De parte de Valladolor May 20, 2021 78 puntos de vista

[MADRID]

Ante la militarizaci贸n de la frontera en Ceuta: CONCENTRACI脫N – viernes

21 mayo 19H, Tso de Molina

隆NI CIES NI FRONTERAS NI NACIONES!

La situaci贸n en Ceuta es el resultado de las tensiones entre los estados espa帽ol y marroqu铆, mostrando la aut茅ntica cara del capitalismo y los estados como traficantes de nuestras vidas. El sistema no tiene

escr煤pulo alguno en edificar alambradas y checkpoints, levantar muros y c谩rceles para personas migrantes como los CIES, campos de refugiados regidos por dura bota militar, y todo ello rodeado de la m谩s alta tecnolog铆a, custodiada por cuerpos policiales y, cuando se tercie, militares. Nada como la democracia para gestionar el racismo y la xenofobia. Todo ello para regular el flujo de capital humano, es decir, la poblaci贸n forzada a desplazarse en las rutas migratorias mundiales, fruto de las guerras, la represi贸n y la miseria de las que los estados y el capitalismo son directamente responsables. Sin olvidar la imperante necesidad de la clase empresaria de obtener una mano de obra barata a la que explotar.





Este caldo de cultivo, de tensi贸n imperialista entre los estados, es ideal para el nacionalismo, y en consecuencia, para la extrema derecha. Estas fuerzas intentar inculcar el odio entre las personas pobres y explotadas contra sus hermanos y hermanas de otros regiones para que no identifiquemos a nuestro aut茅ntico enemigo, que no es otro que el sistema. Por su parte, el gobierno progresista har谩 lo de siempre, proteger los intereses del capital y mercadear con las vidas de las personas migrantes.





Hacemos un llamamiento a salir a la calle, en solidaridad con las personas migrantes, y sobre todo, con sus luchas. Porque hemos visto como se rebelaban en motines en los CIES. Porque hemos visto como se rebelaban en los campos donde les tienen encerradxs en Canarias, y resist铆an a la represi贸n policial con la vergonzosa complicidad de Cruz Roja. Porque hemos visto como las trabajadoras temporeras, muchas migrantes, se enfrentaban a sus patrones y a las condiciones de explotaci贸n en plena pandemia. Porque hemos visto como los chavales, deshumanizados y tildados de MENAS, se defend铆an con u帽as dientes frente a ataques fascistas. Porque hemos visto como se generan redes de apoyo mutuo y solidaridad frente al acoso policial en las redadas racistas. Porque nos une el odio a la polic铆a y sus constantes abusos contra todxs nosotrxs, que se dan tanto aqu铆 como en la frontera de Ceuta.





Hacemos un llamamiento para salir a la calle contra las guerras y la tensi贸n imperialista entre los estados y su macabro juego geopol铆tico,

Hacemos un llamamiento a salir a la calle contra el repunte militar de la frontera en Ceuta y el estrecho.





Un llamamiento a salir a la calle contra las fronteras y el capitalismo que las necesita.





隆Solidaridad y lucha!





隆Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases!





Convoca: Algunas solidarias internacionalistas