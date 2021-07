–

La Consejer铆a de Sanidad alega escasez de dosis de Pfizer.

El gobierno regional cierra la puerta de la vacunaci贸n en Atenci贸n Primaria. Los profesionales de este nivel asistencial llevan tiempo denunciando que la Consejer铆a de Sanidad prioriza otros puntos de inmunizaci贸n, pero ahora directamente ser谩 imposible pedir cita en nuestro centro de salud m谩s cercano para recibir la primera dosis de la vacuna.

Los ambulatorios pod铆an inocular hasta ahora a todos los madrile帽os mayores de 30 a帽os, aunque la opci贸n no estaba disponible en el sistema de autocita -a trav茅s de la web o de la tarjeta sanitaria virtual-. La 煤nica v铆a para pedir d铆a y hora all铆 era llamando directamente al centro, pero este sistema telef贸nico se abr铆a a los nuevos grupos de edad sistem谩ticamente m谩s tarde que la autocita. A煤n as铆, la Consejer铆a de Sanidad anunci贸 la semana pasada que este viernes estar铆a disponible 鈥渢ambi茅n desde los 16 a帽os鈥. Ahora esos planes del departamento de Enrique Ruiz Escudero cambian de forma abrupta.

La noticia llegaba a los ambulatorios este mi茅rcoles en forma de e-mail desde las respectivas direcciones asistenciales. En esa circular, de seis puntos, se comunica a los profesionales que a partir de hoy mismo 鈥渟e elimina la IVR -siglas en ingl茅s de Respuesta de Voz Interactiva- para primeras dosis en los centros de salud鈥. Lo cierto es que ya ha desaparecido de la locuci贸n la opci贸n 鈥渕arque 0鈥, que era la indicada para solicitar turno con el personal de Enfermer铆a de Atenci贸n Primaria.

La Consejer铆a de Sanidad confirma que ya no administrar谩 m谩s primeras dosis en los centros de salud porque 鈥渘o hay vacunas suficientes de Pfizer鈥, seg煤n indica un portavoz. El 煤ltimo informe diario del gobierno regional sobre vacunaci贸n indica que la Comunidad de Madrid ha recibido 7.515.545 unidades. De ellas, se han administrado ya 6.549.801. Eso deja un total de 965.744 dosis pendientes de administrar de las cuatro f贸rmulas que est谩n aprobadas por las autoridades europeas.

Sanidad no ofrece datos desagregados de Pfizer en sus dosieres. Esas unidades aparecen agrupadas junto a las de Moderna bajo el ep铆grafe ARN -en referencia a la t茅cnica que usan, basada en el ARN mensajero-. Seg煤n los c谩lculos de la Cadena SER, se han recibido 538.058 dosis de estos dos laboratorios que a煤n no se han administrado. 鈥淣uestro 鈥榮tock鈥 es ampliamente Pfizer y Astra Zeneca, comprometidas para segundas dosis鈥, apuntan fuentes de la Consejer铆a. La suspensi贸n de la cita telef贸nica en Atenci贸n Primaria viene acompa帽ada de la prohibici贸n expl铆cita a sus profesionales para convocar a nuevos ciudadanos: 鈥淒esde el centro de salud no se tiene que citar ninguna primera dosis鈥, indica la comunicaci贸n a los centros.

鈥淪i no hay vacunas, por qu茅 la autocita permite la vacunaci贸n en empresas privadas鈥, se pregunta Inma Mart铆n, enfermera y delegada de UGT. Sanidad tiene abiertos tres puntos de vacunaci贸n en centros de trabajo a trav茅s de un convenio con la Fundaci贸n CEOE -El Corte Ingl茅s, Santander y Acciona- y a partir de esta semana se incorporar谩n otros dos -Iberia y Santa Luc铆a-. Desde la Consejer铆a argumentan que en esos puntos se administra otra f贸rmula, la de Moderna, para la que a煤n 鈥渉ay huecos en autocita para primeras dosis, pero pocos鈥, puntualizan esas fuentes. 鈥淓s un esc谩ndalo鈥, resume V铆ctor Jim茅nez, de la Asociaci贸n Madrile帽a de Enfermer铆a.

La suspensi贸n solo afecta a las primeras dosis, no a aquellos ciudadanos que iniciaron en Atenci贸n Primaria la vacunaci贸n y a煤n tienen que completar la pauta. Esos madrile帽os s铆 podr谩n recibir la segunda inyecci贸n en su centro. Lo que no est谩 tan claro es qu茅 pasar谩 con las citas para primeras dosis que ya se han emitido para la semana que viene. Las direcciones asistenciales de Atenci贸n Primaria solo piden en su circular a los centros que las enumeren 鈥渁 la espera de instrucciones鈥. Desde la Consejer铆a de Sanidad indican que 鈥渄eber铆an mantenerse, pero depende de la direcci贸n del centro鈥.

La Comunidad de Madrid ha reclamado este mi茅rcoles m谩s vacunas en el Consejo Interterritorial 鈥測a que apenas puede generar nuevas citas para primeras dosis, debido a que la entrada de Pfizer se ha reducido a la mitad鈥, seg煤n un portavoz del equipo de Ruiz Escudero. El consejero madrile帽o -seg煤n estas fuentes- 鈥渉a recordado que se ha perdido una gran oportunidad por el empe帽o del Ministerio en cerrar Astra Zeneca a la franja de 60 a 69 a帽os鈥, en contra del criterio, entre otros, de Madrid. La Comunidad ha administrado el 85,2% de las vacunas que ha recibido -frente al 90,8% de la media nacional- y se mantiene como la regi贸n que m谩s lentamente las inocula. Seg煤n la Consejer铆a, 鈥減or precauci贸n, para garantizar las segundas dosis.鈥

