Mientras una unidad entera del centro p煤blico de paliativos Virgen de la Poveda lleva casi una d茅cada abandonada, y as铆 seguir谩 unos meses m谩s, el Ejecutivo regional adjudica este servicio de hospitalizaci贸n a SSR Hestia, Fundaci贸n Vianorte-Laguna y Residencia San Camilo.

– En 2019, por cada cama p煤blica de media estancia para paliativos hab铆a dos concertadas con empresas y entidades, la mayor铆a de ellas propiedad de 贸rdenes religiosas.

La Comunidad de Madrid tira de nuevo de sector privado y externaliza parte de los cuidados paliativos. El Ejecutivo liderado por Isabel D铆az Ayuso adjudic贸 a comienzos de marzo tres contratos valorados en algo m谩s de cuatro millones de euros a diferentes entidades religiosas y empresas sanitarias para que se hagan cargo de la hospitalizaci贸n de pacientes covid con necesidades paliativas. El servicio, recogido en las diferentes licitaciones hechas p煤blicas esta semana, est谩 previsto que se prolongue hasta finales de a帽o. “Cada vez se est谩 derivando a m谩s pacientes a los centros privados”, se lamentan desde la Asociaci贸n Madrile帽a de Enfermer铆a (AME), que critica el escaso “inter茅s” por parte de la administraci贸n regional de potenciar al m谩ximo posible esta clase de cuidados en la red p煤blica. Y ponen como ejemplo el centro de paliativos p煤blico Virgen de la Poveda, que lleva casi una d茅cada esperando a que se acondicione una de sus unidades.

Con las tres adjudicaciones, el Gobierno regional se ha asegurado un total de 19 camas para la hospitalizaci贸n de este tipo de pacientes hasta finales de a帽o. Por cada una de ellas se pagar谩n 730 euros diarios, un precio similar al que se comprometi贸 a abonar la Consejer铆a de Sanidad por utilizar las instalaciones privadas durante la tercera ola de la pandemia 鈥734,25 euros por paciente y d铆a en camas de agudos y 2.084 euros en UCI鈥. La firma SSR Hestia es la que m谩s pondr谩 a disposici贸n de la administraci贸n regional: una decena, con un coste estimado de 2,19 millones de euros. La Fundaci贸n Vianorte-Laguna, por su parte, reservar谩 diariamente para estas labores media docena, por las que la Comunidad de Madrid pagar谩 1,31 millones de euros. El resto, tres camas, estar谩n ubicadas en la Residencia Asistida San Camilo, que ingresar谩 por este servicio 658.398 euros. En total, el importe estimado de los tres contratos asciende a 4,1 millones de euros.

“Es una verg眉enza”, opina V铆ctor Jim茅nez, vicepresidente de la Asociaci贸n Madrile帽a de Enfermer铆a. En primer lugar, critica que se haya recurrido al procedimiento de emergencia 鈥揺s decir, sin concurso p煤blico鈥 para la adjudicaci贸n de las licitaciones. Y, por otro lado, considera que el movimiento no es m谩s que un avance en lo que considera un proceso de privatizaci贸n de los cuidados paliativos en la regi贸n. “No hay ning煤n inter茅s en que se den a trav茅s de la red p煤blica”, sostiene el enfermero. Desde su punto de vista, cada vez se “conciertan m谩s camas”, mientras echa en falta una apuesta decidida por unas unidades p煤blicas que tienen unos “buen铆simos resultados”. En su opini贸n, los recursos humanos y materiales que existen en parte de los centros del Servicio Madrile帽o de Salud (Sermas) son “totalmente insuficientes”. “Los hospitales p煤blicos tienen poca capacidad para atender a estas necesidades”, sentencia.

En los 煤ltimos cuatro a帽os con datos oficiales, el n煤mero de camas de cuidados paliativos en los centros p煤blicos madrile帽os se ha mantenido inamovible. Si en 2016 y 2017 se contabilizaban 141, en 2019 esa cifra se situ贸 en 144 鈥搒贸lo en 2018 cay贸 a 135鈥. Una parte importante, 67, est谩n en Unidades de Cuidados Paliativos Agudos (UCPA), utilizadas para el ingreso de pacientes con necesidades de alta complejidad que precisan de tratamientos o pruebas que s贸lo est谩n disponibles en hospitales de agudos y que se ubican en el Gregorio Mara帽贸n, La Paz, Cl铆nico San Carlos y Fundaci贸n Jim茅nez D铆az. El resto, seg煤n la 煤ltima memoria del Sermas (Sermas), se encuentran en unidades de media estancia (UCPME), donde se atiende a pacientes de complejidad media o alta. Son 77 puestos que se reparten entre los centros de La Fuenfr铆a, Guadarrama, Santa Cristina, Central de la Cruz Roja y Virgen de la Poveda.

La memoria del Sermas tambi茅n recoge otras 160 plazas m谩s para este tipo de pacientes intermedios, que tienen dificultades para recibir los cuidados en su domicilio pero que no precisan hospitalizaci贸n en una UCPA. Esas, sin embargo, pertenecen a entidades privadas que tienen un acuerdo con el Ejecutivo regional. Es decir, que en 2019 por cada cama de media estancia para paliativos en Madrid hab铆a dos concertadas. Esto explica que la mayor铆a de pacientes de este tipo sean absorbidos por centros controlados por entidades y empresas privadas. En 2015, los ingresos en unidades de camas concertadas ascendieron a 2.233, mientras que en las p煤blicas fue de 1.377. Son los 煤ltimos datos oficiales desglosados. Este diario solicit贸 a la Consejer铆a de Sanidad cifras actualizadas relativas al n煤mero de plazas y al de ingresos, con un desglose entre concertado y p煤blico. Al cierre de esta edici贸n no se ha obtenido respuesta.

Una d茅cada con una unidad entera en desuso

Jim茅nez ejemplifica la falta de “inter茅s” de la administraci贸n regional poniendo sobre la mesa el caso del Virgen de la Poveda. El centro, ubicado en el municipio madrile帽o de Villa del Prado, entr贸 en funcionamiento en 1978. Fue concebido con ocho unidades id茅nticas 鈥揷uatro por cada planta鈥 de forma radial desde un anillo de circulaci贸n interior. Sin embargo, en la actualidad no todas las 谩reas del hospital de media y larga estancia, dedicado a la recuperaci贸n funcional, a los paliativos y a los cuidados continuos, se encuentran en funcionamiento. En concreto, la Unidad 6 lleva casi una d茅cada sin uso, conservando el esquema original de 24 habitaciones, con el control de enfermer铆a y las unidades de apoyo en la entrada del ala.

As铆 lo reconoc铆a la direcci贸n en un informe de noviembre de 2019, en el que se帽alaba que dicha zona se encontraba “por su abandono, totalmente desmantelada de instalaciones y hasta de parte de la alba帽iler铆a”. “Respecto a la funcionalidad actual, el trazado general es inadecuado, pasillos estrechos, puestos de enfermer铆a insuficientes鈥 Las habitaciones no cuentan con las prestaciones necesarias, aseos inadecuados con numerosas barreras arquitect贸nicas, mal aislamiento t茅rmico y ac煤stico, deficiente climatizaci贸n e iluminaci贸n. Las zonas de log铆stica son muy reducidas. No existen espacios de uso com煤n para pacientes”, recalcaba el documento elaborado en aquel momento por el centro, que consideraba “necesaria” una “remodelaci贸n integral” teniendo en cuenta que “las necesidades asistenciales y demandadas” del Sermas “van cada vez m谩s en aumento para las patolog铆as” atendidas en el Virgen de la Poveda.

Se encarg贸 un proyecto a una compa帽铆a, que plante贸 llevar a cabo unas obras con las que el centro podr铆a disponer de m谩s de una treintena de camas nuevas. En febrero de 2020, justo antes de que estallase la pandemia, el despacho de arquitectos elegido puso sobre la mesa su propuesta, que finalizaba con algunas im谩genes de la situaci贸n actual de la unidad: techos levantados, camas desperdigadas por los pasillos, habitaciones utilizadas como almac茅n de sillas… Casi un a帽o y medio despu茅s, los trabajos para la puesta en funcionamiento de esta unidad no han arrancado todav铆a. La licitaci贸n, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, no se anunci贸 hasta mediados del pasado mes de mayo. A la vista del tiempo estimado de duraci贸n del contrato, la reforma parece que no estar谩 lista hasta 2022.

Unos conciertos copados por entidades religiosas

Hace ya m谩s de una d茅cada que el Ejecutivo regional se apoya en entidades privadas para este tipo de servicios. En enero de 2008, pocos meses despu茅s de la segunda mayor铆a de Esperanza Aguirre, el Gobierno madrile帽o adjudic贸 el contrato marco Dorotea 2007, con el que buscaba proveedores de servicios sanitarios para la prestaci贸n de asistencia en r茅gimen de hospitalizaci贸n de cuidados paliativos a pacientes cr贸nicos o con grado de dependencia total para la actividad ordinaria que no pod铆an recibirlos en su casa. El plazo de ejecuci贸n se fij贸 en un a帽o. Y se hicieron con el concurso seis entidades: Fundaci贸n Instituto San Jos茅, Hospital Beata Mar铆a Ana, Residencia San Camilo, Hospital Infantil San Rafael, Fundaci贸n Vianorte-Laguna y Cl铆nica Sear. Desde entonces, esta media docena de nombres se han hecho con todas las licitaciones relativas a los cuidados paliativos.

En 2010, se les adjudic贸 un contrato para la prestaci贸n de estos servicios durante cuatro a帽os valorado en algo m谩s de 36 millones de euros. En 2016, con Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo auton贸mico, se firmaron un par de pr贸rrogas m谩s por medio a帽o valoradas en otros cuatro millones de euros. Extensiones de los trabajos que se llevaron a cabo a la espera de que se resolviera la nueva licitaci贸n potente en este sentido. Se hizo pr谩cticamente al arranque de 2017. En total, aquella adjudicaci贸n ascendi贸 a 35,69 millones de euros, por un periodo de cuatro a帽os 鈥揾asta 2021鈥. De nuevo, los nombres fueron los mismos.

La mayor parte de estas entidades con las que la administraci贸n regional concierta camas de hospitalizaci贸n para pacientes paliativos son religiosas. El Hospital de San Rafael pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y se define como un centro confesional cat贸lico “donde se observan y defienden los principios evang茅licos, las leyes sociales de la iglesia y las normas referentes a los derechos humanos”, mientras que el Hospital Beata Mar铆a Ana, centro m茅dico-quir煤rgico de “confesionalidad cat贸lica y sin 谩nimo de lucro”, est谩 gestionado por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Coraz贸n de Jes煤s. Lo mismo pasa con la Residencia Asistida San Camilo, controlada por la Orden de los Ministros de los Enfermos. O con la Fundaci贸n Instituto San Jos茅, perteneciente a los Hermanos de San Juan de Dios, cuyo patronato preside el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

