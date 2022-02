–

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. se proyectar谩 finalmente el pr贸ximo lunes 7 de febrero a las 18:00 horas en la Nave 16 de Matadero. Ser谩, eso s铆, sin el cinef贸rum que inicialmente se hab铆a previsto.

Se trata de la 煤ltima pieza de la serie documental que ha venido realizando la artista visual Saioa Olga Gonz谩lez. La obra se ha desarrollado con una de las 25 becas extraordinarias a la producci贸n art铆stica otorgadas por Madrid Destino bajo la convocatoria MataderoCrea, con un presupuesto total de 125.000 euros.

Las primeras cinco piezas documentales publicadas (junto con el cuaderno de campo que las acompa帽a) pretenden estudiar la idea misma del trabajo asalariado a trav茅s del recorrido por los tres pilares b谩sicos de los que se nutre a nuestra costa este sistema: cuerpo, tiempo y deseo.

Pero esta sexta pieza ha resultado ser pol茅mica. Una vez que la autora desvel贸 en esta misma p谩gina que el t铆tulo de la pieza ser铆a Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. y que en ella aparecer铆an integrantes de la Secci贸n Sindical de CNT que trabajan en Madrid Destino, la postura de la empresa municipal cambi贸 radicalmente.

En un primer momento se anunci贸 que la fecha inicialmente programada (el pasado 31 de enero) se ver铆a pospuesta. El argumento: la persona encargada de esa sala hab铆a dado positivo en un test de ant铆genos.

M谩s all谩 de esa salvedad, perfectamente comprensible (y m谩s en estos tiempos), la empresa municipal no aclar贸 hasta m谩s de una semana despu茅s cu谩ndo se proyectar铆a la 煤ltima pieza de Saioa.

Madrid Destino ha elegido esta nueva fecha de forma unilateral, sin consultarlo con la autora, y cambiando las condiciones previstas (no se podr谩 celebrar el cinef贸rum con tan poca antelaci贸n). Las alternativas en el calendario eran exiguas: la empresa advirti贸 en todo momento que en marzo el calendario iba a ser m谩s dif铆cil de cuadrar.

Desde que la proyecci贸n y cinef贸rum de Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. se vio cancelado, la Secci贸n Sindical de CNT en Madrid Destino ha venido poni茅ndose en contacto con la empresa a fin de aclarar qu茅 hab铆a ocurrido.

El diario El Confidencial lleg贸 a hacerse eco de lo que estaba sucediendo llevando la palabra 鈥渃ensura鈥 al titular de la informaci贸n.

En todo momento, la Secci贸n Sindical de CNT Madrid y el conjunto del sindicato de CNT Madrid han hecho un importante esfuerzo en no dejarse llevar por las fundadas sospechas de que se hab铆a producido un ejercicio de censura en un espacio art铆stico como es el propio Matadero.

En todo momento, en CNT hemos esperado equivocarnos y confiar en que, efectivamente, se trataba de un aplazamiento de fecha causado por la mala suerte en tiempos de pandemia.

Ahora que ya hay fecha para el pr贸ximo 7 de febrero a las 18:00 horas en la Nave 16 de Matadero, animamos a acudir a todas las personas que puedan estar interesadas en descubrir la 煤ltima pieza de Transici贸n, la serie de Saioa Olga Gonz谩lez.

Desde la Secci贸n Sindical de CNT en Madrid Destino y desde el conjunto de CNT Madrid estamos tambi茅n seguras de que las comunicaciones que la artista recibi贸 estos d铆as por parte de la empresa tambi茅n aportar谩n mucho contexto a su obra. Y tambi茅n a este comunicado, ya que las reproducimos a continuaci贸n:

鈥淣o entiendo por qu茅 tienes que cuestionar todo lo que te decimos鈥.

鈥淵 a todo esto se a帽ade que ayer por la noche en las stories de Instagram me encontr茅 con el anuncio del cinef贸rum cancelado, pero para mi sorpresa lleva de t铆tulo Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio y por alg煤n motivo la CNT de Madrid Destino tambi茅n est谩 nombrada. Creo que hay algo que no nos has contado鈥.

鈥淢e gustar铆a entender el planteamiento de este 煤ltimo cap铆tulo ya que escapa la l贸gica de los cinco anteriores que est谩n centrados en conceptos vinculados al trabajo y hasta poder hablarlo en persona no me voy a comprometer con ninguna fecha鈥.