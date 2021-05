–

De parte de Anarquia.info May 18, 2021 3 puntos de vista

¡Leer y luchar!

En Motín nos gusta leer. Nos gustan los libros. Nos gustan los fanzines. Por eso tenemos en nuestro local varias distribuidoras con libros, fanzines, libelos, panfletos. Y una biblioteca, que tiene el nombre de “Agustín Rueda”.

Sin embargo, no contemplamos la lectura como algo al margen de la lucha, como una mera actitud contemplativa e intelectual, que contribuya a la pasividad imperante en nuestras realidades. Nos parece importante promocionar la autoformación y el debate, a través de las reflexiones, escritas y no escritas, en el intercambio entre compañeros y compañeras, que se contextualicen en las luchas que llevamos acabo, y se profundice en ellas. Por eso no dudaríamos en usar de combustible los libros y fanzines si con ellos prendiéramos los pilares de este mundo de miseria.

Inauguramos una nueva actividad permanente en Motín, con periodicidad mensual, donde presentaremos un libro o fanzine de editoriales anarquistas y antiautoritarias. Tendrán lugar los primeros miércoles de cada mes (al menos de momento). ¡Estáis invitadxs!

De momento, os dejamos la programación de mayo y junio:

Mayo: Miércoles 19. Presentación del libro «Fuck Green New Deal. Colapso y alternativas: anticapitalismo y autogestión.» De la editorial Milvus.

Junio: Miércoles 2. Presentación del libro «Antifastopías». De la editorial 2Cabezas.

https://localanarquistamotin.noblogs.org/

localanarquistamotin@riseup.net

C/ Matilde Hernández nº47, <M> Oporto o Vista Alegre