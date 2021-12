–

La comunidad gobernada por Isabel D铆az Ayuso repite, un a帽o m谩s, como la regi贸n con menor presupuesto per c谩pita para esta partida, seg煤n FADSP.

Pa铆s Vasco y Madrid representan la cara y cruz del gasto sanitario por habitante en Espa帽a. A la espera de la aprobaci贸n definitiva de los presupuestos de 2022 de las diferentes comunidades aut贸nomas, esta partida difiere, y mucho, seg煤n la regi贸n. Mientras que el mayor presupuesto per capita al respecto se da en el Pa铆s Vasco (1.991,21 euros), el menor es el de Madrid, con 1.300,65. La autonom铆a gobernada por Isabel D铆az Ayuso repite, un a帽o m谩s, en el 鈥榝arolillo rojo鈥.

As铆 se desprende de los datos de la Federaci贸n de Asociaciones para la Defensa de la sanidad P煤blica (FADSP) en relaci贸n a los presupuestos sanitarios de las comunidades para el a帽o que viene. Seg煤n destaca, las cuentas auton贸micas 鈥渟on un 铆ndice de la preocupaci贸n de las mismas por el sistema sanitario, especialmente cuando estamos en una Sanidad P煤blica cr贸nicamente desfinanciada, y el gasto sanitario de las CCAA es el 92,96% del gasto sanitario p煤blico total鈥.

Esta federaci贸n apunta que se ha producido un 鈥渃recimiento modesto鈥 de los presupuestos sanitarios per capita respecto a 2021 en promedio. En cifras: 66,95 euros, un 4,15% m谩s. No obstante, 鈥渟igue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario鈥, afirma. Y es que, la FADSP reclama una subida de 1.000 euros per capita, ya que con el incremento que se producir谩 el a帽o que viene Espa帽a continuar谩 estando por debajo de la media de los pa铆ses de la UE en gasto sanitario per capita y 鈥渕uy por debajo鈥 de los pa铆ses del euro.

Atendiendo a la situaci贸n en las diferentes regiones, el mayor presupuesto per capita es el del Pa铆s Vasco (1.991,21 euros) y el menor el de Madrid (1.300,65), 鈥渜ue lo es por tercer a帽o consecutivo鈥. Y todo esto a pesar de que Andaluc铆a tiene unos presupuestos prorrogados, recuerda este colectivo. De esta manera, la ratio m谩ximo/m铆nimo es de 1,53, 鈥減r谩cticamente igual que el a帽o pasado (baja 4 cent茅simas)鈥.

El gasto medio en la Comunidad de Madrid, los mencionados 1.300,65 euros, la sit煤an a la cola y est谩n muy por debajo de los 1.679,26 de la media de las autonom铆as para 2022.

Diferencias de casi 700 euros por habitante

Asimismo, la FADSP pone de manifiesto que las diferencias entre la comunidad que m谩s dedica y la que menos presupuesta 鈥渟on excesivas鈥. Seg煤n sus c谩lculos, 690,65 euros por habitante entre una y otra. Esto se traduce en dificultades para 鈥減roveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad, y rompe con la necesaria equidad y cohesi贸n鈥 entre las diferentes autonom铆as.

Para esta federaci贸n el aumento en el gasto sanitario es 鈥渆scaso鈥 y 鈥渕uy mal repartido鈥, provocando que se consoliden las 鈥渄esigualdades interterritoriales鈥. De ah铆 que incida en la necesidad de 鈥渕enos promesas vac铆as鈥 y 鈥渕谩s presupuestos para la Sanidad P煤blica鈥, as铆 como 鈥渕ecanismos de financiaci贸n finalistas que permitan reducir las excesivas diferencias y garantizar el derecho constitucional a la protecci贸n de la salud鈥.

