue una de las que se pronunció tras el informe del Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada que documentó la situación con los casi 100,000 desaparecidos y los 52,000 mil cuerpos sin identificar en los Servicio Médico Forense del país.

Foto: Red Regional de Familias Migrantes

Y a pesar de la situación, las madres lamentan que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se niegue a las reuniones con las representaciones.

En cuatro años de lucha, Vicky aprendió a realizar un amparo, también sabe de leyes y conoce sus derechos. Ayuda a las madres en las fiscalías, las orienta y acompaña. Solo de Tepic son 32 madres que buscan a 33 personas, también apoyan a colectivos en Chapala y Colima, Jalisco; en Baja California y Tamaulipas.

En los hallazgos de cuerpos sin vida, las madres se comprometen con la identificación y la ubicación de las familias. Es simbólico, “hay cosas que no tienen explicación cuando pedimos permiso al cuerpo para trasladarlo; son muchos sentimientos y cada hallazgo se siente como propio”.

Para Vicky el 10 de mayo es muy diferente. “Nosotras no festejamos; nosotras queremos gritar que todas esas madres que estaremos en la marcha ya no tenemos esa relación porque no están nuestros hijos, los estamos buscando. El 10 de mayo no existe, no hay nada que festejar”.