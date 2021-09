–

De parte de SAS Madrid September 25, 2021

La asociaci贸n Derecho a Morir Dignamente reclama a las administraciones que apliquen la nueva normativa para atender las demandas de las personas afectadas.

Madrid, Extremadura y Andaluc铆a no han desarrollado a煤n la ley de eutanasia. Las comunidades, seis meses despu茅s de la aprobaci贸n de la normativa, siguen sin crear la comisi贸n de garant铆a y evaluaci贸n de la eutanasia, organismo fundamental para que los pacientes puedan hacer uso activo de su derecho a morir dignamente.

Fuentes de la consejer铆a de Sanidad extreme帽a aseguran que los miembros de esa comisi贸n ya han sido elegidos. Reiteran que el consejo de Gobierno aprobar谩 el decreto para poner en marcha dicho organismo la pr贸xima semana. Extremadura es la 煤nica de las tres comunidades que ha planteado la aprobaci贸n de esta comisi贸n, dado que Madrid y Andaluc铆a todav铆a no han ultimado su composici贸n.

Fernando Mar铆n, asesor de la asociaci贸n Derecho a Morir Dignamente, asegura que en regiones como Madrid no se cumple con la normativa en materia de eutanasia. “La incompetencia del Ejecutivo regional es clara. Est谩n abordando este tema como si fuera uno m谩s, no le han dedicado tiempo. No les importa, no les preocupa. Por eso llevan tres meses con ello”, ha asegurado este viernes en Hoy por Hoy Madrid.

“Mucha gente vio esta ley como una ilusi贸n, pero se han truncado sus expectativas. Hay muchos casos, miles de personas, que est谩n pens谩ndose acabar con su vida. Hay mucha gente que necesita ayuda y quiere morir de una forma asistida. Sin embargo, ven c贸mo la ley no llega a todas partes, como sucede en algunas comunidades”, asegura.

El peligro de no implementar el desarrollo de esta normativa se ha dejado ver en la Comunidad de Madrid en los 煤ltimos d铆as. Una mujer de casi setenta a帽os, que solicit贸 la eutanasia en el Hospital G贸mez Ulla, termin贸 suicid谩ndose el pasado domingo tras varios d铆as en los que esper贸 una respuesta por parte de la administraci贸n.

La mujer, que acudi贸 al hospital madrile帽o el pasado 7 de julio, solicit贸 a su m茅dico ayuda para morir en condiciones dignas, asistida por facultativos m茅dicos. Sin embargo, la dilataci贸n en el tiempo de la aplicaci贸n de la norma, as铆 como el silencio por parte de la administraci贸n madrile帽a, llevaron a la mujer a suicidarse la pasada semana en un hotel de Madrid.

Mar铆n asegura que adem谩s de este, existen varios casos en Espa帽a similares: personas que desean acogerse a la ley de eutanasia y que, por falta del desarrollo auton贸mico, no han podido hacerlo y esperan a煤n a que las comunidades puedan ofrecer una respuesta.

La ley, en el Tribunal Constitucional

El Partido Popular y Vox han recurrido la ley de eutanasia ante el Tribunal Constitucional al considerarla una “derrota de la civilizaci贸n y una victoria de la cultura de la muerte”.

El Constitucional tendr谩 que estudiar esta nueva normativa tras tramitar el recurso de los partidos de la derecha. Las formaciones argumentan que la ley no se ajusta a las demandas de la sociedad actual, que debe “ofrecer cuidados paliativos a las personas que m谩s est谩n sufriendo”, sostienen en el recurso.

