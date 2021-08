–

26 de Septiembre: VI Mundialito Antirracista de Carabanchel.





**ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCI脫N desde el 17/08 hasta el 23/09**

Despu茅s del par贸n

pand茅mico, volvemos con ganas para darle ca帽a a la sexta edici贸n

del Mundialito Antirracista de Carabanchel. Ya sab茅is que solemos

hacerlo en Mayo, pero para no perder otro a帽o, lo hemos movido

moment谩neamente a Septiembre.

Un a帽o distinto, sin

dudas, lleno de situaciones excepcionales y de nuevos retos en

nuestras vidas que tendremos que afrontar, posiblemente, el resto de

nuestra existencia. Porque las consecuencias de la pandemia y los

cambios pol铆tico-sociales asociados a ella, no han hecho m谩s que

empezar a instaurarse en nuestras vidas: control social, aumento de

presencia policial, nuevas leyes punitivas, multas, subida de los

precios de las necesidades b谩sicas, m谩s precariedad laboral, peor

estado de salud generalizado, aumento de las 鈥渃risis鈥 emocionales

y una larga lista de consecuencias que a煤n nos quedan por vivir.

Pero 鈥渁frontar鈥 no

significa aceptar ni asumir ni resignarse. Afrontar tampoco es

鈥済estionar鈥 o 鈥渃ompatibilizar鈥 la llamada 鈥渘ueva

normalidad鈥 con la antigua, que si bien esta es algo m谩s

asfixiante, ven铆amos de una realidad totalmente desbordable y

complicada. Si bien es cierto que las cosas se est谩n poniendo cada

vez m谩s feas, incluso antes de la pandemia (teniendo en cuenta que

para muchxs, las cosas nunca fueron bien porque nuestra condici贸n de

explotadxs nos somete a condiciones de vida totalmente miserables,

precarias e indignas), esto no quiere decir que no haya nada que

podamos hacer. Es m谩s, quiz谩 partiendo de una situaci贸n tan

decadente y, en un punto, dif铆cil de mejorar (a niveles de

鈥済obiernos鈥, 鈥減ol铆tica鈥 o 鈥渃apitalismo鈥) s贸lo queda

esperar cualquier situaci贸n, momento, acontecimiento o escenario,

que genere planteamientos de nuevas formas de vivir, de luchar, de

transgredir, de enfrentar…

Del Capitalismo y sus

gestores no esperamos nada y s贸lo creemos que todo esto puede ir a

peor. Pero entre tanta incertidumbre y entre monta帽as de necesidades

que no son cubiertas por ning煤n agente pol铆tico vendido y a merced

de lxs poderosxs (como lo han estado siempre los sindicatos

verticales, las empresas, nuestrxs jefxs, nuestrxs caserxs, las

inmobiliarias, lxs inversorxs, la polic铆a, el Estado, etc.) s贸lo

queda el apoyo mutuo, la auto-gesti贸n, la solidaridad, la acci贸n

directa, el ataque y la auto-organizaci贸n.

Este evento es tan simple

como necesario sobre todo viniendo de una realidad de mayor

aislamiento social y de una disminuci贸n de la presencia en las

calles de muchos movimientos que antes hac铆an uso de ella. Desde el

Mundialito siempre nos ha motivado como objetivo principal el hecho

de pasar un d铆a en la calle (a trav茅s del a excusa del deporte, que

de paso fomenta un encuentro diferente a los que estamos

acostumbradxs los fines de semana) y un momento muy importante en el

que sacamos la propaganda a la calle a trav茅s de las distribuidoras.

El f煤tbol, el volleyball son excusas que nos permiten crear lazos y

encuentros alejados de la mercantilizaci贸n del tiempo y de la

necesidad de estar bajo 4 paredes sin ser visibles.

Tambi茅n queremos hacer

especial hincapi茅 a las nuevas mal llamadas 鈥渃risis migratorias鈥

que est谩n sucediendo, que no son m谩s que vueltas de tuerca que el

Capitalismo necesita para su propia existencia. Vueltas de tuerca que

utilizan como rehenes a lxs de siempre, a las personas que no tienen

m谩s opciones que abandonar sus lugares para buscar algo mejor a

riesgo de morir en el camino, de ser deportadxs, torturadxs,

detenidxs o asesinadxs por las fuerzas de seguridad de alg煤n pa铆s.

No, no son crisis migratorias, no son invasiones ni oleadas, son la

consecuencia de sus guerras, sus conflictos econ贸micos, sus leyes de

extranjer铆a, su autoridad y sus mecanismos de control de poblaci贸n

cada vez m谩s tecnol贸gicos y sofisticados (especial menci贸n a la

empresa Frontex y a los cuerpos y fuerzas de seguridad de todos los

Estados que colaboran desde organismos como Europol e Interpol en

todas estas masacres en defensa de la 鈥渟eguridad nacional鈥 y las

fronteras).

Este a帽o, especialmente,

queremos que se nos vea y queremos tomar la calle, llenarla de gente,

de material, de conversaciones, de acercamiento y de nuevos contactos

entre nosotrxs que nos ayuden a plantear estrategias colectivas para

lo que est谩 por venir.

Ya hemos esperado

demasiado tiempo.

Si no somos nosotrxs,

驴qui茅n?. Si no es ahora, 驴cu谩ndo?

Nos vemos en las

canchas, nos vemos en las calles.





_____________________________

BASES DE INSCRIPCI脫N Y ACUERDOS:

1- Para colaborar con los gastos

que se generan al organizar el Mundialito, pedimos 3鈧

por persona a modo de inscripci贸n simb贸lica en la cual est谩

incluida la comida (vegana).

2- Los equipos tienen que ser m铆nimo

de 5 personas y m谩ximo de 8. Si superan los 8 jugadores y son

suficientes para formar otro equipo, se tendr谩n que inscribir con

otro nombre nuevo. Si son m谩s de 8 jugadorxs y no son suficientes

para formar otro equipo, se juntar谩n con otros que est茅n en la

misma situaci贸n siempre que ambas partes quieran. Si no fuera

posible esta 煤ltima opci贸n, permanecer铆an en el equipo del que

ven铆an.

3- Se jugar谩 mediante una liga primero

y eliminatorias despu茅s, as铆 jugamos todxs m铆nimo 4 partidos y no

se queda ning煤n equipo fuera en la primera eliminatoria.







4- Los partidos durar谩n,

aproximadamente, 10-15 minutos durante la liga y hasta semifinales

(esto es modificable, dependiendo del n煤mero de equipos que se

inscriban). El partido de semifinal ser谩 de 15-20 minutos y el

煤ltimo de 25-30 (en todos los casos, tomaremos un descanso de unos

minutos).







5- El plazo de inscripci贸n est谩

abierto desde el 16 de Agosto hasta el 24 de Septiembre de 2021 y las

plazas son limitadas. Cuando se haya cumplido ese cupo informaremos

de ello.







6- Los equipos que se inscriban podr谩n

hacerlo a trav茅s del mail mundialito.carabanchel@gmail.com, a trav茅s

del Facebook “Mundialito Antirracista de Carabanchel” o a

trav茅s del twitter 鈥淢undialito-Krbc鈥 con la siguiente

informaci贸n:

Nombre del equipo / N煤mero de jugadores / Contacto real (mail y/o

tel茅fono)

7- La organizaci贸n no facilitar谩

petos ni distintivos, por lo que los propios equipos tendr谩n que

ponerse de acuerdo para elegir una prenda que sea del mismo color.

8- Las normas del juego ser谩n muy

b谩sicas y arbitraremos entre nosotrxs. No somos profesionales ni

tampoco queremos serlo. Ante todo, deportividad, vamos a pasar un

buen d铆a, no a competir.

9- Ninguna de las personas que

organizamos este evento cobramos por ello. Esto sale adelante gracias

a la iniciativa de algunxs compa帽erxs. Os pedimos paciencia si las

cosas no salen siempre bien y que nos ech茅is una mano si veis que lo

necesitamos.







Igualmente, si alguien quiere

participar de la organizaci贸n (arbitrando, facilitando material,

trayendo balones, aportando ideas, etc.) puede hacerlo poni茅ndose en

contacto con nosotrxs.

10鈥 Al equipo ganador le daremos un

premio como recuerdo del VI Mundialito Anti-racista de Carabanchel.







11- Lo m谩s importante: Procuremos

pas谩rnoslo bien y pasar un buen d铆a.







*Cualquier toldo para

protegernos del sol ser谩 bienvenido.