July 21, 2021

Cierra citas para el segundo pinchazo de Pfizer con cuatro d铆as de retraso ante la incertidumbre de los pacientes y prev茅 que esa demora pueda aumentar. El Gobierno de Ayuso vincula el problema con la “estrategia del Ministerio” y la “escasez de vacunas” aunque ninguna otra comunidad ha registrado incidentes similares.

Los problemas con la organizaci贸n de la vacunaci贸n en la Comunidad de Madrid est谩n poniendo en peligro que se cumplan los plazos 贸ptimos para inyectar la segunda dosis de Pfizer en la poblaci贸n joven. Es la 煤nica regi贸n que ya est谩 demorando las citas m谩s all谩 de los 21 d铆as establecidos.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoc铆a este lunes que se est谩n registrando ya retrasos de cuatro d铆as aunque el n煤mero podr铆a ir en aumento. Los pacientes est谩n siendo citados 25 d铆as despu茅s para el segundo pinchazo cuando el tiempo marcado son tres semanas en el caso de este laboratorio.

El Gobierno de Isabel D铆az Ayuso vincula la situaci贸n con la estrategia del Ministerio de Sanidad y la “escasez de vacunas”. Pero el departamento que dirige Carolina Darias justifica que Madrid puso demasiadas primeras dosis de Pfizer en junio, cuando llegaron remesas muy grandes por adelantado.

En las puertas de los hospitales y al otro lado del tel茅fono de informaci贸n de Sanidad, se acumulan los casos de j贸venes que no tienen noticias de su cita. Y sin convocatoria previa, no se vacuna. Un grupo nutrido de personas lo comprob贸 el pasado s谩bado en el hospital Doce de Octubre. En la entrada del centro hospitalario se form贸 una cola de pacientes que no hab铆an sido citados a tiempo y necesitaban respuestas, seg煤n inform贸 Telemadrid.

La situaci贸n tiene desconcertados a los madrile帽os. La Comunidad de Madrid confirm贸 la semana pasada que dejaba de dar citas para la primera dosis de Pfizer con el fin de guardarlas para las segundas. Sin embargo, ahora tampoco hay suficientes para completar la pauta. Antes, el Gobierno regional tambi茅n paraliz贸 su administraci贸n en los centros de salud y suspendi贸 la autocita por internet. De momento no hay problemas con otras marcas: Moderna y Janssen se administran con normalidad (la 煤ltima es monodosis); y de AstraZeneca sobran viales dado que solo se inoculan a mayores de 60 a帽os.

Todo ello mientras Madrid sigue siendo la comunidad -solo por delante de la ciudad aut贸noma de Melilla- con menos ritmo de vacunaci贸n en t茅rminos porcentuales. En la regi贸n se han puesto el 91,8% de las dosis recibidas, seg煤n la 煤ltima actualizaci贸n de datos.

Ninguna regi贸n ha inyectado tan poco. Cerca de esa cifra se encuentran Canarias con un 92,6%, Castilla y Le贸n con 93,3%, Comunitat Valenciana con 93,2%, La Rioja con 92,4% o Ceuta con 92,8%.

Una explicaci贸n: los adelantos de dosis

La Consejer铆a vincula las demoras con la “estrategia del Ministerio de apostar por Pfizer” y asegura que hay “un entorno de escasez de vacunas”, pese a que ninguna otra comunidad aut贸noma tiene estos problemas. Todas reciben los viales con el mismo sistema de reparto acordado por la Uni贸n Europea.

En Euskadi, Castilla y Le贸n o Andaluc铆a, la segunda cita se fija el mismo d铆a que los pacientes acuden a ponerse la primera. En algunas regiones como Cantabria incluso las dos fechas se comunican a la vez. Catalunya mantiene un sistema similar al de Madrid basado en un aviso por mensaje de texto en el m贸vil, aunque no est谩 registrando ninguna demora.

El Ministerio de Sanidad defiende que no hay escasez de vacunas sino que en junio se adelantaron las dosis y llegaron remesas mucho m谩s grandes. “Todas las comunidades aut贸nomas sab铆an que en junio conseguimos con much铆simo esfuerzo un adelanto de dosis de Pfizer y todas hicieron una correcta planificaci贸n de c贸mo administrar las primeras dosis siendo conscientes de que en julio se volver铆a a los niveles anteriores”, respond铆a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calz贸n, que diagnostic贸 “problemas” en Madrid “para situarse en la media nacional y el desempe帽o espectacular de otras comunidades”. Es decir, Sanidad piensa que Madrid puso m谩s primeras dosis de las que deber铆a y ahora por eso tiene problemas.

En este sentido, Calz贸n abund贸 en que la regi贸n podr铆a administrar algunos primeros pinchazos -actualmente suspendidos- “pero no al ritmo de junio” y sostuvo que Madrid “no deber铆a tener problemas de stock con las dosis que va a recibir de Pfizer y las segundas que tiene guardadas, tal y como recomienda la ficha t茅cnica”.

“Que solo a Madrid le pase nos genera muchas dudas sobre qu茅 ocurre. Si faltaran, tambi茅n se dar铆a en otras comunidades”, analizan desde Comisiones Obreras. El sindicato se帽ala que su “sensaci贸n es otra” y relacionan los problemas con “la falta de infraestructura de almacenaje” de los centros de salud, que ya no est谩n vacunando.

La 煤ltima actualizaci贸n de datos del Ministerio de Sanidad revela, adem谩s, que Madrid tiene en la nevera m谩s de 600.000 vacunas. La Consejer铆a no concreta cu谩ntos viales no ha puesto, pero avanza que recibi贸 250.000 nuevas dosis este lunes que se suman a unas 100.000 que le quedaban. El desglose de la marca de cada una de las unidades no se aporta en las cifras del Ministerio.

Un margen de hasta 42 d铆as entre dosis

驴Los retrasos en la administraci贸n de la segunda dosis hacen que la vacuna pierda efectividad? El consejero ha aclarado que la Agencia Europea del Medicamento incluye en la ficha t茅cnica de Pfizer un margen de hasta 28 d铆as entre las dosis, pudiendo llegar hasta 42. “Siempre tratamos de que sea lo m谩s cercano al 21. La propia ficha t茅cnica recoge que puede ser hasta el d铆a 28 y en ocasiones y se ha llevado m谩s arriba”, argumentaba. La Comunidad de Madrid pide “paciencia” y recomienda esperar a que la Salud Madrid informe por mensaje de la fecha de la segunda dosis “24 o 48 horas” antes de administrarla.

Los testimonios recabados por elDiario.es se repiten. Los pacientes, ante la falta de informaci贸n, se personan en los centros de salud, en los hospitales o contactan con el tel茅fono de informaci贸n 900 habilitado por la Consejer铆a de Sanidad para gestionar asuntos m茅dicos relacionados con el Covid-19. “Si los celadores y las unidades de administraci贸n estaban colapsadas, ahora m谩s, porque la gente acude y nosotros tenemos una dif铆cil respuesta. No puedes explicarles mucho m谩s”, se帽ala Sergio Fern谩ndez Ruiz, responsable de sectores p煤blicos de Comisiones Obreras Sanidad Madrid. En el tel茅fono, los operadores s铆 est谩n confirmando a los pacientes su pr贸xima cita con cierto retraso respecto a lo previsto aunque no lo hayan notificado a煤n.

