De parte de Indymedia Argentina November 16, 2022 238 puntos de vista

Este mi茅rcoles 16 de noviembre trabajadoras y trabajadores de la f谩brica recuperada Madygraf se movilizar谩n a la Legislatura Bonaerense en la ciudad de La Plata por la Ley de Expropiaci贸n. Convocan a organizaciones sociales, pol铆ticas, y a toda la comunidad a acompa帽arles en esta nueva acci贸n de la campa帽a por la expropiaci贸n definitiva.

Les trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Madygraf resolvieron en asamblea general el pasado mi茅rcoles 9 de noviembre movilizar a la Legislatura Bonaerense, y para ello invitan a salir desde la f谩brica ubicada en Gar铆n a las 10 de la ma帽ana, para reclamar la votaci贸n de la Ley de Expropiaci贸n.

En conversaci贸n con dos trabajadores, Jorge Medina y Germ谩n Gassibe, charlamos sobre el recorrido de la lucha y de la campa帽a que vienen realizando en torno a la Ley de expropiaci贸n.

鈥淰amos a movilizar a la Legislatura de La Plata, en reclamo de la expropiaci贸n de la f谩brica Donnelley para la cooperativa Madygraf, porque desde hace ocho a帽os venimos con este reclamo鈥, comienza explicando Jorge, y prosigue, 鈥渆n su momento obtuvimos la expropiaci贸n pero por tres a帽os, porque nos dicen que no se hace efectiva por la ley de quiebras, hasta que la provincia no indemniza a la patronal y a la quiebra. Por eso es que nosotros estamos peleando, porque se renueve la expropiaci贸n, pero tambi茅n pidiendo que nos den una soluci贸n para tener la expropiaci贸n definitiva y as铆 garantizar nuestros puestos de trabajo鈥.

Germ谩n, por su parte, afirma que 鈥渃on la expropiaci贸n nosotros venimos todo el a帽o haciendo la campa帽a no solamente en la calle, sino tambi茅n dentro de la Legislatura teniendo reuniones con los bloques, post pandemia, porque antes presentamos proyectos de prolongaci贸n, de otra prorroga, que obviamente cuando empez贸 la pandemia se cae, porque se caen las sesiones, y reci茅n ahora pudimos retomarlo. Entonces, la misma legislatura con el ejecutivo provincial nos mantuvieron en un cierto estado de ilegalidad, digamos, de inestabilidad de los puestos de trabajo, por esta situaci贸n, por no haberla votado antes, a pesar de que Claudio Dellecarbonara, diputado del Frente de Izquierda Unidad con mandato cumplido, hab铆a presentado un proyecto m铆nimo para una pr贸rroga de 180 d铆as鈥.

En estos ocho a帽os, el crecimiento y la construcci贸n de pol铆tica de Madygraf en el territorio no ha sido solamente demostrar que la gesti贸n obrera de la f谩brica es viable, sino tambi茅n que cumplen un rol social importante, que podr铆a potenciarse si el Estado quisiera garantizar materiales de estudio de calidad y bajo costo para todos, tal como se帽alan en su comunicado.

Para para profundizar esa definici贸n, Jorge asiente que siempre han planteado que pelean por la expropiaci贸n 鈥減ara conservar los puestos de trabajo, pero tambi茅n porque queremos que la f谩brica siga funcionando porque cumple un rol social. Nuestro objetivo de m谩xima es la estatizaci贸n bajo control de los trabajadores, porque venimos demostrando no solo que podemos hacerla funcionar, sino que tambi茅n podemos dirigir nuestra actividad hacia las necesidades de la mayor铆a. Por eso, en pandemia reconvertimos un sector de la f谩brica para transformar en un laboratorio donde fabricamos satinizantes de alcohol, barbijos, mascarillas y los donamos a los hospitales, cl铆nicas y barrios.

Tenemos hoy una nueva l铆nea de producci贸n ecol贸gica, pasamos de hacer revistas diarios y libros a hacer bolsas de papel reciclado. Tenemos talleres de oficio, con t铆tulo oficial para los compa帽eros que necesitan, porque est谩n en b煤squeda de trabajo, un club para los vecinos y los trabajadores de la zona, con actividades para chicos, ya hemos repartido m谩s de 200 mil cuadernos en las escuelas p煤blicas, un mont贸n de cosas que las hacemos para demostrar la potencialidad de la f谩brica en camino de nuestro reclamo, no solo por la expropiaci贸n definitiva, sino por la estatizaci贸n bajo gesti贸n obrero.鈥

El a帽o pasado invirtieron para tener una producci贸n amigable con el ambiente e incorporaron la l铆nea de producci贸n de bolsas de papel. Adem谩s, existe una reciprocidad con la comunidad educativa, ya que trabajan con universidades, escuelas t茅cnicas y estudiantes, que recorren la f谩brica para conocer su experiencia, y con algunas han llegado a concretar proyectos para mejorar la eficiencia energ茅tica de la f谩brica; consumir menos electricidad y disminuir la emisi贸n de CO2 a la atm贸sfera.

German rememora que ese v铆nculo tiene larga data, ya que les trabajadores pidieron 鈥ayuda desde el principio de la gesti贸n y colaboraci贸n al conjunto de la sociedad, espec铆ficamente a las universidades, sectores de la educaci贸n, a las organizaciones sociales, a los partidos, como el PTS, que nos han dado una mano inmensa. En cuanto a las universidades, muchos de los proyectos que tenemos como el de energ铆a, que es muy importante, han sido desarrollados gracias a ellas. Por ejemplo, nosotros logramos tener un ahorro de energ铆a que no tiene casi ninguna fabrica en el pa铆s instalando un software que nos permite ver el consumo y manteni茅ndonos con un menor consumo para un ahorro de luz, que hasta le sirve a la propia empresa Edenor y eso lo hicimos en colaboraci贸n con la Universidad Nacional de General Sarmiento, como tambi茅n los proyectos en los que hemos desarrollado las licitaciones o los proyectos en administraci贸n, proyectos productivos en colaboraci贸n con la Universidad de Buenos Aires (UBA), firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Rosario siempre trabajamos en conjunto, como tambi茅n dimos las luchas en conjunto con docentes y estudiantes de la Universidad Tecnol贸gica Nacional (UTN), con las escuelas de oficio que tenemos en la f谩brica de soldaduras de energ铆a autosustentable y otros cursos m谩s鈥.

Por 煤ltimo, ambos trabajadores reflejan cu谩les son sus expectativas para hoy en las sesiones de la Legislatura, ya que les trabajadores de Madygraf consideran que no hay motivos para que se siga demorando la aprobaci贸n de la Ley de expropiaci贸n.

鈥淓l escenario es incierto 鈥 apunta Jorge 鈥 porque adem谩s no est谩 claro que vaya a haber sesi贸n, sabemos que siempre por estas fechas se est谩 discutiendo el presupuesto para el a帽o pr贸ximo, y nada va al recinto si no tienen acuerdo los bloques mayoritarios, en este caso el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, entonces no sabemos si por diferencias con otros proyectos de ley puede llegar a suspenderse la sesi贸n. Tambi茅n venimos hablando e incluso invitamos y vinieron a la f谩brica representantes de todos los partidos, donde vieron, constataron que la f谩brica funciona y aun as铆 no solo no tuvimos respuesta por la expropiaci贸n definitiva, sino que a diferencia de la vez anterior en la que nos dieron la expropiaci贸n por tres a帽os, ahora nos dicen que solamente lo har铆an por dos por cuestiones de presupuestos, y porque no quieren votar algo para despu茅s de terminados sus mandatos, algo que nos suena a mucha excusa, pero nosotros seguimos luchando por la expropiaci贸n definitiva鈥

En palabras de Germ谩n, 鈥渓a discusi贸n de fondo es que est谩 todo bien con que estemos constantemente pidiendo pr贸rrogas, pero para que se sostengan realmente los puestos de trabajo tiene que haber una expropiaci贸n definitiva, en la que el Estado se haga responsable del pago de la expropiaci贸n y que garantice los puestos de trabajo. Nosotros podr铆amos hacer manuales para la educaci贸n para todo el pa铆s, que es un d茅ficit enorme que hay, podr铆amos hacer los materiales para las universidades, as铆 como tambi茅n todo el material ecol贸gico con el nueva emprendimiento que tenemos con la m谩quina de bolsas distribuyendo a los municipios, los estados provinciales. Para nosotros es positivo desde un aspecto porque muestra que nuestra lucha funciona, porque de hecho no se dan expropiaciones, no hubo expropiaciones en todo el gobierno del kirchnerismo y del macrismo, hubo una sola y la que nos firm贸 Mar铆a Eugenia Vidal a nosotros, no hay expropiaciones del estado provincial. Entonces, por todas las luchas que llevamos adelante tenemos estos dos a帽os, pero en realidad termina siendo una situaci贸n de inestabilidad en la que nos ponen los diputados y senadores a los trabajadores que hace ocho a帽os venimos sosteniendo los puestos de trabajo. Hoy lo que esperamos es poder llegar y votar sobre tablas, ya de hecho hay un acuerdo entre los bloques que tendr铆a que salir鈥.

Por eso, hoy les trabajadores piden solidaridad con esta causa, apoyo de toda la comunidad, difundiendo su campa帽a en las redes, firmando el petitorio, movilizando con elles por la aprobaci贸n urgente de la Ley de Expropiaci贸n, porque tambi茅n han demostrado que las demandas se obtienen en unidad y en las calles.

Contactos:

Ingrid Hirsch 1151399277

Germ谩n Gassibe 1159315543

Jorge Medina 1167991276