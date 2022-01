–

El nuevo protocolo de la Comunidad de Madrid deja exentos de aislamiento a los menores de 12 a帽os que hayan sido contacto estrecho de un positivo, independientemente de su situaci贸n vacunal.

– Salud P煤blica no realizar谩 ninguna prueba diagn贸stica a los alumnos que hayan sido contacto estrecho de un caso “espor谩dico”.

Madrid vuelve a desmarcarse de la estrategia nacional y ha decidido eliminar las cuarentenas de los menores de 12 a帽os que sean contactos estrechos de un positivo. Los centros educativos han recibido un nuevo protocolo 鈥揳l que ha tenido acceso la SER- en el que se especifica que independientemente de su situaci贸n vacunal, los menores de 12 a帽os podr谩n seguir yendo al colegio a pesar de ser contacto estrecho de un contagiado por COVID-19.

En la reuni贸n entre comunidades aut贸nomas y Gobierno Central, celebrada el martes 4 de enero, se decidi贸 aplazar cualquier decisi贸n conjunta acerca de las cuarentenas en los centros escolares, pero a煤n as铆, Madrid ha decidido dar este paso adelante.

Quedan exentos de cuarentenas por contacto todos los alumnos de Educaci贸n Infantil y Educaci贸n Primaria, siempre que no tengan s铆ntomas e independientemente de si forman parte de grupos de convivencia estable o no. El nuevo protocolo solo recomienda a estos contactos 鈥渆xtremar las medidas higi茅nicas y de prevenci贸n鈥 y se les insta a 鈥渓imitar los contactos con aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente, no acudir a actividades extraescolares ni a eventos ni celebraciones鈥.

La Comunidad de Madrid mantiene la obligaci贸n de la cuarentena para los alumnos mayores de 12 a帽os y personal docente y no docente cuya pauta de vacunaci贸n est茅 incompleta. Y mientras, este protocolo, deja en el aire el aislamiento de los mayores de 12 a帽os con pauta completa: 鈥渓os contactos completamente vacunados realizar谩n cuarentena en situaciones de especial riesgo鈥.

Adem谩s, este nuevo protocolo apunta que 鈥渆n situaciones epidemiol贸gicas de alta incidencia como la actual y de elevada demanda de pruebas diagn贸sticas鈥 no se realizar谩n pruebas PDIA (PCR o test de ant铆genos) a los contactos estrechos de casos espor谩dicos. Solo en caso de brote (3 casos o m谩s) o en situaciones de 鈥渆special riesgo que establezca Salud P煤blica鈥.

Madrid afronta el segundo trimestre con mucha incertidumbre

Las clases terminaron en diciembre con 39.446 alumnos en cuarentena, con 1.502 aulas cerradas y con 1.535 profesores contagiados. La comunidad educativa ha instado al Gobierno de Ayuso a reforzar las medidas con desdobles de aulas y con bajadas de ratios, pero la consejer铆a de Educaci贸n ha rechazado todas estas propuestas.

La preocupaci贸n de cara a la vuelta a las aulas el pr贸ximo lunes d铆a 10 est谩 en el n煤mero de bajas de docentes. Un dato que se desconoce cu谩l ser谩 porque Educaci贸n todav铆a no ha contabilizado los contagios que hay ahora mismo entre el personal docente. Seg煤n expres贸 Enrique Ossorio en una entrevista en la SER, se empezar铆an a organizar las sustituciones a partir del d铆a 7, aunque fuentes de la Consejer铆a aseguran ahora que no ser谩 hasta el lunes, con las clases ya empezadas, cuando empiecen a contabilizarse el n煤mero de bajas y a llamar a los sustitutos.

