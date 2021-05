–

Los centros de salud en Madrid cuentan con una falta de m茅dicos asfixiante. La Atenci贸n Primaria madrile帽a viene arrastrando un d茅ficit estructural de 600 m茅dicos de Familia y 150 pediatras para dar una atenci贸n adecuada y a ello hay que sumarle unas plazas diarias de 748 especialistas de Medicina Familiar y Pediatr铆a sin cubrir.

Ante estas cifras que desbordan las consultas m茅dicas y colapsan a nuestros facultativos de Atenci贸n Primaria, la Comunidad de Madrid ha dise帽ado un 鈥榥uevo鈥 Plan de Mejora Integral que no solo no solucionar谩 estos problemas, sino que los acentuar谩. Es un aut茅ntico fiasco.

驴Por qu茅? Simplemente por la contrataci贸n que ha prometido la Comunidad de Madrid. En este nuevo plan (muy distinto al presentado en septiembre por la convocatoria de huelga m茅dica de AMYTS y firmado posteriormente con nuestro sindicato) se prev茅 contratar para los pr贸ximos tres a帽os a 264 m茅dicos de Familia y 84 pediatras.

Este plan presentado por la Comunidad ni cubre las ausencias diarias que est谩n sufriendo los centros de Atenci贸n Primaria, ni tiene en cuenta el d茅ficit estructural, ni la huida de los m茅dicos a otras CCAA o pa铆ses, ni tan siquiera las jubilaciones de facultativos que se avecinan en los pr贸ximos cinco a帽os.

En este sentido, tal y como venimos alertando en AMYTS desde hace a帽os, la Atenci贸n Primaria se va a quedar sin relevo generacional. Seg煤n datos oficiales, en el pr贸ximo lustro la previsi贸n de jubilaci贸n es de 1.250 facultativos de nuestros centros de salud.

驴C贸mo se pretende dar atenci贸n a los madrile帽os si estamos ante un d茅ficit estructural de 750 m茅dicos, faltan diariamente otros 750 y en los pr贸ximos a帽os se jubilar谩n 1.200? 驴Con la contrataci贸n de apenas 264 m茅dicos de Familia y 84 pediatras? Ni aunque se quedaran todos los residentes de Medicina de Familia y Pediatr铆a que terminan cada a帽o se cubrir铆an las jubilaciones.

LOS MIR QUE TERMINAN NO SE QUIEREN QUEDAR EN MADRID

Sin embargo, Madrid sigue desangr谩ndose a帽o tras a帽o de m茅dicos de Atenci贸n Primaria. Es decir, las p茅simas condiciones laborales y la falta de medidas urgentes para hacer atractivo un puesto en una consulta m茅dica provoca que cientos de nuevos m茅dicos de Familia y pediatras huyan a otras comunidades o pa铆ses.

Y, una vez m谩s, no son afirmaciones sin fundamento que lanzamos desde AMYTS. El ejemplo es lo sucedido con la nueva 鈥榟ornada鈥 de especialistas.

Este lunes hemos conocido que apenas 5 nuevos pediatras de 76 eligieron plaza en un centro de salud de Madrid para iniciar su andadura como adjuntos; ayer supimos que 17 nuevos m茅dicos de Familia de 224 se van a quedar en la Atenci贸n Primaria madrile帽a.

Esta p茅rdida de talento joven es un goteo constante a帽o tras a帽o y golpea duramente a la Atenci贸n Primaria. No hay recambio generacional y cada vez son m谩s los facultativos que, pese a estar a帽os en Madrid, deciden abandonar su puesto para irse a otros niveles asistenciales, a la asistencia privada o a otros lugares del pa铆s o de Europa.

Es imposible mantener la asistencia de calidad a los pacientes con esta sangr铆a de m茅dicos. En Madrid cada vez estamos m谩s cerca de experimentar a lo largo del a帽o lo que sucede en verano: el cierre de decenas de centros y la reestructuraci贸n de usuarios a otros ante la falta de personal m茅dico.

UN PLAN QUE NI RETIENE NI ATRAE

Y para 鈥榚vitar鈥 esta desaparici贸n la Comunidad de Madrid nos enga帽a con un plan completamente distinto y que pierde millones por el camino (el presentado en septiembre constaba de 82,6 millones y este de 73,6 millones), incumple las promesas firmadas con AMYTS y se olvida por completo de medidas esenciales para los m茅dicos de Atenci贸n Primaria.

Son tales las promesas desaparecidas que en septiembre se anunciaron unos incentivos econ贸micos para retener a los m茅dicos de Familia, pediatras y odont贸logos de cerca de 500 euros mensuales por facultativo y ahora hablamos -en el mejor de los casos al no ser ni equitativo para todos los m茅dicos- de 58 euros para los especialistas de Medicina Familiar y 62 euros para cada pediatra.

La diferencia es abismal y supone un grave incumplimiento: no 煤nicamente por no implantar lo firmado con los representantes de los facultativos, sino porque provoca que Madrid siga siendo un lugar poco atractivo para nuestros profesionales. Cabe recordar que en otras regiones se est谩 ofreciendo m谩s estabilidad (en Castilla y Le贸n, comunidad lim铆trofe, sin ir m谩s lejos) y diferencias salariales may煤sculas, por lo que no se podr谩 retener ni atraer.

Mientras, los m茅dicos de Atenci贸n Primaria en Madrid continuar谩n con agendas infinitas, que ir谩n creciendo ante la falta de compa帽eros; sin posibilidad alguna de conciliar; con turnos agotadores; sin tiempo para atender a los pacientes con la calidad que se merecen, sin tiempo para avanzar en la formaci贸n; y sin poder atajar los problemas futuros de salud de los madrile帽os.

La Atenci贸n Primaria en Madrid debe avanzar hacia el objetivo de suponer el 25% de la inversi贸n sanitaria de la regi贸n: esto significa 2.250 millones de los 9.000 que hay de presupuesto sanitario. Actualmente, estamos muy lejos con unas cifras del 11%, es decir, 1.000 millones.

La Atenci贸n Primaria se est谩 muriendo y este Plan de 鈥楳ejora鈥 Integral viene a suponer el golpe definitivo.

