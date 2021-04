–

De parte de SAS Madrid April 20, 2021 67 puntos de vista

La Comunidad de Madrid, bajo la gesti贸n del Partido Popular, lleva a帽os cediendo suelo p煤blico a colegios concertados de manera irregular. En algunos casos, incluso, con permisos que no caducan hasta el siglo que viene. Esta ser铆a la situaci贸n del colegio SEI Virgen De La Soledad, en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre cedi贸 la licencia a la empresa por m谩s de 99 a帽os, la cual no terminar谩 hasta el 2108.

La situaci贸n de este centro es uno de los casos m谩s flagrantes, pero no el 煤nico. As铆 lo explica Enrique Garc铆a, de la Asociaci贸n de Docentes Por la Educaci贸n P煤blica en Madrid (ADEPEM), a EL BOLETIN. Seg煤n detalla, los colegios Arenales Arroyomolinos, Pasteur Arroyomolinos, Alborada, 脕rtica, Greenwich School y varios m谩s publicados en su cuenta de Twitter, vulneraron la ley de cesiones. Tambi茅n ha dado a conocer casos como el de los colegios Arenales Carabanchel y CEE Cambrils, que fueron construidos en el mismo terreno, cuando el proyecto aprobado era para levantar un solo centro.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en su art铆culo 180 indica que 鈥渆l plazo del derecho de superficie concedido por las Administraciones, no podr谩 exceder de 75 a帽os鈥. Duraci贸n tambi茅n regulada en el art铆culo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P煤blicas.

鈥淟a cesi贸n de terrenos p煤blicos a colegios concertados la llevamos denunciando a帽os. Todo esto empieza a comienzos de siglo cuando las competencias educativas se traspasan a las Comunidades Aut贸nomas鈥, explica Isabel Blanco, responsable de Educaci贸n UGT a EL BOLETIN. 鈥淓l primer caso fue el del colegio Newman, destaca, donde Pablo Casado, ir贸nicamente, hizo campa帽a para mostrar su apoyo a Isabel D铆az Ayuso en la carrera a las elecciones en Madrid del 4 de mayo.

鈥淓n 2004, con la llegada de Esperanza Aguirre al poder, empieza a haber cesiones de suelo p煤blico para la construcci贸n de escuelas concertadas de forma brutal y generalizada鈥, denuncia Blanco.

Uno de los 煤ltimos casos, denunciado por CCOO, se trata de la cesi贸n de una parcela municipal de 23.000 m2 en Vic谩lvaro para construir un colegio concertado. 鈥淎plicando a ese terreno el precio medio por metro cuadrado en Vic谩lvaro, el valor de la parcela ascender铆a a 34.000.000 de euros de financiaci贸n para la educaci贸n concertada, mientras en la p煤blica se recortan 1.117 profesores y profesoras y se cierran aulas鈥, criticaban desde el sindicato. Llevan meses denunciando c贸mo la pandemia del covid-19 ha afectado gravemente a la calidad de la educaci贸n p煤blica.

Reformas de la LOE

Antes de la aprobaci贸n de la LOMCE, tambi茅n conocida como Ley Wert, la cesi贸n de terrenos p煤blicos a colegios concertados no estaba permitida. 脷nicamente pod铆an participar en los concursos tanto colegios p煤blicos como privados, que posteriormente ten铆an la posibilidad de solicitar conciertos.

Sin embargo, la ley educativa que el PP aprob贸 en solitario en 2013 introdujo el art铆culo 116.8 que indicaba que 鈥渓as Administraciones educativas podr谩n convocar concursos p煤blicos para la construcci贸n y gesti贸n de centros concertados sobre suelo p煤blico dotacional鈥.

Para CCOO 鈥渓a 煤ltima cesi贸n en Vic谩lvaro se ha realizado a toda prisa, intentando adelantarse a la aplicaci贸n de la Ley Cela谩鈥, que vuelve a eliminar el mencionado art铆culo.

Los sindicatos denuncian que el PP llevaba a帽os convocando concursos ilegales y cediendo terrenos a centros privados que de antemano sab铆an que tendr铆an unidades concertadas. 鈥淔recuentemente, adem谩s, pagando c谩nones irrisorios鈥, cuenta Isabel Galv铆n, de CCOO. Cuotas que bajan hasta 9.000 euros anuales por propiedades valoradas en millones, e incluso se encuentran casos en los que se pagan un total de cero euros. 鈥淧ara recibir los conciertos, los centros deben cumplir ciertos requisitos, y se estaba hablando de conceder esos conciertos antes de que pudiera saberse si cumplir铆an los requisitos, parece broma鈥, critican desde UGT. 鈥淣osotros ah铆 vemos una clara ilegalidad鈥, se帽alan desde esta organizaci贸n.

La propuesta que Isabel D铆az Ayuso ha dejado sobre la mesa volver铆a a regular la cesi贸n de estos terrenos a empresas que quieran construir colegios concertados, contradiciendo la ley estatal.

Traspasos irregulares

En numerosas ocasiones los ayuntamientos traspasaban las parcelas de forma irregular a la Comunidad de Madrid, para que esta pudiera ceder el suelo, cuenta Enrique Garc铆a tras investigar sobre el tema. Jes煤s G贸mez, alcalde de Legan茅s en 2012, aprob贸 en la Junta de Gobierno ceder una parcela para construir un colegio concertado sin aprobar la decisi贸n en el Pleno del consistorio, que deber铆a haber salido adelante por mayor铆a absoluta.

El alcalde no respet贸 la decisi贸n del Pleno, que con los votos de la oposici贸n hab铆a aprobado revisar la parcela. 鈥淐uando el valor del suelo supera el 10% del presupuesto del ayuntamiento, la cesi贸n debe aprobarse en el Pleno y por mayor铆a absoluta鈥, explica Enrique Garc铆a.

La compra-venta de colegios construidos en suelo cedido tambi茅n est谩n a la orden del d铆a. La empresa Antana Educaci贸n vend铆a dos de sus colegios concertados construidos en suelo p煤blico adjudicado por alcaldes del PP en 2008 y 2012, al grupo de escuelas cat贸licas Educare, seg煤n publicaba eldiario.es.

En el colegio Miguel 脕ngel Blanco, proyecto de colegio p煤blico, una vez financiada la obra, elegida la direcci贸n y hecha la matr铆cula, 鈥渟e encuentran las familias con que se lo hab铆an cedido a un centro concertado鈥, narran desde UGT. Se interpuso una demanda, que se termin贸 ganando, pero al haber pasado tantos a帽os, el perjuicio ya estaba hecho.

Isabel Blanco, que ha perdido la confianza en la justicia y los tribunales en este tipo de situaciones, hace un llamamiento a la movilizaci贸n social para pronunciarse cuando estos casos salgan a la luz.

Segregaci贸n y discriminaci贸n

Entre las irregularidades que estas cesiones tambi茅n han dejado entrever, se encuentran varias como la construcci贸n de colegios por empresas que segregan por sexos o que est谩n ligadas a grupos ultracat贸licos y del Opus Dei. La propia ley educativa reitera en su redacci贸n la intenci贸n de 鈥渆vitar la segregaci贸n del alumnado por razones socioecon贸micas o de otra naturaleza鈥.

鈥淏ajo el punto de vista de UGT, la 煤nica forma de garantizar que no haya discriminaci贸n ni segregaci贸n en la educaci贸n es a trav茅s de la Escuela P煤blica. La mayor parte de los centros concertados seleccionan al alumnado, cobran cuotas, no atienden a personas con necesidades especiales en las cantidades necesarias o no son laicas鈥, destaca Isabel Blanco.

Enlace relacionado ElBoletin.com (19/04/2021).