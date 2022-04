–

De parte de Indymedia Argentina April 29, 2022

En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.

Eduardo Galeano

Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) abrazamos a las madres de plaza de mayo, celebramos sus 45 años de rebeldías.

Son 45 años de lucha, resistencia y dignidad, por memoria, verdad y justicia por nuestros y nuestras 30.000. Pura pasión en cada encuentro, en cada tribuna, en cada lucha. Nacieron a las luchas acuñadas por sus hijas e hijos. De ellas y ellos aprendieron que el nombre de cada una y cada uno bordado en el pañuelo iba a transformarse en nuestros y nuestras 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidas. Desde el dolor y la soledad más absolutos crearon un colectivo que iluminó el camino hacia un mejor futuro.

Desde sus inicios con clavos en las solapas y luego con pañales como pañuelos llevando sus denuncias en nuestro país y en el mundo para visibilizar y reclamar por la ausencia forzada de sus hijos e hijas (nuestros compañeros y compañeras).

Están desde el tiempo del horror para dar testimonio, resistiendo con coraje cada acto represivo contra el olvido y el silencio, construyendo memoria con sus incansables e imborrables huellas de cada jueves de cada mes y de cada año, desde hace 45 años sin pausa, sin descanso, con fuerza, dignidad y resistencia, marcándonos un horizonte lleno de pañuelos blancos. .

Junto a las madres decimos

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDAS -DESAPARECIDOS

¡¡¡PRESENTES!!!

AHORA Y SIEMPRE