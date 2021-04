–

April 17, 2021

Seg煤n la Consejer铆a de Sanidad solo tiene confirmadas para la semana pr贸xima 157.900 vacunas de Pfizer. En febrero, Fernando Sim贸n hab铆a alertado que los macrocentros solo eran necesarios si hab铆a 鈥渦na barbaridad de millones de dosis disponibles鈥.

La Comunidad de Madrid amenaza con cerrar los centros de vacunaci贸n masiva ante la falta de stock de vacunas disponibles. Seg煤n ha informado la Consejer铆a de Sanidad, desde el Ministerio no hay confirmaci贸n de llegada de m谩s dosis de AstraZeneca para la pr贸xima semana y con la previsi贸n que tienen hasta el momento, la vacunaci贸n en los macro espacios se paralizar铆a a partir del mi茅rcoles.

鈥淣o tenemos informaci贸n de otras vacunas disponibles m谩s all谩 de las 157.900 que nos ha confirmado Pfizer, no tenemos informaci贸n de m谩s. Y estamos hablando que esta semana vamos a poner unas 270.00 dosis, por lo tanto, a viernes a las 10:10 de la ma帽ana no tenemos otra informaci贸n. El asunto es que si estas son las 煤nicas que vamos a recibir nos veremos en la obligaci贸n de plantearnos el cierre de los puntos de vacunaci贸n masiva鈥, ha adelantado el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.

En la rueda de prensa de este viernes 16 de abril, el viceconsejero ha girado gran parte de su presentaci贸n ante los medios en la falta de vacunas, una y otra vez enfatizando las cifras confirmadas. 鈥淪i abro y cierro es porque no tengo m谩s vacunas que poner. No es una cr铆tica, es implemente la constataci贸n de la realidad. Cuando pasamos mensajes en el sentido de que van a llegar no s茅 cu谩ntos millones de vacunas, la realidad es la que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid. Insisto, tenemos asignadas 157.900 vacunas de Pfizer para la semana que viene y de momento nada m谩s鈥, ha reiterado.

La situaci贸n parece una clara denuncia y estrategia pol铆tica en medio de los ataques cruzados entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, y el presidente de Gobierno, Pedro S谩nchez por la gesti贸n de la pandemia. En todo caso, a mediados de febrero el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Sim贸n, hab铆a explicado que por la cantidad de dosis que se estaban recibiendo no era necesario pensar en estadios o grandes infraestructuras, ya que el sistema p煤blico de salud pod铆a asumir los ritmos de vacunaci贸n prevista.

鈥淓l n煤mero de dosis que se est谩n recibiendo son perfectamente aplicables por el Sistema Nacional de Salud. A mi entender nadie en ning煤n momento, con la informaci贸n y con las dosis que se reciben tiene que plantearse otra posibilidad. Si de pronto empiezan a llegar millones y millones de dosis, podr铆an plantearse estrategias diferentes, pero nuestro sistema sanitario es suficientemente grande y potente en cuanto a la capacidad de vacunaci贸n como para que posiblemente esa opci贸n no sea aplicable en nuestro territorio. Si no hay una barbaridad de millones de dosis disponibles, no tiene sentido plantearlo鈥, afirm贸 Sim贸n en aquel momento.

Ante el cuestionamiento de por qu茅 la Comunidad hab铆a decidido su apertura cuando nunca hubo certezas sobre el n煤mero de vacunas a recibir, Zapatero ha explicado que 鈥渘o cuesta nada ponerlos en marcha鈥.

鈥淟a potencia que tienen los hospitales del Servicio Madrile帽o de Salud es notabil铆sima. Un hospital que tiene una capacidad para poner muchas vacunas en muy poco tiempo, y tienen el personal entrenado y tiene el dispositivo organizado, yo lo mantengo si tengo vacunas鈥, ha reafirmado, aunque no ha dicho nada respecto a centros no hospitalarios habilitados, como el montado en el estadio Wanda Metropolitano o el Wizink Center.

La vacunaci贸n continuar谩 centrada en hospitales en tramos de poblaci贸n de 70 a 74 a帽os y a grupos de riesgo. 鈥淧ero ese extra que se hizo el fin de semana pasado en hospitales con vacunas de AstraZenca para personas de 60 a 65, no lo puedo hacer porque no tengo vacunas鈥, ha reiterado por en茅sima vez.

Al respecto, la directora general de Salud P煤blica de la Comunidad, Elena Andradas, ha informado la planificaci贸n de administraci贸n de dosis en los diferentes puntos de vacunaci贸n de la Comunidad se hace teniendo en cuenta el suministro que va a estar disponible.

鈥淓n estos momentos estamos citando a las personas del grupo de 65 a 60 a帽os, en los puntos de vacunaci贸n masiva con un m铆nimo de 48 horas. De manera que, si a lo largo del d铆a de hoy no tenemos ninguna informaci贸n oficial del Ministerio en relaci贸n a un nuevo suministro de vacunas de Astrazeneca, este fin de semana se dejar谩 a citar a las personas con el fin de no ocasionar ning煤n trastorno a partir del mi茅rcoles de la semana que viene鈥, ha concluido.

