May 18, 2022

La secretaria general del sindicato médico madrileño Amyts, Ángela Hernández, ha confirmado la recepción de una convocatoria de reunión, para este miércoles, 18 de mayo, a las 9.30 horas, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en Madrid, y dirigida al Comité de Huelga de facultativos especialistas, que inició, hace más de una semana, sus paros indefinidos en el sector, con el fin de exigir soluciones a la Administración para acabar “con la eventualidad que arrasa la Sanidad madrileña”.

“Esperamos que esta reunión sea para presentar los avances que permitan la desconvocatoria de la huelga y no solamente para contar lo mismo que ya presentaron, intentando reventar las negociaciones de la huelga, en la Mesa Sectorial de Sanidad, la semana pasada, o para no aportar ningún tipo de avance”, remarca la portavoz de dicha organización sindical, convocante de dicho paro indefinido, junto a la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, Somos Urgencias SomosUNO.

“Por supuesto, vamos a acudir, aunque habríamos deseado que esta convocatoria se hubiera realizado antes de iniciar la huelga y antes de llegar a un octavo día de huelga indefinida, con toda la repercusión y todos los problemas que tiene esto para los pacientes y para la Sanidad madrileña”, lamenta la secretaria general de Amyts.

