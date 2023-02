–

La situaci贸n de la sanidad p煤blica en la Comunidad de Madrid es precaria y el camino final puede ser, perfectamente, la aplicaci贸n de un sistema en el que la atenci贸n, tal y como la conocemos hoy, desaparezca.

La gran manifestaci贸n en favor de la sanidad p煤blica que concentr贸 a cerca de un mill贸n de personas en Madrid ha abierto el debate sobre los planes de Isabel D铆az Ayuso y el Partido Popular respecto a la gesti贸n de este servicio vital para la ciudadan铆a.

Tras el grito ciudadano un谩nime, estos d铆as se ha viralizado una chirigota del Carnaval de C谩diz en la que exponen con toda crudeza lo que ocurrir铆a si la sanidad p煤blica en Andaluc铆a desapareciera.

En Madrid todo parece indicar que as铆 va a ser. M贸nica Garc铆a, portavoz de M谩s Madrid y candidata a la Presidencia de Madrid en las pr贸ximas elecciones auton贸micas, afirm贸 a Diario16 que 芦el desguace en nuestro sistema sanitario es uno de los objetivos tanto del se帽or Lasquetty como de la se帽ora Ayuso y el Partido Popular. Desde hace tiempo nosotros defendemos que el 28 de mayo una de las cosas que vamos a tener que elegir es un plebiscito a nuestra salud, a la salud en la familia y lo que se va a dirimir es si sanidad o Ayuso, si nos quedamos con una sanidad de la que estamos orgullosos que hemos defendido con los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, o nos quedamos con el ego y la soberbia de la se帽ora Ayuso, no. Si nos quedamos con una sanidad, a la que no tienes acceso porque tienes a tu m茅dico de atenci贸n primaria dentro de tres semanas, a tu especialista dentro de un a帽o o nos quedamos con las mentiras y los insultos de la se帽ora Ayuso a los profesionales. Bueno, por eso nosotros creemos que estas elecciones son muy importantes porque han llevado a la sanidad a un punto que no tiene retorno. Y eso significa que la sanidad no puede aguantar cuatro a帽os m谩s de un Gobierno del Partido Popular que desguaza, destroza, maltrata y nos hace perder la joya de la corona禄

Por su parte, Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata de la formaci贸n morada en las pr贸ximas elecciones auton贸micas dijo que 芦la se帽ora Ayuso tiene muy claro cu谩l es su plan, su plan es acabar con la sanidad p煤blica madrile帽a, desmantelar la atenci贸n primaria y hacer inviable para cualquier madrile帽o que necesita de una sanidad p煤blica robusta, de una sanidad p煤blica en condiciones, la posibilidad de tener y de poder acudir a ese servicio p煤blico. Yo creo que es un plan de negocio perfectamente pensado en el que Ayuso ha decidido elegir a favor de determinadas empresas en sanitarias y, no en vano, ya en la Comunidad de Madrid casi el 40% de los madrile帽os tienen un seguro privado m茅dico de forma forzosa o de forma forzada禄.

En realidad, 驴qu茅 ocurrir铆a en la Comunidad de Madrid si se desmantela la sanidad p煤blica? Evidentemente, el escenario ser铆a muy similar al que existe en Estados Unidos y que tan bien aparece reflejado en el documental Sicko, dirigido por Michael Moore. Ah铆 se puede ver, por ejemplo, c贸mo hay familias que se tienen que suturar ellas mismas heridas profundas por no tener seguro m茅dico privado.

M谩s de 200 millones de estadounidenses est谩n cubiertos por un seguro de salud privado. Sin embargo, los datos de los reguladores estatales y federales muestran que las aseguradoras rechazan aproximadamente 1 de cada 7 solicitudes de tratamiento m茅dico.

Muchas personas, frente a la lucha contra las compa帽铆as de seguros, simplemente se dan por vencidas: un estudio encontr贸 que los estadounidenses presentan apelaciones formales en solo el 0,1% de las reclamaciones denegadas por las aseguradoras.

Por otro lado, estas compa帽铆as tienen amplia discreci贸n en la elaboraci贸n de lo que est谩 cubierto por sus p贸lizas, m谩s all谩 de algunos servicios b谩sicos exigidos por las leyes federales y estatales. A menudo niegan reclamaciones por tratamientos que no consideran 芦m茅dicamente necesarios芦.

Las aseguradoras detallan qu茅 servicios cubren en las p贸lizas, documentos extensos que pueden ser confusos y dif铆ciles de entender. Muchas p贸lizas contienen una cl谩usula seg煤n la cual los tratamientos y procedimientos deben ser 芦m茅dicamente necesarios禄 para que est茅n cubiertos. Esta definici贸n es tan ambigua que permite a las aseguradoras m茅dicas decidir si dar un tratamiento en base a su coste econ贸mico, sin tener en cuenta la vida de las personas. Algunos ni siquiera definen el t茅rmino.

Incluso existen p贸lizas que contienen una definici贸n de cinco partes, que incluye que el tratamiento debe estar 芦de acuerdo con los est谩ndares de una buena pol铆tica m茅dica禄 y 芦el suministro o nivel de servicio m谩s apropiado que se puede brindar de manera segura禄.

Este es el futuro de la sanidad en Madrid si Isabel D铆az Ayuso y el Partido Popular siguen con su plan de depauperar de tal manera los servicios sanitarios p煤blicos que obliguen a los ciudadanos que tengan capacidad econ贸mica suficiente a contratar seguros m茅dicos privados.

