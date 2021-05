–

Madrid:

Maquinaria de guerra electoral contra el proletariado







Las

elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid se han

presentado como una especie de plebiscito sobre las diferencias

existentes entre el gobierno central y el de esta comunidad y, a

partir de estas, como un enfrentamiento entre las pretendidas

diferencias entre la gestión que ambas instituciones han realizado,

cada una en sus ámbitos, de la pandemia Covid-19 y sus consecuencias

económicas, políticas y sociales. De un lado, el bloque de gobierno

madrileño, con el Partido Popular en primer lugar y flanqueado por

los ultras de Vox y el centro derecha de Ciudadanos. Del otro lado,

el bloque de izquierdas conformado por PSOE, Más Madrid y Podemos.







Entre

los primeros, el Partido Popular madrileño ostenta el poder en uno

de los últimos territorios con proyección nacional del PP y, en

cierta medida, es la barrera que separa a este partido de hundirse en

una más que probable crisis de descomposición, toda vez que la

Comunidad de Madrid ha estado bajo su mando durante los últimos 26

años y en ella se ha desarrollado buena parte de su estructura

nacional, sus vínculos con los sectores de la burguesía que han

apoyado sus gobiernos, sus fuentes de financiación, etc. Por su

parte Ciudadanos, un partido que en los últimos años ha servido

como comodín para cubrir un espectro electoral de centro derecha

deshecho por los casos de corrupción imputados al PP, culminará con

su probable salida del parlamento regional un lento mutis por el foro

que comenzó con su fracaso como mascarón de proa de las corrientes

constitucionalistas en las elecciones catalanas de 2017. Finalmente,

Vox es una escisión del Partido Popular reflotada precisamente ante

el fracaso de la operación

Ciudadanos y que

aglutina sin disimulos a ultraderechistas junto a las corrientes

derechistas más duras que durante décadas cohabitaron con los

liberales y los demócrata-cristianos en el PP, y ejerce precisamente

como fuerza de estas corrientes para imponer su criterio desde

fuera al PP.





En

el bloque de izquierdas, el PSOE todavía controla buena parte de los

votos obreros de la periferia madrileña y habla sin tapujos de

reeditar en Madrid la coalición gubernamental que salió de las

elecciones generales de 2019 sumando a ella a Más Madrid. Este

último partido es básicamente un conglomerado de arribistas sin

otro criterio político que mantener cierto volumen de votos entre la

pequeña burguesía profesional que padece las consecuencias de una

presión económica cada vez mayor para mantener su status quo

regional. En último lugar Podemos trata de reverdecer la posición

como verdadero partido de la izquierda popular que pudo tener desde

2014 hasta 2017 y que, desde luego está muy comprometido por sus dos

años en el gobierno nacional.





Democracia

o fascismo, comunismo o libertad, ese es el tono grandilocuente con

el que ambos bloques quieren presentar las elecciones madrileñas

como una prueba de fuego para el conjunto del país y como una

muestra de la oposición irreconciliable entre ambos bloques. Las

amenazas de muerte, el abandono de los debates, etc., cumplen con esa

función, mientras los mitos de la “libertad” o el antifascismo

se esgrimen de nuevo en los mítines. Por su parte la prensa,

verdadero altavoz de unos partidos que apenas tienen militancia

propia y que por sus propios medios pasarían desapercibidos, se

esfuerza a diario por presentar las elecciones como una crisis de la

democracia que sólo uno de los dos bloques puede solventar: la

libertad de Ayuso contra el traidor Sánchez, para los medios de la

derecha, o los derechos sociales que abanderaría la coalición

izquierdista contra los ultras de Vox y PP, para los medios de

“izquierdas”.





Pero

esta crisis de la democracia no es real, no existe. La democracia, en

todas sus formas, es el sistema que el conjunto de la clase burguesa

utiliza para gobernar a la clase proletaria y al resto de clases

subalternas. En ella, lo esencial no es la victoria de uno u otro

partido, pese a que cada uno represente intereses de un sector

específico de la burguesía y la pequeña burguesía, sino imponer

en el proletariado la creencia de que el Estado de clase burgués es

realmente un instrumento neutral mediante el cual defienden los

intereses generales. Y, por lo tanto, que la competición electoral,

la representación parlamentaria, los diferentes gobiernos que surgen

de esta, etc., pueden representar de manera total o parcial los

intereses individuales o colectivos de los “ciudadanos”. Esta

ilusión cumple la función de desmovilizar a una clase proletaria

que debido a la posición que ocupa en la sociedad burguesa, se ve

continuamente empujada a luchar, a resistir las agresiones que

continuamente padece contra sus condiciones de vida. La ficción de

un Estado que representa a todas las clases sociales y que es capaz

de armonizar sus intereses tiene como objetivo que la clase

proletaria abandone cualquier atisbo de lucha en defensa de sus

propios intereses y busque amparo en ese Estado que realmente

pertenece, de manera exclusiva, a su enemigo de clase. Es por ello

que tanto PP-VOX-Ciudadanos como PSOE-Más Madrid-Podemos ponen todo

su empeño en salvaguardar, en primer lugar, la necesidad de

fortalecer la democracia a través del voto a su bloque. Ambos se

acusan mutuamente de querer acabar con la democracia, bien sea

transformándola en una dictadura “bolivariana” o en una

“fascista”.





Esta

confrontación tan melodramática, estos aspavientos tan vistosos que

se hacen en favor de un Estado que estaría al borde de su ruptura,

responden en realidad a una tensión social larvada que requiere

altas dosis de propaganda democrática para no salir a la superficie.

La verdadera crisis

social, la que afecta a la clase proletaria con especial dureza desde

que comenzó la pandemia, tiene una fuerza muchísimo mayor que el

teatro que se representa en la campaña electoral.









Es

una crisis basada en dos aspectos fundamentales: en primer lugar en

una crisis económica

de gran escala que,

precipitada por las medidas tomadas para la contención de la

pandemia, ha hecho crecer la miseria entre amplios estratos

proletarios hasta niveles desconocidos en las últimas décadas. Así,

al paro, mal tapado por ahora con los ERTEs, a la falta de ingresos

de buena parte de las familias obreras que ya antes padecían

situaciones terribles, se suma un colapso de los resortes básicos de

la sanidad, la asistencia social, etc., que ha contribuido a empeorar

drásticamente las condiciones de vida de la parte más débil del

proletariado. Por otro lado, las medidas que la burguesía en su

conjunto ha tomado tanto para amortiguar el efecto de la pandemia

como para reflotar la economía, se han cargado directamente sobre

los hombros de este proletariado exhausto. Desde los ERTEs que ha

permitido aplicar sin restricciones el gobierno de PSOE y Podemos y

que han dejado en el limbo a centenares de miles de trabajadores que

ven cómo su sueldo se reduce cada vez que la empresa para la que

trabajan decide prescindir de ellos “por causas objetivas”, hasta

la absoluta libertad dada a los grandes y pequeños negocios para

abrir sus puertas mientras miles de proletarios enferman cada día

acudiendo a su puesto de trabajo, pasando por una represión policial

a la que se ha dado carta blanca. Todas las corrientes políticas que

concurren a las elecciones madrileñas, a excepción de Más Madrid,

han tenido responsabilidad en gobiernos de uno u otro nivel durante

el último año. Todos han ejercido como fieles defensores de los

intereses de clase de la burguesía, disciplinando al proletariado,

obligándole a ir a trabajar durante lo más crudo de la pandemia,

promoviendo de una manera u otra una legislación que anula los

derechos de reunión, circulación, etc., mientras se imponen medidas

draconianas para garantizar la producción.







Esta

crisis social,

que inevitablemente transforma el país en un polvorín potencial,

requiere un sobre esfuerzo por parte de todas las facciones burguesas

para que los elementos esenciales del control social se mantengan

incólumes. Y de entre ellos la defensa de la democracia es el

primero. Pablo Iglesias se sentaba junto a Grande Marlaska en el

Consejo de Ministros mientras este permitía a la policía disparar

con fuego real a los manifestantes de Linares. Ahora clama contra el

fascismo. Ayuso retiró el servicio de comedor escolar a los

estudiantes de las familias proletarias más pobres durante los

peores días de la pandemia. Ahora carga contra el gobierno por crear

las llamadas colas del

hambre.





El

bloque de la derecha, que se promete como ganador, defiende sin

tapujos los intereses de los grandes y pequeños empresarios

garantizando que levantará todas las restricciones comerciales

impuestas por motivos sanitarios, garantizando que estos tendrán

mano de obra que explotar aún sin medidas para proteger su salud.

Con ello se convierte en el adalid de la inmensa capa de la pequeña

burguesía profesional de la ciudad, de los cuadros medios de las

grandes empresas afincadas en ella y de los pequeños comerciantes

que les surten de servicios de hostelería, hospedaje, etc., a los

que promete, además, una política de abierta hostilidad contra el

resto de comunidades autónomas. Su programa es abiertamente anti

proletario y exige, sin ambigüedades, que la clase obrera se pliegue

a las necesidades de la pequeña y gran burguesía local que necesita

reactivar el flujo económico. Pero con ello lo único que hace es

cumplir, a escala local, lo que PSOE y Podemos ya han hecho a escala

nacional: sobre estos dos partidos ha recaído la responsabilidad de

obligar a los proletarios a ir al trabajo, a usar un transporte

público atestado, a permanecer encerrados en casa mientras les

despedían o les reducían el sueldo. Las necesidades específicas de

una región como la madrileña, que vive de explotar a los

proletarios locales pero también de expoliar a las clases medias de

las regiones cercanas, imponen una política más agresiva en lo

referente a la supresión de las restricciones, pero la lógica es

exactamente la misma que la seguida por el gobierno central a lo

largo del último año.





Por

su parte, el bloque de izquierdas promete mejoras en la sanidad,

medidas de “salvamento económico”, e incluso una “banca

pública madrileña”. Todo ello poco creíble para una gran mayoría

de la clase proletaria que les ha visto actuar durante un año en su

contra. Son estos partidos y sus políticas anti proletarias los que

han abierto las puertas a la extrema derecha representada por VOX.

Son ellos quienes han cumplido perfectamente con su labor de

represión de la clase obrera y han reforzado con ello a una pequeña

y gran burguesía que no ve delante de ella a ningún enemigo y que,

por lo tanto, tiene plena confianza en poder imponer sus exigencias

sin necesidad de adornarlas con algún tipo de ropaje “social”.





La

maquinaria de guerra electoral apunta directamente al corazón de la

clase proletaria. Su objetivo es garantizar el sometimiento de esta a

la política de la colaboración entre clases que, en estos momentos,

únicamente significa sacrificio continuo del proletariado en favor

de las necesidades de la clase burguesa. Sobre este terreno, la labor

del oportunismo PSOE-Podemos a lo largo del último año ha logrado

ya imponer las peores restricciones a los proletarios y ha dejado el

camino abierto a que las corrientes abiertamente anti obreras, que

defienden sin tapujos este sacrificio, controlen el gobierno

regional.





La

defensa de los intereses proletarios, inmediatos y futuros, no pasa

ni pasará nunca por la “lucha electoral” que el sistema

democrático burgués ha instituido para desviar y engañar a las

masas. Los proletarios poseen objetivamente una gran fuerza social

porque constituyen la clase que produce toda la riqueza social;

riqueza de la que la clase burguesa se apropia enteramente obligando

a los proletarios a vivir con un salario miserable, a someterse a

condiciones de existencia cada vez más inciertas y precarias, a

vivir día a día sin poder contar con un futuro próximo ni para

ellos ni para sus hijos. La clase burguesa condena a los proletarios

a sacrificar sus vidas en favor del beneficio capitalista, tanto en

la paz como en la guerra, mientras que el sistema democrático

funciona como una caja de compensación en la que dirigir todas las

tensiones sociales generadas constantemente por las contradicciones

de esta sociedad.







Pero

la presión que lentamente se va acumulando en el subsuelo social no

puede aliviarse mediante artificios de este tipo. El tiempo que la

burguesía gana con este tipo de circos únicamente le garantiza que

la explosión, cuando llegue, será mayor. La clase proletaria

deberá, llegado ese momento, volver al camino que marca su lucha de

clase, revolverse tanto contra sus enemigos abiertos como contra sus

falsos amigos. El combate pasará a librarse, en ese momento, lejos

del show electoral: será sobre el campo abierto del enfrentamiento

entre clases donde se dirima la verdadera crisis social.





La

lucha de clases es el único recurso real con el que pueden contar

los proletarios. De las elecciones burguesas y del sistema

democrático que en el fondo sólo responde a los intereses de la

clase burguesa dominante, los proletarios no tienen nada que ganar:

como esclavos asalariados se les pide que voten su condena a la

esclavitud asalariada de por vida.







¡Contra

la farsa electoral!





¡Por

la reorganización clasista del proletariado!





¡Por

la lucha de clase proletaria!