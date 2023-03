–

De parte de SAS Madrid March 11, 2023 834 puntos de vista

Los familiares de los residentes del centro de referencia en Alzheimer Reina Sof铆a llevan casi un a帽o denunciando la falta de personal y el incumplimiento del pliego a la ONG del padre 脕ngel. Ahora se tramita un nuevo pliego de urgencia.

Tal y como explicaba El Salto el pasado verano, la situaci贸n entre familiares, trabajadoras y la gesti贸n de la ONG Mensajeros de la Paz en el centro de alzh茅imer Reina Sof铆a de Madrid era insostenible. Hasta la organizaci贸n del padre 脕ngel renunci贸 al contrato con la Comunidad de Madrid ante las cr铆ticas, pero el Gobierno regional les oblig贸 a mantenerse. Pero esta tensi贸n ha llegado a su fin esta semana, cuando la Consejer铆a de Familia, Juventud y Pol铆tica Social ha anunciado que iniciar谩 los tr谩mites para resolver el contrato del centro p煤blico.

En propias palabras de la consejer铆a para este medio, 鈥渓a resoluci贸n del contrato ha sido aceptada por Mensajeros de la Paz, que ya hab铆a manifestado el pasado mes de junio su intenci贸n de renunciar a la gesti贸n de este centro鈥. De manera paralela, informan, est谩n trabajando en un nuevo procedimiento de urgencia que 鈥渁ctualizar谩 la dotaci贸n econ贸mica para adaptarla a la situaci贸n actual y permitir谩 incrementar el personal de atenci贸n directa atendiendo a la especificidad de estas instalaciones, referencia nacional en el tratamiento de personas con Alzheimer鈥.

Precisamente la falta de personal es uno de los puntos m谩s conflictivos, no solo para las familias, si no para la Administraci贸n. De hecho, fuentes consultadas en el portal de Transparencia, evidencian que en numerosas inspecciones se ha comprobado tener un n煤mero de personal efectivo que no cubr铆a el ratio m铆nimo. Un ejemplo es la multa de m谩s de 14.000 euros que recibi贸 Mensajeros de la Paz en junio del pasado a帽o y la detecci贸n de 鈥榙eficiencias en atenci贸n especializada鈥 en varias inspecciones producidas a lo largo de ocho meses.

M谩s gerocultoras, m谩s medios

Esta nueva resoluci贸n acerca 鈥渆speranza鈥 a los familiares, tal y como confirma Paloma Rodrigo, portavoz del Consejo de Usuarios y familiares. Su madre est谩 en el centro y llevan liderando esta pelea al no ser una residencia al uso, si no al tener, por la enfermedad de Alzheimer que padecen estas personas, necesidades especiales. Sobre todo requieren de m谩s atenci贸n, ya que son mucho m谩s dependientes que otras personas en su d铆a a d铆a. Adem谩s de lograr que se les reconozca esta figura como Consejo, han logrado tener reuniones todos los meses con el director de Atenci贸n al Mayor, Juan Jos茅 Garc铆a Ferrer, que les ha ido informando de las problem谩ticas que ve铆an gracias a las inspecciones peri贸dicas.

鈥淓n ellas vieron las deficiencias que cumpl铆an tanto en el servicios como las que tiene el propio pliego鈥, comenta Paloma, sobre todo en lo referente al n煤mero de gerocultoras por turno. 鈥淎unque estaban m谩s presentes, buscando f贸rmulas, hemos visto que esto no solucionaba el problema y han tardado ocho meses en llegar a la conclusi贸n que nosotros ya sab铆amos鈥, comenta. Despu茅s de avisar que no renovar铆an en noviembre el pliego actual, han ido recogiendo mejoras pero hasta noviembre de 2023 no parece que ninguna otra empresa se har铆a cargo. 鈥淧edimos hablar con la consejera -explica- y la soluci贸n ha sido quitar la gesti贸n y buscar otra empresa de forma urgente鈥.

El Reina Sof铆a, que comparte instalaciones con el centro de investigaci贸n de la Fundaci贸n CIEN (Centro de Investigaci贸n de Enfermedades Neurol贸gicas) dependiente del Instituto de Salud Carlos III, se establece en unidades de convivencia. Una estructura de cuidados y de tratamiento pensado para mejorar la situaci贸n de los residentes, pero que exige m谩s personal al estar en estancias independientes. 鈥淪olo queremos que las nuevas condiciones nos ofrezcan una situaci贸n que haga que podamos irnos tranquilos a casa despu茅s de visitar a nuestros seres queridos en el centro鈥, termina de explicar Paloma, que sigue mirando por el bienestar de su madre cada d铆a.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 10/03/2023.