De parte de SAS Madrid May 10, 2022 281 puntos de vista

La Comunidad de Madrid ha aprobado con el respaldo de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que est谩n representada la Comunidad y cinco organizaciones sindicales (UGT, CCOO, Satse, Amyts y CSIT Uni贸n Profesional), en su reuni贸n de este martes, la convocatoria por la modalidad de concurso de m茅ritos de 9.577 plazas de las distintas categor铆as profesionales del Servicio Madrile帽o de Salud (Sermas), de las que 1.600 corresponden a m茅dicos.

De esta manera, la Consejer铆a de Sanidad convocar谩 el mayor n煤mero posible de plazas en este proceso extraordinario que permite la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico.

Junto con las 23.049 plazas ya publicadas y convocadas, que no se incluyen dentro de lo que permite la Ley de Temporalidad, y que en este momento se encuentran en diferentes fases de ejecuci贸n, el Servicio Madrile帽o de Salud adjudicar谩 la condici贸n de personal fijo a m谩s de 32.000 profesionales, estabilizando as铆 sus plantillas.

Tras la resoluci贸n de todos los procesos y las plazas aprobadas hoy por concurso de m茅ritos, la tasa de temporalidad del SERMAS se habr谩 reducido en un 40% y se alcanzar谩 el objetivo de fijeza de un 83 por ciento.

Adem谩s, la Consejer铆a de Sanidad se ha comprometido a convocar concurso de traslados de personal facultativo siempre que se perfilen las plazas de las especialidades necesarias en los centros donde la complejidad asistencial as铆 lo requiera.

驴Cu谩nto dura la huelga de m茅dicos en Madrid?

As铆, la Mesa Sectorial celebrada este martes de forma extraordinaria, ha acordado un incremento del 46 por ciento en el n煤mero de plazas a estabilizar dentro de los profesionales de la Sanidad p煤blica madrile帽a. En concreto, la oferta de plazas dentro del marco de la Ley 20/21 para lograr la reducci贸n de temporalidad y estabilizaci贸n en el empleo ser谩 de 9.577 plazas para profesionales de todas las categor铆as y ser谩, casi en su totalidad, por el sistema de concurso de m茅ritos.

La reuni贸n de la mesa ha tenido lugar coincidiendo con el inicio de la huelga indefinida convocada por la Plataforma M茅dicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de m茅dicos Amyts para denunciar la “alta temporalidad” en el Sermas, que llega al 55 por ciento de la plantilla. En este marco, el acuerdo ha contado con el respaldo de todos los sindicatos presentes en la mesa excepto Amyts, convocante de la huelga.

Seg煤n explican a Redacci贸n M茅dica desde Amyts, “la situaci贸n de m茅dicos y facultativos de Hospitalaria tiene y merece que tener un tratamiento espec铆fico. Parece que la Administraci贸n se compromete a desarrollar a partir de junio cambios en la provisi贸n en el Sermas y est谩n dispuestos a poner en marcha grupo de trabajo para la consideraci贸n de puestos espec铆ficos de cara a traslados”.

En este sentido, desde este sindicato subrayan que la huelga “sigue adelante” hasta que la Consejer铆a de Sanidad se siente a negociar de forma espec铆fica sobre las condiciones laborales de los m茅dicos madrile帽os.

Por su parte, CCOO, UGT, CSIT Uni贸n Profesional y Satse han hecho un comunicado conjunto donde declaran que “nadie ajeno a la Mesa Sectorial tiene capacidad, ni puede forzar negociaci贸n alguna, ni hacer entender que cuenta con atribuciones que no resisten m谩s all谩 de la propia demagogia. Ni colegios profesionales, ni plataformas varias, ni sindicatos ajenos a la mesa y sin representatividad se pueden arrogar atribuciones que no tienen. Este mandato constitucional es el que garantiza que los derechos de los profesionales sean defendidos por sus representantes leg铆timos, quienes velar谩n porque se defiendan los intereses de todos los trabajadores y no s贸lo de una parte”.

