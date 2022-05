–

En la Mesa Sectorial celebrada este 10 de mayo, con carácter extraordinario, en la que también se aprobó hacer fijos a 1.600 facultativos, tras los votos a favor de las organizaciones sindicales, a excepción de Amyts.

Tras la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid celebrada este martes, 10 de mayo, con carácter extraordinario, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), ha aprobado un total de 9.577 plazas para profesionales de todas las categorías, una gran mayoría de ellas para facultativos especialistas (1.600), una decisión que no hizo que se suspenda la huelga indefinida que los facultativos especialistas iniciaron en la misma jornada.

En concreto, esta medida recibió luz verde gracias a los votos de las organizaciones sindicales representadas, a excepción del sindicato médico madrileño Amyts, y dentro del marco de la Ley 20/21, para lograr la reducción de temporalidad y estabilización en el empleo,

El secretario general de la delegación madrileña del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT Servicios Públicos Madrid), Julián Ordóñez, en declaraciones efectuadas a Acta Sanitaria, califica este acuerdo de “espectacular” e “histórico, de los que, luego, nos acordamos, como pudo ser en su momento el de la Carrera Profesional, y aquellos acuerdos que llegan siempre tras mucho esfuerzo y trabajo”.

“Lo que buscamos es, con la legislación en vigor, lograr el mayor beneficio de los trabajadores”, añade el portavoz de este sindicato, que resalta los Decretos 144/2017, 170/2018 y 318/2019, donde se aprobaron las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de la Comunidad de Madrid, “lo que supuso casi 30.000 plazas ofertadas de personal estatutario y en proceso para la casi totalidad de las categorías profesionales, entre ellas, las convocadas, dentro del plazo límite de tres años”.

Sin el voto de Amyts

“De esta manera, se consolidan casi 9.800 plazas más que pasan a ser propietarios, gracias a la Ley 20/21, por un sistema de concurso. Esto viene a dar la razón al trabajo de meses que hemos llevado a cabo en la Mesa Sectorial, por la casi totalidad de los sindicatos, a excepción del médico, que tendrá que explicar el no de su postura”, sostiene Julián Ordóñez.

Respecto a este punto concreto, sobre la postura de Amyts en este acuerdo, Ordóñez declara que, a jucio de UGT, “no han sabido argumentar el porqué del no al acuerdo”, ya que “su única intención es eliminar y supender las OPE previas anteriores, y han llegado a decir que a los médicos, como si fueran de otra pasta, hay que darles un tratamiento especial y no pueden estar ‘en el mismo saco’ que el resto de los trabajadores”.

Así, el Comité de Huelga de Facultativos de Madrid tacha dicho acuerdo “de insuficiente” e insta “a la Consejería de Sanidad a reunirse con nosotros para negociar”. “Hasta el momento, la Consejería de Sanidad ha ofrecido una cifra de concursos de méritos para estabilizar a médicos que no cubre a los miles de facultativos temporales”, señala. Además, insiste en que la cartera sanitaria del Ejecutivo regional “sigue sin dejar claro cuántos facultativos están en situación de temporalidad desde antes de 2016”.

Por este motivo, y tras celebrar el primer día de paros, “con un seguimiento altísimo, pese a unos servicios mínimos abusivos que impiden el derecho a huelga de los médicos”, este Comité indica que “la huelga de facultativos continúa. Es indefinida y no vamos a parar hasta acabar con la temporalidad”.

Plazas para personal facultativo

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de la delegación madrileña del sindicato Comisiones Obreras (CCOO Sanidad Madrid), Mariano Martín-Maestro, valora de forma positiva el resultado alcanzado en esta Mesa Sectorial y lo define como “un gran acuerdo”. “Se va a poder dar un paso muy importante para llevar a cabo una reducción de la altísima temporalidad que tenemos en el SERMAS”, resalta.

Del total de plazas aprobadas, Mariano Martín-Maestro hace hincapié en el número “importante” de las destinadas a personal facultativo, argumentando que, “de las 900 inciales, hemos consegido firmar el acuerdo de más de 1.600 plazas para personal facultativo al concurso de méritos”.

A su vez, este portavoz de CCOO Sanidad Madrid pone de relieve “el acuerdo histórico de la Dirección General de Recursos Humanos, para constituir, con carácter inmediato, el grupo de trabajo para poner en marcha el concurso de traslados de personal facultativo, que llevan muchísimos años sin poder ejercer este derecho”.

Con esta última propuesta, la Administración propone pasar a 4.574 plazas dentro del marco de la Ley 20/2021: 4.073 a concurso y 501 a concurso oposición. Las publicadas y no convocadas son 5.003. Por tanto, la propuesta es que el total que irán a concurso son 9.076; a concurso oposición, 501 más; según recoge el informe resumen de UGT, sobre la sesión celebrada.

Llegar al 8% de eventualidad

Por su parte, la portavoz del área de Sanidad del sindicato CSIT Unión Profesional, Rosa María Vicente, valora “el detalle bueno que ha tenido la Administración, al no ser muy rígidos en cuanto al criterio de que la plaza esté ocupada de forma interrumpida”, ya que “puede haber una cierta discontinuidad entre que sale un contrato y otro, y eso no quiere decir que no sea estructural. Ahí, han flexibilizado mucho su posición y han permitido que haya cierta discontinuidad, siempre y cuando la plaza estuviera presupuestada”.

En relación con las 9.577 plazas aprobadas, Rosa María Vicente incide en que se ganó “un 46 por ciento más”. Además, añade que se va a cumplir “el objetivo de la Ley de una forma bastante razonable”. No obstante, subraya la importancia de resolver estos procesos de manera “rápida”, ya que de no ser así, “al ritmo de jubiliaciones que tenemos en Sanidad, va a suponer que no vamos a llegar al 8 por ciento de eventualidad nunca jamás”.

También, esta representante de CSIT Unión Profenional señala la petición que formularon a la Administración de incluir, en el concurso oposición, tres categorías: auxiliares de Enfermería, limpiadoras y el personal técnico no titulado, una demanda que fue aceptada. En líneas generales, apunta que, según los cálculos realizados, con este proceso se rondaría “el 80 por ciento de fijos, cuando acabe, antes del 31 de diciembre de 2024”.

Además, Vicente reclama a la Administración central la retirada de la tasa de reposición, “que es lo que a nosotros nos bloquea, y poder sacar anualmente nuestras plazas ordinarias; un número importante porque en cuanto nos ponen la tasa de reposición, se acabó y no se puede cumplir el objetivo”.

NOTA SOBRE INCORPORACIONES DE OPES Y TRASLADOS: Según informan distintas organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, la incorporación de las OPE y los Concursos de Traslados se llevará a cabo a partir de octubre para no alterar los periodos vacacionales (con la excepción de la categoría de Matronas, que podría realizarse antes del verano).