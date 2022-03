El acto había sido organizada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones solidarias con el Sáhara y en él han participado varios miles de personas, muchas de ellas procedentes de la comunidad saharaui. Entre numerosas banderas República Árabe Saharaui Democrática se se han coreado lemas como “Sánchez capullo… el Sáhara no es tuyo”, “El Sáhara no se vende” denunciando el respaldo de Sánchez a la propuesta marroquí de que la antigua colonia se convierta en una región autónoma dentro de Marruecos. También se han podido escuchar lemas como “No sois progresistas, sois imperialistas” en referencia al gobierno de coalición de Unidas Podemos, así como la consigna “Sáhara libertad, Polisario vencerá“, en alusión al Frente Polisario, que defiende la independencia del Sáhara Occidental.