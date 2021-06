–

La Comunidad de Madrid y Euskadi han afirmado que no tienen la intención de cumplir con lo acordado en el Consejo Interterritorial este pasado miércoles en relación al horario del cierre de la hostelería y del ocio, que no logró el consenso de todas las comunidades autónomas.

La última en sumarse a la posición contraria a la decisión tomada ha sido precisamente Madrid, y es que en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es una “imposición que llega tarde y se vuelve a cebar con la hostelería”.

“No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía es ir en contra de las normas y esta no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos. Sánchez está utilizando la pandemia para ocultar la subida de impuestos, de la luz, y para conseguir dinero de manera vergonzosa. Quiere tapar lo que está ocurriendo realmente. Los indultos están destrozando España y subiendo de manera indiscriminada los impuestos”, ha añadido.

“Conmigo que no cuenten para arruinar a más ciudadanos”

Para Ayuso , es “una imposición política que no es sanitaria y sí arbitraria”. “Para que fuera obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad y no estamos en estado de alarma ni se ha aprobado por unanimidad. Y las comunidades autónomas que estamos en contra de esta norma, que viene tarde y que no se basa en ningún informe sanitario, nosotros juntos representamos a más de 30 millones de españoles”, ha proseguido. “Eso se hace en un Parlamento, al menos en una democracia”, sentencia.

Así, la presidenta madrileña se ha desmarcado totalmente de la posición del Consejo Interterritorial: “Conmigo que no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni a hosteleros ni comerciantes”.

“Tampoco creo que tenga mucho sentido a estas alturas, ahora que por fin las cifras para España son mucho mejores, que pongan estas normas que atentan contra la normalidad como las ferias, bodas, como para empezar a innovar e imponer de esta manera arbitraria ningún tipo de medida”, ha concluido.

Euskadi también rechaza el horario acordado

Iñigo Urkullu ha explicado este jueves en el Parlamento Vasco que Euskadi no cumplirá el acuerdo alcanzado sin unanimidad. “Vamos a seguir manteniendo nuestra ‘hoja de ruta’. Nos vamos a esforzar en que las medidas sigan siendo tan efectivas como lo están siendo hasta ahora”.

Urkullu ha matizado también que Euskadi no está en contra de las medidas planteadas por Darias, pero sí que se debe a una “imposición” de criterios comunes. “Entendemos que hay un ejercicio de invasión de competencias. Pido un poco de orden”, ha explicado el presidente vasco.

El Consejo Interterritorial de Salud acordó, sin unanimidad entre las comunidades autónomas, restricciones de horarios al ocio nocturno, que solo podrá abrir hasta las 2 de la mañana extensible a las 3 en los territorios con más baja incidencia, y a la hostelería, que podrá hacerlo hasta la 1, hasta que el 70 % de la población esté vacunada.

