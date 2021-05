–

El 13 de mayo de 2021 se ha celebrado una Mesa Sectorial de Sanidad Extraordinaria con un 煤nico en el orden del d铆a: 鈥淧resentaci贸n de las l铆neas generales del Plan de Atenci贸n Primaria鈥.

Este es el resumen publicado por el sindicato Amyts en su p谩gina web:

1.- Presentaci贸n de las l铆neas generales del Plan de Atenci贸n Primaria.

La mesa cuenta con la presencia de Jes煤s V谩squez, director general de procesos integrados, y Sonia Mart铆nez, gerente de atenci贸n primaria. Se har谩 una presentaci贸n del plan y posteriormente se entregar谩 el documento para hacer alegaciones y se proceder谩 a la negociaci贸n en mesa.

Se presenta un plan que difiere considerablemente del presentado en septiembre, siendo necesario ver el documento completo para hacer una valoraci贸n detallada y las alegaciones oportunas. Pero, solo de lo expuesto, se puede entender que, en lo que afecta a los m茅dicos, el plan no vemos que suponga un cambio sustancial y no creemos que d茅 respuesta a sus necesidades. Es un giro tan importante en relaci贸n con el plan presentado en septiembre que, a priori, genera muchas dudas a AMYTS. Esperamos a ver el documento en detalle para posicionarnos sobre esta propuesta, aunque parece evidente que este plan no da satisfacci贸n a las demandas de AMYTS, que recordamos dio lugar a la convocatoria de una huelga que concluye en un acuerdo que, de forma clara, no es lo contemplado en este nuevo plan que se ha presentado.

El plan se entregar谩 en los pr贸ximos d铆as a las OOSS para presentar las alegaciones oportunas y proceder a la negociaci贸n en las mesas sectoriales que sean necesarias. Las alegaciones ser谩n remitidas en el plazo de una semana, y en torno al d铆a 26 de mayo se celebrar铆a la mesa para ver las alegaciones.

