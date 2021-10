–

October 27, 2021

La Comunidad de Madrid ha confirmado cuatro positivos y varios en estudio de la nueva variante Delta Plus, un subtipo del coronavirus que apareci贸 por primera vez en Reino Unido el pasado julio y que ya est谩 extendida entre la poblaci贸n inglesa.

Durante una visita al centro de salud de Barajas para comprobar el avance de la vacunaci贸n contra la gripe, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que pese a ello no hay una preocupaci贸n especial con esta variante.”Con franqueza, no tenemos el grado de preocupaci贸n que ten铆amos cuando detectamos la variante brit谩nica o la variante Delta, puesto que su comportamiento y las noticias que llegaban de otros pa铆ses es que su contagiosidad era mucho m谩s elevada“, ha indicado.

En este sentido, ha indicado que la experiencia internacional en cuanto a la Delta Plus, que lleg贸 a alcanzar un 2% de los contagios en Dinamarca y luego se produjo un retroceso en los contagios. “Tambi茅n las noticias no contrastadas de que su contagiosidad es de entre un 10 y un 15% no parece que se est茅 demostrando dentro de los casos de la Comunidad”, ha a帽adido. Adem谩s, ha precisado que la evoluci贸n cl铆nica de los cuatro casos confirmados no ha obligado a la hospitalizaci贸n de los afectados y ha recalcado que no existe transmisi贸n comunitaria. “Las oscilaciones que hemos tenido” en cuanto al n煤mero de casos, ha explicado, “puedo asegurar con rotundidad que no van asociados a la nueva variante Delta Plus”.

“No hay transmisi贸n comunitaria; Son contagios puntuales”

Adem谩s, ha indicado que los nuevos casos detectados de esta variante son de fechas “bastante atr谩s” y en “momentos distintos”. “No hay transmisi贸n comunitaria; son contagios puntuales”, ha enfatizado. Tambi茅n, ha se帽alado que el porcentaje de vacunaci贸n y la disminuci贸n l贸gica del n煤mero de hu茅spedes hace que pensemos que ni tiene que tener el comportamiento que han tenido otras variantes.

En cualquier caso, ha pedido tranquilidad y ha recordado que la Comunidad est谩 vigilando estos casos. “Tranquilidad, vigilancia y monitorizaci贸n”, ha indicado el consejero, que ha explicado que casi el 100% de los casos detectados es de la variante Delta. La nueva mutaci贸n recibe el nombre de AY.4.2 y se considera que puede llegar a ser entre un 10 y 15 % m谩s transmisible que la versi贸n Delta original, que ya de por s铆 era el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2.

Los primeros casos en Espa帽a se han detectado en Catalu帽a, seg煤n la informaci贸n facilitada por la secretaria de Salud P煤blica de la Generalitat, Carmen Cabezas. En otros pa铆ses como Reino Unido se calcula que tiene ahora una incidencia de entre el 6% y el 10%. La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) indic贸 esta misma semana que est谩 vigilando este sublinaje de la variante Delta, que tiene dos mutaciones adicionales.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Sim贸n, record贸 ayer que esta variante “se conoce hace tiempo” y que se han producido casos en los 煤ltimos meses en el pa铆s. En cualquier caso, indic贸 que a la Delta Plus hay que “seguirla con mucho cuidado”. “En Espa帽a sabemos que hay algunos casos pero por ahora no est谩 ocupando espacio; veremos qu茅 pasa en las pr贸ximas semanas”, se帽al贸. Asimismo, matiz贸 que “el punto clave” no es tanto si la variante “es un poquito m谩s o menos transmisible” que otras sino si con las medidas que se est谩n aplicando y con la vacunaci贸n “tenemos suficiente para controlarla o no”.

Situaci贸n de meseta con peque帽as oscilaciones

En cuanto a la situaci贸n epidemiol贸gica en la Comunidad, el consejero ha indicado que estamos ante una situaci贸n “de meseta con peque帽as oscilaciones”. As铆, la incidencia acumulada a 14 d铆as es de 48,9 casos por cada 100.000 habitantes y, a siete d铆as, de 26,6, con una mejora leve de los datos a nivel asistencial, tanto en hospitalizaciones como en UCI.

Seg煤n ha apuntado escudero, las “ligeras oscilaciones” en los nuevos casos en los 煤ltimos d铆as pueden deberse al efecto del puente del 12 de octubre pero, en cualquier caso, ha recalcado que nunca antes se hab铆an dado tantas semanas seguidos con unos 铆ndices de incidencia acumulada tan bajos.

De cara al pr贸ximo 1 de noviembre, ha pedido prudencia, ya que con los altos 铆ndices de vacunaci贸n actuales –90,7% de poblaci贸n diana con primera dosis y 88,9% con pauta completa– no generan especial preocupaci贸n, aunque ha indicado que la mayor铆a de brotes se produce en el 谩mbito social.

