A un mes del encarcelamiento de 8 compa帽erxs anarquistas en Barcelona (y habiendo sido puesta en libertad una persona ya) a ra铆z de las manifestaciones solidarias con (y no s贸lo) Pablo Hasel, queremos mostrar nuestra solidaridad con ellxs y con todxs lxs que han sufrido la represi贸n en estas semanas en el trascurso de estas marchas.







