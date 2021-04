–

Próximamente el Programa definitivo

Durante los días 29, 30 y 31 de Mayo tendrá lugar el «IV Encuentro Anarquista Contra el Sistema Tecno-industrial y su Mundo». Un lugar donde encontrarnos, conocernos, debatir, difundir y afilar nuestras ideas contra la organización técnica del mundo. Pretendemos que el encuentro sea una herramienta más para combatir el sistema tecno-científico-industrial, porque pensamos que el terreno del enfrentamiento se debe concentrar en el campo del progreso tecnológico, puesto que es y será lo que trace las presentes y futuras dinámicas de la dominación sobre todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida: sociales, políticos, económicos y ambientales .Durante la duración de las jornadas habrá un espacio para distribuidoras (aquellas que quieran montar la distribuidora en el espacio les pedimos que confirmen su presencia con antelación) y comedores 100% vegetarianos. En los próximos dias difundiremos el programa completo del Encuentro.

Históricamente los sistemas de dominación han aprovechado los momentos de crisis o catástrofes para transformar el mundo, realizar una metamorfosis del mismo. En otros tiempos esta metamorfosis fue llevada a cabo cuando se vio amenazado por el avance de la lucha de clases o por la necesidad de cambios económicos y productivos con los cuales maximizar beneficios. Ahora, tras la declaración hace apenas un año por parte de la OMS de la ´pandemia mundial´como consecuencia del virus quimera (1) conocido como ´Sars Cov 2, el sistema tecno cientifco y por lo tanto nuestras vidas, dominadas por el, está sufriendo un nueva transformación. Esta metamorfosis toma forma en el proyecto de la 4º Revolución industrial, un proyecto tecno totalitario que supone la colonización de lo viviente por la máquina. Dando lugar a una aceleración social y tecnológica en todas las dimensiones de la vida con la cual conseguir la adecuación del humano-máquina al mundo-máquina.

Esta aceleración tecnológica y social supondrá la digitalización e informatización de todos los aspectos de nuestra vida y de los modelos de producción, transporte y comunicación desapareciendo, en mayor o menor medida, la actividad del ser humano en prácticamente todas las actividades. Dará lugar al mundo hiperconectado y robotizado, donde serán las máquina algoritmicas quienes dirijan nuestros mecanizados y robotizados movimientos de nuestras modernas e ilustradas vidas, conectados al mundo digital y formar parte de el, asi seremos trazados, vigilados y optimizados, para que nuestra vida sea lo más eficiente posible, de acuerdo con los patrones del mundo tecno industrial, no vaya a ser que queramos pararnos, pensar y dejar de seguir el devastador ritmo de la modernidad. Como hemos visto durante la pándemia esta aceleración tecnológica y social ha supuesto un avance de la sociedad cibernetica donde nuestras actividades y experiencias han sido virtualizadas y sustituidas por pantallas, desde el tele trabajo, la tele escuela y la tele medicina hasta nuestra forma de relacionarnos ahora moldeadas por las redes sociales como Tinder, Instagram, Facebook etc todas ellas han cambiado nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás y de ver un mundo que ahora lo miramos a través de los filtros de Instagram,

El mundo tal como lo conocíamos antes de pandemia no va a regresar nunca, la tan ansiada “normalidad” por parte de gran parte de la población se ha convertido en un nuevo mundo tecno totalitario. De todas formas nosotras no queremos volver a eso que llaman “normalidad”, a ese mundo del encierro industrial en nuestros pisos de hormigon y ladrillo prefabricado igual que nuestro ocio, a ese mundo del strees, de la ansiedad, de la inmediatez y la superficialidad, de la velocidad, de una vida rendida al trabajo asalariado y sometida a los aparatos tecnológicos, para nosotros el confinamiento no fueron, unicamente, esos tres meses declarados, es la forma de vida industrial la que nos encierra y confina durante toda nuestra vida, es la libertad liberal la que nos ahoga nuestros deseos y sueños. No queremos vuestra “normalidad” que no es otra cosa que una vida entre los barrotes del consumo y las cadenas del trabajo, mientras las luces deslumbrantes de los aparatos tecnológicos nos desposeen de nuestra autonomia y libertad.

Un mundo tecno totalitario que cada vez está más regulado estrictamente, donde queda poco lugar para la libertad. Desde la pandemia estamos sufriendo, igualmente, una dictadura sanitaria que regula y dirige nuestras vidas con la excusa de la salud, anteriormente se implanto la sociedad de la vigilancia con el pretexto del miedo al terrorismo, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre en EEUU. Ahora la tecnocracia sanitaria dirige y regula nuestros movimientos, actividades, experiencias en base a la salud.

La medicalización de nuestros cuerpos, y por lo tanto, la desposesión de nuestro sistema inmunológico, es también una de las aristas de las medidas tomadas tras la pandemia. La Ciencia causante del virus quimera se ofrece también como la salvación al problema que ella misma ha causado. Esta solución es lo que la ´big pharma´ nos ha vendido como vacunas, que sin embargo es terapia génica. (para más información: https://contratodanocividad.espivblogs.net/fanzine-mundo-laboratorio-vacunas-pasaportes-dictadura-sanitaria/) que convertirá nuestro cuerpo en una fábrica de medicamentos al mismo tiempo que deteriora nuestro sistema inmunológico y altera nuestros genes, produciendo en nuestro organismo canceres y otras enfermedades. También la próxima imposición del Certificado Verde Digital (pasaporte de inmunidad) supondrá una nueva forma de regular nuestros movimientos ya que en base a tu estado de salud (obviamente ser el sistema sanitario quién decida quién esta sano y quién no en base a sus patrones), o la aceptación de las normas sanitarias (vacunas, Pcr) podrás moverte libremente o no, condicionando tu vida. Este certificado abre igualmente el camino a la aparición de certificados de salud para otras actividades (ocio, trabajo etc..), como decíamos anteriormente el mundo queda regulado en base a la salud..¿dictadura sanitaria?

Por ello debemos enfrentarnos a este mundo tecno industrial que pretende artificializar todo lo vivo y cada proceso, fenómeno etc que ocurre en el mundo. Pretende convertirnos en humanos-maquina para adaptarnos al mundo máquina. Rechazamos este mundo porque amamos la libertad. Por la anarquia.

Contra Toda Nocividad, Abril 2021

Proximamente difundiremos el programa completo.

