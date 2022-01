–

De parte de SAS Madrid January 12, 2022 22 puntos de vista

Ni amenazas de multa millonaria por parte del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), ni movilizaciones por la reducci贸n de la ambici贸n de Madrid Central, ni cuestiones sanitarias ni sentido com煤n. Madrid volvi贸 a superar los l铆mites legales de di贸xido de nitr贸geno (NO2) que fija la Uni贸n Europea, seg煤n recoge el informe La calidad del aire en la ciudad de Madrid durante 2021, elaborado por la Comisi贸n de Movilidad Sostenible de Ecologistas en Acci贸n de Madrid y coordinado por el vir贸logo y experto en calidad del aire Juan B谩rcena. Se trata de la 煤nica ciudad del Estado que incumpli贸 la normativa en cuanto a poluci贸n, una situaci贸n id茅ntica a lo que ocurri贸 en 2020.

Por duod茅cimo a帽o consecutivo, desde que en el a帽o 2010 comenzaran las mediciones oficiales de los contaminantes m谩s comunes, la capital no ha conseguido quedar por debajo de los valores m谩ximos legales de NO2. Este hecho podr铆a apuntalar la sentencia contra Espa帽a en el procedimiento de infracci贸n abierto en el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en 2019 鈥攜 tras a帽os de advertencias鈥 por 鈥渋ncumplimiento sistem谩tico鈥 de los valores legales de poluci贸n.

Zona gris

La estaci贸n de medici贸n de Plaza El铆ptica, la que habitualmente registra valores m谩s altos de contaminaci贸n y que ha motivado la creaci贸n de una minizona de bajas emisiones en torno a ella muy cuestionada por las organizaciones vecinales y ecologistas, registr贸 un valor l铆mite anual de 41 渭g/m3 de NO2, cuando el m谩ximo est谩 fijado en 40 渭g/m3. El resto de estaciones registraron valores que van de los 36 渭g/m3 de la estaci贸n de Villaverde a los 15 渭g/m3 de El Pardo, varios kil贸metros alejada de la concentraci贸n urbana.

Sin embargo, el nodo madrile帽o de la confederaci贸n ecologista recuerda que el valor l铆mite que recomienda la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) para una adecuada protecci贸n de la salud humana 鈥攗nas cifras actualizadas a la baja en septiembre de 2021鈥 es muy inferior: 10 渭g/m3 en el caso del NO2. 鈥渟e hace palpable lo lejos que se encuentra el aire que se respira en la ciudad de Madrid de niveles de calidad saludables鈥, denuncian, al remarcar que 鈥渘i una sola estaci贸n de la red, ni siquiera las suburbanas ubicadas en zonas verdes como El Pardo, la Casa de Campo o el parque Juan Carlos I, se encuentran cerca de cumplir con el valor recomendado por la OMS鈥.

A pesar del dato, la contaminaci贸n por NO2 en la ciudad fue un 26% inferior al valor medio registrado en los diez a帽os anteriores a la pandemia (2010-19). No obstante, en 2020, cuando se tomaron las restricciones de movilidad m谩s dr谩sticas, la reducci贸n fue del 31%. 鈥淢adrid no ha conseguido cumplir con el valor l铆mite legal europeo, ni siquiera en una situaci贸n pand茅mica que ha conllevado fuertes limitaciones de la movilidad en la ciudad鈥, exponen desde Ecologistas.

Para Ecologistas en Acci贸n, 鈥渘o hay justificaci贸n para la falta de ambici贸n鈥 en lo referente a contaminaci贸n atmosf茅rica

A nivel general, en uno a帽o que ha seguido estando muy condicionado por el contexto de pandemia y las restricciones de movilidad existentes entre enero y agosto, Ecologistas en Acci贸n califica los valores de contaminaci贸n de 2021 como bajos, aunque levemente m谩s elevados que los de 2020.

Lejos de los que dicta la OMS

En lo referente a las part铆culas PM10, ninguna estaci贸n rebas贸 el valor m谩ximo establecido en la ley de 40 碌g/m3 , aunque el colectivo ecologista remarca que ese valor est谩 鈥渃laramente obsoleto鈥, al establecer la OMS un m谩ximo anual de 15 碌g/m3 que ser铆a superado por 12 de las 13 estaciones de la red que miden este contaminante. Para las part铆culas m谩s peque帽as, las PM2.5, la situaci贸n es similar: todas las estaciones cumplen con la normativa legal y quedan por debajo de los 25 碌g/m3, pero las ocho que monitorean las PM2.5 superan los valores recomendados por la OMS, de 5 碌g/m3.

Por 煤ltimo, en lo que se refiere al ozono troposf茅rico, tres de las 13 estaciones que lo registran notificaron m谩s de 25 superaciones del valor objetivo octohorario (120 碌g/m3). Si se mira el criterio de la OMS, que rebaja la cifra a 100 碌g/m3, doce de las trece estaciones rebasaron las 25 superaciones del valor l铆mite recomendado por dicho organismo.

El nuevo incumplimiento podr铆a apuntalar la sentencia contra Espa帽a en el procedimiento de infracci贸n abierto en el TJUE por 鈥渋ncumplimiento sistem谩tico鈥 de los valores legales de poluci贸n

Para Ecologistas en Acci贸n, aunque la calidad del aire en Madrid ha mejorado en los 煤ltimos a帽os por la puesta en marcha de Madrid Central y los efectos de la pandemia, 鈥渘o hay justificaci贸n para la falta de ambici贸n鈥 y critican que no se hayan tenido en cuenta los nuevos valores establecidos por la OMS. 鈥淪i nos fijamos en estos nuevos l铆mites, pr谩cticamente la totalidad de las estaciones madrile帽as incumple los nuevos valores recomendados por la OMS tanto para el di贸xido de nitr贸geno como para las part铆culas en suspensi贸n, por lo que resulta necesario avanzar en una mayor restricci贸n de los agentes contaminantes, en especial el tr谩fico, sin descafeinar medidas eficaces como ha venido haciendo el Gobierno municipal en los dos 煤ltimos a帽os鈥, indican.

Por otro lado, desde el 谩rea de Calidad del Aire de la confederaci贸n inciden en que, aunque la superaci贸n del valor l铆mite se haya producido 煤nicamente en la estaci贸n de Plaza El铆ptica, esto no significa que solo haya habido niveles altos de contaminaci贸n en ese punto de la ciudad. 鈥淟a estaci贸n de Plaza El铆ptica es representativa de una zona afectada por una importante v铆a de acceso a la ciudad de Madrid, la A-42. Pero este mismo problema (si no peor) se sufre tambi茅n en la zona influida por el acceso de la A-5 a Madrid o en el resto de accesos de grandes v铆as interurbanas, pero no queda registrado por falta de estaciones de medici贸n pr贸ximas鈥.

Por ello, para el colectivo las medidas a tomar para resolver el problema se deben extender a la totalidad de dichas zonas. 鈥淣o vale solo con tomar unas t铆midas medidas cosm茅ticas en los alrededores, que es lo que acaba de hacer el gobierno municipal con su 鈥榋BEDEP Plaza El铆ptica鈥 que afectar谩 solo a veh铆culos sin etiqueta (coches gasolina de m谩s de 22 a帽os y coches di茅sel de m谩s de 16 a帽os) de fuera del municipio de Madrid, que suponen una proporci贸n insignificante del tr谩fico diario en la zona鈥, denuncia.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (12/01/2022).