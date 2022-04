–

CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID EL 29 Y 30 DE JUNIO

Los próximos 29 y 30 de Junio se celebrará en Madrid una nueva cumbre de la OTAN. Esta organización militar fue creada después de la II Guerra Mundial como arma de defensa de los intereses del vencedor de la misma: el capitalismo.

Durante estos días las calles se llenarán de Militares, dueños de empresas armamentísticas, dirigentes, etc. con el objetivo de planificar y desarrollar nuevos escenarios de guerra, nuevas armas y en definitiva prepararse para todas las dificultades y escenarios adversos que puedan encontrarse el proyecto tecno-capitalista.

En un mundo cada vez más precario y lleno de miserias hemos podido comprobar como poco a poco se ha ido normalizando la presencia militar en las calles un ejemplo es el despliegue militar durante la pandemia generando un clima de guerra, terror y control social. Una demostración de fuerza, de gobierno de la catástrofe con fuerzas militares como protagonistas como , por ejemplo, la OTAN. La OTAN no sólo defiende los proyectos geoestratégicos del capitalismo e impone su forma de vida en todo el planeta, sino que será la principal fuerza de choque contra las revueltas que se sucedan. Uno de estos conflictos geoestratégicos es el que está ocurriendo ahora mismo entre Rusia y la OTAN, con Ucrania como escenario. Esa región lleva siendo desestabilizada en un estado de guerra de baja intensidad permanente y con elementos de la llamada “guerra híbidrida” entre las potencias imperialistas desde 2014. Desde los medios se lleva haciendo un lavado de cara del ejército desde la pademia y ahora pretenden vendernos la idea de la OTAN como fuerza pacificadora, lo que está totalmente alejado de la realidad.

Por ello lanzamos este blog con el objetivo de hacer llegar información, análisis y convocatorias contra la cumbre de la OTAN pues nos negamos a convertirnos en mercancia para sus guerras.

NUESTRA GUERRA ES LA GUERRA SOCIAL

FUCK OTAN

+INFO: guerraalaguerrafuckotan.noblogs.org

GUERRA A LA GUERRA. FUCK OTAN

CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID EL 29 Y 30 DE JUNIO

Los próximos 29 y 30 de Junio se celebrará en Madrid una nueva cumbre de la OTAN. Esta organización militar fue creada después de la II Guerra Mundial como arma de defensa de los intereses del vencedor de la misma: el capitalismo. Durante estos dos días se reunirán en Madrid para planificar, proyectar, desarrollar nuevos escenarios de guerra, nuevas colonizaciones, nuevos centros neurálgicos, nuevas “armas inteligentes”, en fin, prepararse para todas las dificultades y escenarios adversos que pueda encontrarse el proyecto tecno capitalista y al mismo tiempo desarrollar nuevos proyectos bélicos con el fin de apropiarse de nuevos territorios y los cada vez más escasos, los mal llamados, “recursos naturales”. La ciudad se llenará de altos jefes militares, espías, soldados, los dueños de la empresas armamentísticas… mercaderes de la muerte buscando nuevos objetivos, buscando imponer la forma de vida tecno capitalista a todo lo vivo sobre el planeta.

Vivimos en un mundo en el que el día a día de millones de personas es la catástrofe, la miseria, el hambre, el terror… en el que las catástrofes (económicas, ecológicas, sanitarias…) provocadas por la forma de vida impuesta por el capitalismo, por la industrialización y tecnificación de todos lo aspectos de la vida, volviéndose cada día más cotidianas. Por ello, se aceleran las necesidades del sistema de control social e ingenierización de la vida, una aceleración traducida en una militarización de las calles y espacios urbanos, como hemos visto durante la llamada ´emergencia sanitaria´ en la que las nada pacíficas unidades de la UME (Unidad Militar de Emergencias) salían a “limpiar” las calles. En realidad, su presencia creaba en el imaginario social la idea de una guerra, la idea de terror, al mismo tiempo de control social y una señal de fuerza por parte de aquellos que gestionan nuestra vida. La sucesión de catástrofes en un mundo que se dirige hacia el abismo supondrá la gestión de ellas por fuerza militares como la OTAN. Una militarización, una fuerza de choque que lleva desarrollando años proyectos de guerra urbana contra los refractarios al capitalismo. La OTAN no sólo defiende los proyectos geoestratégicos del capitalismo e impone su forma de vida en todo el planeta, sino que será la principal fuerza de choque contra las revueltas que se sucedan. Uno de estos conflictos geoestratégicos es el que está ocurriendo ahora mismo entre Rusia y la OTAN, con Ucrania como escenario. Esa región lleva siendo desestabilizada en un estado de guerra de baja intensidad permanente y con elementos de la llamada “guerra híbidrida” entre las potencias imperialistas desde 2014. En este repunte de las hostilidades, como en toda tensión bélica, subyace un interés económico, como la causa de la próxima apertura del gaseoducto ´norstream 2´ que supondrá el aumento de la dependencia energética europea respecto a Rusia que ya esta terminando un nuevo gaseoducto que suministrará también a China de gas. Éste supondría un importante dependencia energética tanto de Europa como de China, ambas suministradas por Rusia, lo que ha motivado movimientos de ejércitos a ambos lados de la frontera rusa. El papel de nuevo de la OTAN, como hizo en Siria, es defender los intereses del capitalismo en la lucha por los recursos energéticos.

Desde el poder se potencia la idea de la OTAN como un ejército de la paz, ¿ejército? Y ¿paz? Son dos palabras que jamas podrán entenderse juntas, nos vendieron a los famosos cascos azules como agentes de la paz en la guerra de los Balcanes y la cantidad de crímenes, asesinatos, violaciones cometidos por éstos son incontables. Lo mismo podríamos decir de sus intervenciones en las guerras en el continente africano, las secuelas producidas en este continente por los cascos azules de la OTAN son terriblemente recordadas por sus habitantes o recordar sus actuaciones criminales en Libia o Siria con tal de mantener el orden capitalista y sus necesidades de recursos y/o territorios que esquilmar y saquear. Obviamente ningún ejercito persigue la paz, persigue la aniquilación del enemigo, su sumisión y colonización. La guerra ha sido y será uno de los paradigmas del capitalismo y las diferentes formas de guerra serán necesarias para mantener el orden capitalista y muchos de sus proyectos como la Agenda 2030 y el futuro transhumanista que preparan el Foro Económico mundial, la OTAN, la ONU y la élites tecno financieras. El capitalismo se refunda constantemente en base a las mismas premisas: nuevas formas de explotación y nuevas formas de asegurar el orden vigente.

Las nuevas formas de guerra

Hasta hace poco, la OTAN había dividido las prácticas de guerra en cinco dominios operativos diferentes: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero con su nuevo desarrollo de estrategias de guerra cognitiva, la alianza militar está preparando un nuevo dominio operativo “el dominio humano”. En su informe ´Cognitive warfare´, la OTAN persigue el control del cerebro humano y convertir a cada humano en un “arma”. En una escalofriante declaración, el informe dice explícitamente que “el objetivo de la guerra cognitiva es dañar a las sociedades y no solo a las fuerzas armadas”.

Con poblaciones civiles enteras en el punto de mira de la OTAN, el informe enfatizó que los ejércitos occidentales deben trabajar más cerca del mundo académico para transformar las ciencias sociales y las ciencias humanas en armas y ayudar a la alianza a desarrollar sus capacidades de guerra cognitiva. El estudio describió este fenómeno como “la militarización de las ciencias del cerebro”. Pero parece claro que el desarrollo de la guerra cognitiva de la OTAN conducirá a una militarización de todos los aspectos de la sociedad humana y la psicología, desde las relaciones sociales más íntimas hasta la mente mismas. (1).

El creciente interés de las élites tecno financieras por crear un totalitarismo “dulce”, donde no sean necesarias las antiguas batallas épicas o el uso de la fuerza para el control y represión de la sociedad, donde los ciudadanos se sientan cada vez más libres y nunca vean sus cadenas hace cada vez más necesarios esta formas de guerra cognitiva y de control del comportamiento de las formas más sutiles posibles. Son las propias cadenas las que te conducen a hacia donde ellas quieren sin que tú ni siquiera te percates de su existencia. Cadenas que toman la forma de prótesis tecnológicas que modelan tú comportamiento, sin la necesidad de apuntarte con un arma.

Junto a las nuevas guerras cognitivas que persiguen el control absoluto de la población, la OTAN está desarrollando numerosos proyectos de las llamadas armas inteligentes. Lo que supone una extensión del proyecto tecno capitalista de robotización de la vida esta vez dará lugar a la robotización de la guerra, desde los soldados-robot con exoesqueletos, sensorizados, armas inteligentes etc. hasta los vehículos de guerra no tripulados: drones, embarcaciones, tanques etc. manejados por robot y soldados desde cómodos edificios acondicionados, lo que deshumaniza aún más la guerra y facilita el asesinato y la barbarie que supone lanzar bombas a miles de kilómetros de distancia. Ya hemos visto la devastación humana que suponen los llamados ´ataques selectivos´ ocasionando miles de muertes entre la población civil, en esta nueva versión de la guerra, las decisiones son tomadas por máquinas algorítmicas.

La OTAN no es ningún ejercito de la paz, es la guerra en estado puro, es la policía de los intereses capitalistas. Impondrá el orden y la forma de vida capitalista allá donde sea necesario al mismo tiempo que su objetivo es eliminar cualquier revuelta que ponga en duda el sistema tecno capitalista. Por ello como decían aquellos estadounidenses que se oponían a la ´Guerra del Vietnam´: “Traigamos la guerra a casa”, ataquemos al capitalismo, a sus ejércitos y a sus defensores aquí y ahora. Extendamos el conflicto y mostremos nuestra solidaridad con aquellas que sufren las guerras y colonizaciones del capitalismo. Por que ni somos, ni seremos mercancías para sus guerras.

Nuestra guerra es la guerra social.

Contra todos los dirigentes, contra todas las opresiones.

FUCK OTAN.

(1) https://www.innovationhub-act.org/content/cognitive-warfare