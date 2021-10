–

La Consejería de Hacienda del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha paralizado el pago de la Carrera Profesional al personal no fijo, ante lo que el sindicato médico madrileño Amyts pide la intervención urgente de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado 23 de septiembre, dicha organización sindical remitió un escrito a la directora general de Recursos Humamos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Raquel Sampedro, entre otros, informando de la situación de los diferentes procedimientos judiciales relacionados con reconocimiento y pago de la Carrera Profesional a todo el personal no fijo (interinos, eventuales y sustitutos).

Escrito

En dicho escrito, se detallaba la situación y que “entendíamos que, siendo conocedores de las resoluciones judiciales, se podría estar incurriendo en lo que se contempla en determinados artículos del Código Penal en el caso de seguir denegando el reconocimiento y pago de la Carrera Profesional”, explican desde dicha organización sindical.

“El escrito ha tenido una respuesta por parte de la directora general de Recursos Humanos en el que ‘afea‘ el texto, al que califica de ‘intimidatorio y amenazante‘, aunque de forma evidente eleva la responsabilidad a la Consejería de Hacienda”, comentan desde Amyts.

“Para poder cumplir con la negociación efectuada, esta Dirección General ha remitido Memoria Justificativa y Económica sobre Carrera Profesional del Personal Estatutario Temporal del SERMAS, solicitando, a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, la emisión del Informe preceptivo y favorable, para que se dote de una partida presupuestaria que haga posible llevar a cabo la implantación de la Carrera Profesional a todos los efectos para el personal temporal del SERMAS”, expone Raquel Sampedro en su respuesta.

Prórrogas presupuestarias

“En esta contestación, se deja claro que la ‘responsabilidad‘ de la inclusión o no de la correspondiente partida presupuestaria para el abono de la Carrera Profesional a todo el personal no fijo está en manos de la Consejería de Hacienda, a la que se solicitó el permiso correspondiente de cara a los presupuestos de 2019 (somos conscientes de su no aceptación), que siguen en vigor por las prórrogas presupuestarias de los años 2020 y 2021″, argumentan desde este sindicato.

“Pero no podemos obviar que los presupuestos son una responsabilidad compartida por el conjunto del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por tanto, por encima de la Consejería de Hacienda hay todo un Gobierno encabezado por su presidenta, a la que pedimos sea considerada con los profesionales sanitarios y admita lo que ya es de sobra reconocido: el derecho a la Carrera Profesional de todos los profesionales, sean fijos o temporales”, concluye Amyts.

