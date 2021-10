–

De parte de SAS Madrid October 28, 2021 47 puntos de vista

La Comunidad de Madrid anunci贸 ayer que mejorar谩 las retribuciones salariales a los profesionales de centros de salud de Atenci贸n Primaria en funci贸n de la carga asistencial o las situaciones especiales de atenci贸n que se prestan a los usuarios que podr谩n llegar a un incremento de 730 euros mensuales para los m茅dicos de familia. El anuncio ha recibido ya cr铆ticas de APsemueve, un colectivo de m茅dicos de Atenci贸n Primaria en la regi贸n, quien acusa al Ejecutivo regional de haber ocultado la letra peque帽a de esta subida salarial.

En concreto, aseguran que el incremento de retribuciones solo se producir谩 si se cumplen determinadas condiciones, como que el centro de salud est茅 alejado de otros y mal comunicado, si atiende sin m谩s personal que el actual al menos al 85% de su poblaci贸n o si tiene plazas vacantes durante periodos muy largos de forma estable, con lo que si hubiera suplentes de forma intermitente ya no tendr铆a lugar la subida de sueldos.

鈥淨ueremos atender a toda la poblaci贸n, pero con recursos suficientes, no que nos indemnicen por el sobreesfuerzo y la mala calidad鈥, subraya APsemueve, para que no se trata de una subida de sueldo sino de una indemnizaci贸n 鈥減or aguantar las p茅simas condiciones que han generado. Si mejoran (porque se cubren las ausencias, o mejoran las carreteras, o dejamos de atender a la poblaci贸n鈥) dejamos de cobrarlo鈥.

Mientras tanto, recuerda este colectivo, la Comunidad de Madrid sigue sin pagar la carrera profesional para los no fijos aprobada en 2018, tampoco la penosidad del turno de tarde firmada hace 12 a帽os, mantienen centros abiertos de las 8 a las 21 horas en los que no hay suficientes profesiones y 鈥渟iguen interviniendo a los directores de centro, denegando la cobertura de ausencias por falta de presupuesto, no por la falta de m茅dicos dispuestos a prolongar jornada que saben que es necesario para dar respuesta asistencial a la poblaci贸n鈥.

Seg煤n ha detallado la Consejer铆a de Sanidad, estos incrementos salariales o 鈥渋ndemnizaciones鈥 podr谩n alcanzar los 713,60 euros al mes para los m茅dicos de Familia; los 700,39 euros para los pediatras; 475,02 para los m茅dicos de Servicio de Atenci贸n Rural (SAR); 423,28 para personal de Enfermer铆a; 247,86 a la Enfermer铆a del SAR; 240,02 para t茅cnicos de Cuidados Auxiliar de Enfermer铆a (TCAE); 240,02 para auxiliares administrativos, y 233,02 a los celadores.

Para ver nota de prensa de Ap Se Mueve PINCHAR AQU脥

Enlace relacionado ElBolet铆n.com (27/10/2021).