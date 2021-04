–

De parte de SAS Madrid April 11, 2021 84 puntos de vista

Pese a no tener en cuenta m谩s de 2.500 personas que se estima que fallecieron en el hospital tras su traslado desde un centro residencial, la CAM dobla a la siguiente regi贸n, Castilla-La Mancha.

Las personas mayores que residiendo en centros socio-sanitarios han superado la pandemia son aut茅nticas supervivientes. Desde enero a mayo de 2020 se han contabilizado 20.129 defunciones por covid, m谩s del 50% del total por esa causa en ese tiempo en Espa帽a. Desde julio a febrero de 2021 se han contabilizado 9.914 defunciones adicionales. En total, seg煤n el Ministerio de Sanidad, se han registrado 30.117 fallecimientos en residencias desde que empez贸 la pandemia en marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. Esto supone el 43,3% del total de la mortalidad por covid en el Estado espa帽ol durante los primeros 12 meses de la pandemia.

La cifra de 30.117 es una subestimaci贸n. En primer lugar, los primeros meses de la pandemia se carec铆a de pruebas diagn贸sticas de infecci贸n activa y por tanto muchas personas fallecieron con sospecha de infecci贸n covid pero sin confirmaci贸n de prueba diagn贸stica. En segundo lugar, m谩s de la mitad de las infecciones en las residencias de personas mayores son asintom谩ticas y que con frecuencia los s铆ntomas de presentaci贸n de la infecci贸n son diferentes a los de los adultos, ya que incluyen la anorexia, la confusi贸n y el delirio, pudiendo haber fallecido sin el diagn贸stico correcto. En tercer lugar, desde junio de 2020, en la Comunidad de Madrid no se incluyen como defunciones por covid en residencias aquellas de personas que han fallecido por covid en el hospital despu茅s de su traslado para recibir la asistencia sanitaria adecuada. Despu茅s de la primera ola, las defunciones en el hospital son la gran mayor铆a o casi la totalidad de las defunciones por covid en personas que viven en residencias y estimamos que en Madrid son m谩s de 2.500.

La diferencia en el registro de las defunciones por covid-19 de las personas que viven en residencias ha sido analizada en una nota de Envejecimiento en Red para explicar la discrepancia ente las defunciones contabilizadas en residencias por el IMSERSO (contabiliza la defunci贸n independientemente del lugar donde se produce) y las notificadas por el Instituto Nacional de Estad铆stica, que s贸lo registra las defunciones que se producen f铆sicamente en las residencias. Sin embargo, no se deber铆a utilizar la estad铆stica de defunci贸n para ocultar que la mortalidad en residentes de centros sociosanitarios por covid-19 ha continuado siendo muy alta durante la segunda y la tercera ola.

Entre junio de 2020 y fin de febrero de 2021 el virus SARS-CoV-2 ha continuado invadiendo las residencias. La fuerza y persistencia de esta invasi贸n depende de las caracter铆sticas de las residencias y de la propagaci贸n de la pandemia en la localidad donde se encuentra la residencia.

Seg煤n un estudio sobre m谩s de 15.000 residencias en Estados Unidos, el 27% de la variabilidad de la incidencia de covid en residencias se explica por el condado donde se sit煤a la residencia y el 37% por las caracter铆sticas de las residencias. Aqu铆 en Espa帽a, ocurre algo similar. A pesar de que desde hace tiempo se vienen denunciando las graves deficiencias existentes en los centros de mayores de nuestro pa铆s, solo en algunas residencias se han instaurado medidas de prevenci贸n: pruebas de infecci贸n activas semanales o al menos quincenales a trabajadores, formaci贸n en la utilizaci贸n de equipo de protecci贸n individual, sistemas de vigilancia epidemiol贸gica diaria con an谩lisis y monitorizaci贸n diarios, y puesta en marcha de planes de contingencia. En la mayor铆a de residencias se han efectuado muy pocos cambios como demuestra que la curva epid茅mica en las residencias reflejaba estrechamente la curva epid茅mica en la comunidad.

Una vez el virus entra en una residencia se propaga r谩pidamente y causa gran mortalidad; la mortalidad puede alcanzar el 35% de las personas infectadas y aumenta r谩pidamente en edades avanzadas.

Exceso de mortalidad en las residencias de las 17 comunidades aut贸nomas

En 2020 hab铆a 384.251 plazas para personas mayores en centros socio-sanitarios, 383.816 en las 17 comunidades aut贸nomas (CCAA) de Espa帽a excluyendo las ciudades de Ceuta y Melilla para este an谩lisis. La distribuci贸n de estas plazas seg煤n las CCAA se muestra en la figura 1.

Se podr铆a suponer que las defunciones por covid-19 se distribuyen de forma proporcional al n煤mero de residentes en cada comunidad. As铆, por ejemplo, puesto que Catalu帽a tiene el 16,3% de las plazas de residencia, se esperar铆a que el 16,3% de las 30.117 defunciones totales ocurridas en Espa帽a marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, es decir, 4.907 defunciones, ocurran en las residencias de Catalu帽a. Sin embargo, las defunciones observadas en Catalu帽a son 5.501. Se observa un exceso de 5.501-4.907= 594 defunciones sobre las esperadas. Este exceso se puede expresar como porcentaje sobre lo esperado: (594/4.907)*1000= 12%.

La figura 2 muestra el exceso (o el defecto) de mortalidad en porcentaje de lo que se podr铆a esperar si las defunciones ocurrieran de forma proporcional al n煤mero de residentes en cada CCAA. Para llegar a estos resultados se han aplicado los c谩lculos ya indicados para Catalu帽a a todas las CCAA.

Figura 2. Exceso (o defecto) de mortalidad en las residencias de personas mayores durante los 12 primeros meses de pandemia en las 17 comunidades aut贸nomas.

A la vista de estos resultados se puede concluir que la mortalidad por covid-19 var铆a marcadamente en las CCAA. A pesar de que Madrid no haya registrado las defunciones de m谩s de 2.500 residentes que fallecieron en el hospital despu茅s de su traslado, es la comunidad que demuestra el mayor exceso de mortalidad: 52,9%. El exceso de Madrid se puede explicar por varias causas: se aplic贸 un protocolo de exclusi贸n de la atenci贸n sanitaria en los hospitales de referencia a los residentes enfermos que ten铆an deterioro cognitivo o discapacidad motriz y esta exclusi贸n se aplic贸 desde mediados de marzo hasta mediados de abril, no se medicaliz贸 las residencias a pesar de que hubo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se llevara a cabo la medicalizaci贸n, solo se trasladaron a hospitales privados aquellos residentes con seguros privados, no se traslad贸 a los residentes enfermos al hospital de campa帽a. Similares argumentos se utilizan en el informe de Amnist铆a Internacional.

Las residencias de Castilla-La Mancha presentan un exceso sobre la mortalidad esperada de 27,9%, La Rioja con 22% y Navarra con 20,9%. La Comunidad Foral de Navarra analiz贸 rigurosamente este exceso y ha tomado medidas para que no se repitiera esta tragedia.

En el otro extremo, las residencias de Canarias, que contaba con 7276 plazas en febrero de 2020, han fallecido por covid-19 muchas menos personas de las que cabr铆a esperar. Concretamente han fallecido 80 personas cuando se esperar铆a que hubieran fallecido 571, es decir hay un defecto de 491 defunciones que corresponden a un 86%. Tambi茅n se observan menos defunciones de las que se podr铆a esperar por el volumen de plazas en Galicia, Cantabria, Asturias, Andaluc铆a, Islas Baleares, Pa铆s Vasco y Murcia.

Estas variaciones en excesos de mortalidad en residencias entre CCAA son un reflejo de la gesti贸n de la pandemia dentro y fuera de las residencias. Muchas defunciones se podr铆an haber evitado si hubiera existido un objetivo claro de reducir la probabilidad de invasi贸n del virus en las residencias protegiendo a la poblaci贸n mayor con alt铆simo riesgo de mortalidad en caso de infecci贸n.

Espa帽a fue el pa铆s que menos protegi贸 a las personas mayores de 70 a帽os y a las personas cuyo domicilio era un centro sociosanitario. La falta de protecci贸n ha causado muertes prevenibles y prematuras en todas las comunidades de Espa帽a, pero hay grandes diferencias entre CCAA que distinguen el buen hacer del mal hacer. Es urgente explicar lo ocurrido para evitar su repetici贸n.

——————

Mar铆a Victoria Zunzunegui es doctora en Epidemiolog铆a. Profesora honoraria. Escuela de Salud P煤blica de la Universidad de Montreal (Esta direcci贸n de correo electr贸nico est谩 protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.).

Enlace relacionado Ctxt.es 08/04/2021.