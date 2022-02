Proyectarnos hacia el futuro desde la pr谩ctica de un gobierno popular y con plena comprensi贸n de las realidades. 驴Lo estamos haciendo?

En su Memoria y Cuenta ante el pa铆s presentada en el mes de enero, el presidente Nicol谩s Maduro llam贸 a una reflexi贸n nacional para repensar el rol del chavismo de cara a los lapsos pol铆ticos que nos aguardan.

El per铆odo 2022-2030 ser铆a, acorde a la visi贸n del Presidente, un tiempo pol铆tico para la nueva gesti贸n de gobierno. Una Nueva Etapa de Transici贸n al Socialismo (NETS), relanzando el concepto de las 3R, pero desde una nueva interpretaci贸n: Resistencia, Renacimiento y Revolucionar.

Llama a reflexionar sobre estas claves, como puntos inexorables del presente, pues de asumirse con claridad pol铆tica podr铆an garantizar la continuidad revolucionaria, la estabilidad y el buen gobierno, 芦con eficacia pol铆tica y calidad revolucionaria禄, ha dicho el Presidente retomando palabras de Alfredo Maneiro.

Sin embargo, la preocupaci贸n manifiesta del mandatario iba m谩s all谩 de estos conceptos. Llam贸 concretamente a todas las estructuras sociales y territoriales del chavismo a discutir otros 谩mbitos. Casi al finalizar su discurso, refiri贸 la existencia de nuevas situaciones, en el acontecer propio del funcionamiento del mundo, las nuevas realidades pol铆ticas, la configuraci贸n econ贸mica del pa铆s y del orbe, las din谩micas sociales impuestas por las nuevas tecnolog铆as y la subjetividad o el contexto de los sentidos comunes.

芦En primer lugar, la pandemia lo cambi贸 todo, y as铆 seguir谩 siendo; las costumbres sociales, los cuidados sociales, el relacionamiento social, el intercambio de la humanidad. En segundo lugar, el modelo econ贸mico mundial y el surgimiento de naciones potencia, de nuevas oportunidades, de nuevas tecnolog铆as, que lo va cambiando todo de manera acelerada. La forma de articularse la econom铆a mundial, el comercio, la tecnolog铆a. Vamos hacia otra era post-petrolera que tiene hoy por hoy una enorme influencia en la industria y la tecnolog铆a mundial, y como ustedes saben tiene una enorme influencia decisiva en nuestro pa铆s鈥β, indic贸 el Presidente.

A lo cual agreg贸 que mirar 芦el cambio del modelo econ贸mico, no solo en Venezuela, que ya es severo y radical, sino en el mundo禄. 芦El impacto en la met贸dica comunicacional, en el funcionamiento individual, familiar, social, y en el acceso a la informaci贸n, a la comunicaci贸n y a la cultura de la humanidad. Ya la humanidad solo por este aspecto es otra禄, remarc贸.

En conjunto, los llamados a estas reflexiones son en realidad llamados a una nueva b煤squeda, cuesti贸n que es para Maduro un proceso necesario, permanente y din谩mico, pues una revoluci贸n solo lo ser谩 como proceso sociopol铆tico, en la medida en que logre vincularse con las realidades sociales.

芦Nuestra esencia es mantenernos en proceso de cambios禄, se帽al贸 el Presidente, para evitar que nos volvamos 芦agua estancada禄.

De manera que el desarrollo de una discusi贸n de 3R en una Nueva Etapa de Transici贸n al Socialismo necesariamente debe confluir considerando el mundo cambiante, las nuevas leyes de gravedad que rigen nuestra sociedad y los cambios acelerados y desfiguraciones que ha sufrido el pa铆s.

Esto debe ser interpretado como lo que realmente es. No se trata de preguntas y debates al aire. Lo que concurre ac谩 es una b煤squeda profunda de sentido y prop贸sito para el chavismo y para el pa铆s, lo cual es extraordinario.

驴Por qu茅 una nueva b煤squeda existencial?

En su discurso de enero, el presidente Maduro hizo referencia a varios ciclos que ha transitado la Revoluci贸n Bolivariana, desde la era pre-revolucionaria que inici贸 el 4F de 1992 hasta el presente.

A su juicio, todos los ciclos han sido de evoluci贸n. Ha sido un proceso con avances y retrocesos, con contradicciones naturales, pero tambi茅n mediante circunstancias que se han navegado por ser impuestas con fines adversos.

En perspectiva, el chavismo ha librado las m谩s formidables maniobras destituyentes que pueden conocerse contra un pa铆s: golpes de Estado, paros patronales, guerra econ贸mica a gran escala, revoluciones de colores sucesivas, conformaci贸n de un proto-Estado paralelo, pretendido aislamiento internacional, guerra comunicacional y cognitiva perenne, bloqueo total al comercio exterior del Estado, inducci贸n del vaciado del territorio por resultado de la guerra (migraci贸n), estrategia de 芦m谩xima presi贸n禄, inserci贸n mercenaria, intentos de magnicidio, propagaci贸n de la guerra armada difusa desde el frente externo, entre otras situaciones.

En suma, es inevitable que dentro de este duro periplo el chavismo como constructo ideol贸gico y social resulte libre de deformaciones. Nuestra posici贸n existencial ha cambiado con las circunstancias en un proceso continuo de adaptaci贸n.

Los tiempos de la realidad pol铆tica, tan cambiantes y complejos, ha ido desfasando algunas viejas creencias, algunas viejas frases, algunas anteriores formulaciones e interpretaciones sobre el pa铆s, sobre la vida nacional y sobre el futuro. Esto 煤ltimo es lo que entendemos como 芦razones existenciales禄.

Desde Max Weber hasta Nicol谩s Maquiavelo, desde Vladimir Lenin hasta Sim贸n Bol铆var, los pensadores sobre la pol铆tica y los pol铆ticos, pese a los desfases de eras e ideolog铆as, han coincidido en la existencia de ideales existenciales nacionales como los elementos primarios que conforman una naci贸n. Un territorio vaciado de ello estar铆a destinado a ser cualquier otra cosa, menos una naci贸n.

El presidente Maduro llam贸 a una discusi贸n para dilucidar una nueva etapa pol铆tica hasta el a帽o 2030.

Si entendemos la suma de las agresiones que han existido contra Venezuela en los 煤ltimos 23 a帽os, pero incluso desde antes de ello, lo que ha habido es un proceso inducido de vaciado existencial, en algunas etapas de la historia se consumaron y en tiempos de chavismo se han pretendido. Ese 芦vaciado禄 es el primer componente del aparato de dominaci贸n de una hegemon铆a extranjera con tintes pseudo-criollos que fue la que nos rigi贸 hasta el advenimiento del chavismo.

La era chavista ha propuesto para el pa铆s retomar las ideas fundacionales y originales del bolivarianismo, tray茅ndolas al tiempo presente desde esta formulaci贸n te贸rica pero no estructurada que entendemos como chavismo. Precisamente por ello, el chavismo, su propuesta existencial, ha sido el real centro del ataque, pues esta disputa para desfigurar nuestra pol铆tica, nuestra econom铆a, nuestra seguridad, no ha sido otro que el inter茅s de desfigurar nuestra alma pol铆tica y prop贸sito.

Hay que insistir en que, aunque el chavismo ha propuesto respuestas proporcionales a la agresi贸n, logrando sostenerse contra todo pron贸stico de manera ins贸lita, todo este proceso tambi茅n nos ha cambiado y nos demanda nuevas b煤squedas.

El presidente Maduro, de manera extraordinaria y meridiana, nos ha llamado a ese debate en l铆neas concretas sobre la nueva era del gobierno. Lo ha hecho considerando que hay un trecho pol铆tico hasta 2024 que, en apariencia, supone un tiempo favorable para maniobrar, un tiempo 煤til para reflexionar y avanzar en el terreno de lo real.

A manos que ocurran nuevas grandes conmociones y arremetidas, tendremos un tiempo m铆nimo durante este a帽o para detenernos y pensar sin la premura de la emergencia m谩xima, al contrario de como transcurri贸 desde 2015 a 2021.

La tarea de pensar colectivamente

En los 煤ltimos d铆as, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha tomado posici贸n de vanguardia en esta discusi贸n a escala nacional. El objetivo ha sido revisar las 3R.Nets. La discusi贸n ha transcurrido desde sus bases territoriales de acuerdo a un grupo de preguntas generadoras sobre el presente de la pol铆tica nacional, la econom铆a, las tareas del gobierno y las formas en las que debe materializarse la resistencia, el renacimiento y la revoluci贸n.

No es un asunto accesorio. La tarea es pensar nuestra situaci贸n como pa铆s frente a nosotros mismos y frente al mundo, en medio de un conjunto de cambios que transcurren.

芦Un pa铆s que est茅 atento a los cambios, una revoluci贸n como la nuestra, que est茅 atenta a los cambios, tiene que cambiarse a s铆 misma, tiene que andar y caminar los tiempos, tiene que cabalgarlos con fuerza propia, con direccionalidad, con las riendas en las manos, y tenemos que buscar, como revoluci贸n del siglo XXI, estar uno, dos, tres pasos adelante de los grandes cambios sociales, sociopol铆ticos, socioculturales, sociocomunicacionales, econ贸micos, tecnol贸gicos, que ya impactan la vida de nuestro pa铆s y de la humanidad禄, dijo Maduro.

Siendo esa una tarea que se ha desplegado colectivamente, su objeto es propiciar un resultado colectivo, analizando lo que hemos sido, lo que hemos hecho y lo que nos corresponde desde hoy.

Para eso es necesario un proceso indispensable. Necesariamente hay que renunciar a algunas creencias arraigadas, reinterpretar otras y parir unas nuevas, sobre la vida nacional, sobre el chavismo y sobre c贸mo debemos abordar los hechos en una afinada congruencia entre nuestro idealismo y nuestro pragmatismo, desde una visi贸n cr铆tica, m谩s bien dial茅ctica.

芦No podemos quedarnos, inclusive, en algunas definiciones que pudieron haberse hecho, con las condiciones hist贸ricas de la Venezuela que vivimos hasta el 2014, o nos renovamos o erramos禄, exclam贸 el Presidente con 茅nfasis. Debemos 芦combinar todo lo que hemos sido con lo nuevo禄.

La b煤squeda de prop贸sito existencial, que es una tarea permanente, propone un horizonte en el corto plazo. Se aproxima el V Congreso del PSUV y ser谩 un espacio para desbocar estas reflexiones. Vale recalcarlo, es el chavismo oficial y su partido quienes en este punto han dispuesto la posibilidad de discutir y redise帽ar nuestro prop贸sito como pa铆s.

Somos quienes estamos haci茅ndolo.

No son los 芦cr铆ticos禄 desafiliados, ni los pendencieros en las orillas de la pol铆tica. No ser谩 la derecha ni sus aparatos de reproducci贸n ideol贸gica burguesa. No ser谩n ellos los id贸neos para esta discusi贸n. De unos solo pueden surgir elucubraciones y quimeras individualistas, inorg谩nicas, que solo sirven para hacer de las ideas un archipi茅lago. De otros solo puede surgir el argumentario de la regresi贸n y la restauraci贸n.

No son ellos quienes pueden generar un resultado heroico. Es el pa铆s profundo organizado en esta discusi贸n, el chavismo, el 煤nico facultado para proponer una visi贸n colectiva. 驴Cu谩ntas veces ocurre esto en la pol铆tica venezolana?

Quiz谩 la tarea inicial, para poder pensar colectivamente, es no banalizar el clamor del Presidente. A mi parecer, estas discusiones no son un episodio est茅ril, sino una oportunidad clarificadora para asumir el tiempo pol铆tico.

Las ideas fundacionales y originales del chavismo fueron cimentadas en el propio proceso de b煤squeda que nos trajo hasta este punto, el cual debemos reformular. El mando pol铆tico nacional debe reinstalarse en las trincheras de las ideas asumiendo que, solo desde ellas y por ellas, tendremos destino. 驴Hay plena claridad de esto en todo el directorio pol铆tico?

La duda anterior no es ret贸rica. El discurso de Maduro nos aborda luego de que el a帽o pasado 茅l mismo propusiera ante el chavismo una discusi贸n para avanzar en la conformaci贸n de un Bloque Hist贸rico, recalcando en la vigencia de una crisis org谩nica, refiriendo a Gramsci. En aquel momento, el llamado de Maduro tambi茅n ven铆a planteado desde la inquietud la necesaria interpretaci贸n de la realidad nacional y cohesionar al pa铆s en un ideario hecho a la medida. 驴Se lee con esto la preocupaci贸n de fondo abiertamente manifiesta del Presidente?

Tanto en sus reflexiones del a帽o pasado, como las que ha hecho frente al pa铆s en enero, los objetivos son id茅nticos. Proyectarnos hacia el futuro desde la pr谩ctica de un gobierno popular y con plena comprensi贸n de las realidades. 驴Lo estamos haciendo?

Estamos en los extraordinarios tiempos del llamado a la b煤squeda. No podemos permitir que estos transcurran frente a nosotros sin asumirlos.

www.misionverdad.com