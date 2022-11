–

#ANRedMundial | Y arranc贸 el Mundial Qatar 2022 para la selecci贸n argentina, de la manera que no quer铆amos, con una derrota impensada. El resultado adverso de 2-1 ante Arabia Saudita lo vivimos con les trabajadores de Madygraf, en la f谩brica recuperada ubicada en Gar铆n, quienes se juegan su partido m谩s importante: lograr la expropiaci贸n definitiva. Por Ernestina Arias

Hoy se jug贸 la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo en Qatar, entre Argentina y Arabia Saudita, con un partido dif铆cil de digerir para la hinchada, ya que la selecci贸n comenz贸 ganando a los 10 minutos con gol de penal a cargo de Lionel Messi, pero en el segundo tiempo, los 谩rabes lo dieron vuelta en solo cinco minutos, con tantos de Al- Shehri y Aldawsari.

Con tres goles anulados por el VAR en el primer tiempo, Argentina cay贸 en el offside y se fue al vestuario dejando la impresi贸n de que ante tantas llegadas, se pod铆a sumar los primeros tres puntos. Lejos est谩bamos de pensar que otro resultado ser铆a el definitivo.

Pero una derrota no es el fin, en el camino quedan dos partidos ante los equipos que completan el grupo, M茅xico y Polonia, el s谩bado y mi茅rcoles pr贸ximos. El capit谩n de la selecci贸n argentina, Lionel Messi, dej贸 en claro que hay que levantarse de esta derrota y en un mensaje esperanzador para la afici贸n, expres贸 en los medios: 芦a la gente, que conf铆e鈥 es un golpe muy duro muy fuerte, pero que conf铆e, no los vamos a dejar tirados禄.

Quiz谩s, esa esperanza es la misma que sienten las y los trabajadores de la f谩brica recuperada Madygraf por lograr el objetivo por el que hace ocho vienen luchando: la expropiaci贸n definitiva de la f谩brica de la multinacional Donnelley, para la cooperativa Madygraf. Por eso, fuimos hasta Gar铆n, Escobar, al norte del conurbano bonaerense, para ver el partido en compa帽铆a de les laburantes. El turno de la ma帽ana se tom贸 un tiempo para ver el evento, pero trabajan incluso hasta los s谩bados para sostener la producci贸n, ya que desde la puesta en marcha de la gesti贸n obrera, no han dejado de trabajar con meta que se pusieron: 鈥隆familias en la calle nunca m谩s!鈥. Y est谩n con bastante producci贸n este mes, afirman les gestores de esta gran experiencia obrera.

La semana pasada, m谩s precisamente el mi茅rcoles 16 de noviembre, les trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Madygraf se [movilizaron a la Legislatura Bonaerense en la ciudad de La Plata, en nueva acci贸n de la campa帽a por la expropiaci贸n definitiva]

En el intermedio del partido, charlamos con Jorge Medina, quien nos relat贸 los pormenores de esa movilizaci贸n. 鈥Nosotros el mi茅rcoles movilizamos a la legislatura de la provincia de Buenos Aires que es donde est谩 el proyecto de ley de expropiaci贸n de Madygraf, porque nos hab铆an informado que iba a sesionar la C谩mara de Diputados. Finalmente no hubo sesi贸n, no hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios, que son Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, no hab铆a acuerdo en otra ley, pero por como es el sistema de funcionamiento entre ellos, cuando no hay acuerdo negocian o a veces extorsionan, dando o no dando qu贸rum para tal o cual proyecto鈥.

Seg煤n trascendi贸, en la sesi贸n se iba a tratar, por un lado, la ley para retrotraer la modificaci贸n en jubilaciones del personal de Banco Provincia, sancionada en su momento por el gobierno de Mar铆a Eugenia Vidal. Y por otro lado, tambi茅n el cambio de ley de trabajadoras de la salud.

鈥淐uando se confirma que no iba a haber sesi贸n 鈥 prosigue Jorge 鈥 hicimos asamblea, donde definimos como continuar y lo que hicimos de inmediato fue cortar en avenida 7 y calle 50, un lugar c茅ntrico de La Plata, en forma de protesta, pero como tambi茅n como muestra de que vamos a continuar con el reclamo鈥.

La lucha contin煤a para les trabajadores de Madygraf, aun con malos augurios que llegan sin confirmar, pero indignan. 鈥Ahora tambi茅n vamos a seguir intercambiando y debatiendo en asamblea y ver como continuar seg煤n los tiempos legislativos, porque lo que dicen 鈥渓os pasillos鈥, que posiblemente no haya sesiones hasta terminado el mundial, porque varios diputados se ir铆an a Qatar. Esto no est谩 confirmado, pero son rumores que circulan por los pasillos y desde ya generaron y generan todav铆a m谩s bronca鈥, advirti贸 Jorge.

Finaliza el partido, cada trabajador y trabajadora camina a su puesto de trabajo en la f谩brica, con la premisa de que no van a abandonar su lucha hasta lograr la expropiaci贸n de la f谩brica. Quedan dos sesiones antes del cierre legislativo de este a帽o, y queda mucho por jugar a煤n. Lo saben les trabajadores de la cooperativa, tienen muy en claro que en las calles y en unidad con los sectores de la comunidad que vienen acompa帽ando su reclamo, se obtienen los frutos de la lucha.