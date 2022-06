–

Presencia masiva de personas en la manifestaci贸n de Madrid contra la cumbre de la OTAN, con contingentes llegados desde varios puntos del territorio espa帽ol, as铆 como organizaciones y colectivos internacionales. Por Susana Albarr谩n M茅ndez (El Salto Diario).

Las tres plataformas convocantes de la manifestaci贸n OTAN NO, La Plataforma estatal por la paz OTAN No, la Plataforma OTAN No de Madrid y la Asamblea Popular contra la guerra, se han felicitado por la presencia masiva de miles de personas que acudieron la ma帽ana de este domingo a la marcha que recorri贸 de Atocha a Plaza de Espa帽a, sin incidentes. 鈥淗emos conseguido una manifestaci贸n unitaria masiva, estamos muy contentas de haber llegado hasta aqu铆, afirmaba a El Salto Enrique Quintanilla, de Ecologistas en Acci贸n, al final de la marcha.

鈥滶xpresa un sentir de gran parte del pueblo espa帽ol que lo ha dicho durante much铆simos a帽os, el 鈥楴o a la guerra鈥, que es un lema que todav铆a resuena y desde luego es una impugnaci贸n a la totalidad a la invitaci贸n del gobierno espa帽ol a los mercaderes de la muerte, a que se re煤nan aqu铆 en nuestra ciudad, se帽ala por su parte Josemi Lorenzo, de la Plataforma estatal por la paz OTAN No. La marcha ha estado marcada por un tono festivo y reivindicativo de principio a fin, eso s铆, custodiada por un fuerte despliegue policial, que de hecho, no le permiti贸 llegar del todo a Plaza Espa帽a, sino solo a los 煤ltimos metros de Gran V铆a.

Para el movimiento ciudadano y antimilitarista era importante mostrar este m煤sculo el d铆as antes de que empiece la cumbre de pa铆ses miembros de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte, OTAN, ya que con varios conflictos irresueltos y la guerra en Ucrania, se teme nuevamente que derive en una escalada b茅lica que no traer铆a m谩s que retrocesos econ贸micos, sociales y ambientales, como ya est谩 sucediendo despu茅s cuatro meses de la invasi贸n de Rusia a suelo ucraniano.

Se espera una semana complicada en Madrid ya que la movilidad urbana quedar谩 muy limitada tanto en el centro de la ciudad como en los alrededores de IFEMA, y con centros neur谩lgicos como el intercambiador de Atocha con alta vigilancia. Esta seguridad y despliegue policial costar谩 al estado espa帽ol unos 50 millones de euros. Fue este justamente uno de los reclamos importantes de la marcha: los alto presupuestos que destinan los Estados no solo a los gastos militares, sino a la securitizaci贸n de fronteras, y a armar cada vez m谩s a los cuerpos de seguridad y que tienen como finalidad ejercer represi贸n contra las personas. Apelaban al uso de esos presupuestos para una mayor inversi贸n en educaci贸n y sanidad, entre algunas de las necesidades m谩s apremiantes de la sociedad.

鈥淩epudiamos la cumbre de los se帽ores de la guerra, repudiamos las muertes de las guerras de Ucrania, de Yemen, de Afganist谩n, de Irak, de Libia鈥 de tantos lugares donde se mandan las armas producidas en Espa帽a鈥 fue uno de los mensajes que se escuch贸 desde los altavoces del cami贸n que animaba el recorrido de la marcha.

Desde la plataforma OTAN No Madrid subrayaban tambi茅n el amplio rechazo a la celebraci贸n de la reuni贸n en Madrid de esta instituci贸n pol铆tico militar internacional. 鈥淓speramos marcar una fuerte oposici贸n, y que quede claro que el pueblo espa帽ol no quiere pertenecer a la OTAN y todo lo que esto supone en injerencias militares externas鈥, puntualizaba Celia, portavoz de este colectivo convocante.

Una marcha interseccional

Durante el recorrido de la marcha se escucharon diversas voces de militantes y activistas de diferentes luchas que se帽alan no solo a las guerras sino a las pol铆ticas de securitizaci贸n de los gobiernos como una de las consecuencias de diversos conflictos que vive la sociedad actual. De acuerdo a las pancartas, los distintos idiomas y a la propia organizaci贸n vinieron activistas desde Grecia, Alemania, Chile, Sud谩frica, y autobuses de Andaluc铆a, Galicia, Murcia, Extremadura y Pa铆s Vasco, entre muchos otros territorios.

鈥淏ombas y armas hacen la vida m谩s insegura y solo aseguran el privilegio de los ricos鈥, arengaba Katarina, una activista venida de Grecia, 鈥減or eso decimos no a la guerra, no a la militarizaci贸n, escuelas y no bombas, y apertura de fronteras para que la gente no muera鈥. De m谩s lejos, Sud谩frica, viene Micaela quien tambi茅n tom贸 el micr贸fono: 鈥淓stamos tambi茅n aqu铆 llamando a la paz. Tenemos que ser claros, la lucha por la seguridad de todas y todos es la lucha por la paz. Hoy miles de personas en Brasil o Sud谩frica estamos luchando contra los despojos de tierras. Nuestros movimientos est谩n en constante amenaza por parte de los grandes y ricos hacendados que solo quieren beneficios propios. Por ello, nosotros, de la Asamblea Internacional de los Pueblos, agradecemos que lideren este movimiento por la paz, porque la lucha por la tierra es la lucha por la vida鈥, expresaba a viva voz.

Otros activistas europeos se sumaron a la marcha anti OTAN en Madrid como militantes de la Red internacional contra la OTAN, la federaci贸n democr谩tica Internacional de mujeres o la Red Inmigranti de Italia. Hubo menciones tambi茅n para los pueblos palestino y saharaui, y en varios momentos se record贸 la campa帽a Plataforma Regularizaci贸n Ya, que contin煤a con la recogida de firmas para presentar una ILP ante el Congreso de los diputados en pr贸ximo oto帽o. Especial menci贸n se hizo sobre las muertes, causadas por la externalizaci贸n de fronteras de la Uni贸n Europea, en la frontera entre Melilla y Marruecos en d铆as pasados.

La marcha termin贸 con la actuaci贸n de dos m煤sicas, La Otra y Alicia Ramos, quienes interpretaron canciones que de alguna manera conten铆a mensajes contra el belicismo y por la paz.

Durante la marcha contra la OTAN se pudieron ver varios voluntarios de la Red de Observaci贸n de Vulneraciones de Derechos en Contexto de Protesta identificados con chalecos verdes y con quienes se puso en marcha la primera acci贸n de esta red. Aunque anuncian en redes sociales que dar谩n a conocer un reporte m谩s detallado del balance de la jornada, entre lo que m谩s destacan es la ausencia del n煤mero de identificaci贸n de diversos elementos de la polic铆a y en algunos de sus furgones. Asimismo, registraron algunos cacheos, registros e identificaciones aleatorias.

Aunque se hab铆a anunciado una segunda manifestaci贸n para el mi茅rcoles 28 de junio, hasta el momento no ha sido autorizada y los colectivos, no necesariamente los que han convocado la de este domingo, est谩n estudiando alternativas para llevarla a cabo.

