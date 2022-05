–

De parte de SAS Madrid May 4, 2022 156 puntos de vista

La empresa dedicada al 鈥渃omercio al por mayor de chatarra y productos de desecho鈥 estaba ubicada en la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Juan Carlos Herrero Casasola ha recibido a trav茅s Prhoinsa S.A., empresa de la que es administrador 煤nico, 925.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid gracias al suministro de 25 ventiladores Biolight meditech para los centros hospitalarios del Servicio Madrile帽o de Salud.

La chatarrer铆a

Herrero Casasola es una persona muy ligada a la familia de Isabel D铆az Ayuso. De hecho, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tom谩s D铆az Ayuso, mont贸 con Herrero Casasola una empresa dedicada al 鈥渃omercio al por mayor de chatarra y productos de desecho鈥 (CNAE 4667).

La chatarrer铆a se llamaba Gala M茅dica y estaba ubicada en la urbanizaci贸n Conde-Quinto de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Seg煤n consta en el Registro Mercantil, la empresa fue constituida el 14 de diciembre de 2006 con un capital social de 3.006 euros y estuvo activa hasta 2010.

Su objeto social era 鈥渓a compraventa, importaci贸n, exportaci贸n y distribuci贸n, as铆 como el montaje, ensamblamiento, fabricaci贸n, reparaci贸n y mantenimiento de art铆culos pertenecientes al sector de la electromedicina, incluyendo equipos, accesorios, material fungible y desechable, guantes y p贸sitos de uso sanitario鈥.

Juan Carlos Herrero Casasola era el administrador 煤nico de la chatarrer铆a y Tom谩s D铆az Ayuso ejerc铆a de apoderado.

Una relaci贸n muy estrecha

La relaci贸n de D铆az Ayuso y Herrero Casasola era muy estrecha. De hecho, durante unos a帽os, Herrera Casasola fue el suegro de Tom谩s D铆az Ayuso, al iniciar una relaci贸n sentimental con su hija Alejandra Herrero Fern谩ndez.

Tom谩s D铆az Ayuso y Alejandra Herrero tuvieron un hijo. Despu茅s, Tom谩s tendr铆a otras dos hijas fruto de otra relaci贸n. Seg煤n reconoci贸 la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, su sobrino es como su hijo.

鈥淵o siempre he sido muy familiar, me encantan los ni帽os y se me dan muy bien. Pero a la vez he sido siempre muy independiente, he estado muy volcada en el trabajo, he perdido mucho tiempo… y llega un momento en que me lo tengo que plantear. Ahora mismo, con las responsabilidades que tengo, si finalmente no los tengo, me dedicar茅 a mis tres sobrinos, que son como mis hijos鈥, afirm贸 Isabel D铆az Ayuso en declaraciones a Telecinco.

925.000 euros por emergencia

Tal y como inform贸 ElPlural.com, los 925.000 euros que Prhoinsa S.A recibi贸 de la Comunidad de Madrid se articularon a trav茅s de un procedimiento de emergencia, es decir, sin publicidad y por tanto, sin atenerse al procedimiento habitual de contrataci贸n p煤blica. El objeto del contrato era el suministro de 25 ventiladores Biolight meditech para los centros hospitalarios del Servicio Madrile帽o de Salud.

El que fuera suegro de Tom谩s D铆az Ayuso y abuelo del sobrino de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alejandra Herrero Fern谩ndez, sigue siendo en la actualidad administrador 煤nico de Prhoinsa S.A.

Desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguran a ElPlural.com que 鈥渘adie del entorno o de la familia de la presidenta tienen que ver hoy con esa gente鈥 debido a problemas familiares que se originaron en el pasado. Adem谩s, aseguran que ni Ayuso ni Presidencia de la Comunidad tienen conocimiento de cu谩ntos respiradores ha comprado la Consejer铆a de Sanidad ni a qui茅n.

Enlace relacionado ElPlural.com 03/05/2022.