Desde 2019, el suicidio es la principal causa de muerte de j贸venes en nuestro pa铆s. El aumento tras la pandemia lleva a los centros educativos a pedir m谩s personal especializado, formaci贸n y recursos para ir a la ra铆z. Buscar soluciones colectivas es imprescindible en un problema que es estructural.

A finales de febrero el mundo docente se vio sacudido por la noticia de que el equipo directivo del IES La Morer铆a de Mislata (Valencia) dimit铆a por la falta de recursos y de respuesta administrativa ante los quince procedimientos activos en el centro (de sus 550 estudiantes) por conductas suicidas o autolesivas. Esta situaci贸n se est谩 viviendo en muchos centros educativos que se encuentran indefensos ante la falta de recursos humanos y materiales para esta creciente problem谩tica que tiene de fondo dar amparo y sost茅n a la infancia y adolescencia. De no hacerlo, estar铆amos condenando a las personas j贸venes a 鈥渟ufrir las consecuencias durante la edad adulta, vi茅ndose la salud f铆sica y mental de la persona perjudicada y restringi茅ndose sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro鈥, como explica la Organizaci贸n Mundial de la Salud.

鈥淓n primer lugar鈥, aclara Marta Garc铆a del Rey (psic贸loga cl铆nica en una Unidad de Salud Mental Comunitaria en Andaluc铆a), 鈥渆s importante reflexionar sobre el contexto y las dos crisis que nos vienen atravesando en estos 煤ltimos a帽os: la econ贸mica de 2008 y la sociosanitaria de 2020-2021. Ambas han aumentado la pobreza y las desigualdades sociales de la poblaci贸n y, por tanto, los problemas de salud, entre ellos los de salud mental鈥. Estas crisis, que han golpeado con fuerza a la poblaci贸n general, se hacen todav铆a m谩s evidentes en las personas j贸venes, que viven inmersas en la desesperanza ante una crisis econ贸mica permanente y una crisis clim谩tica que est谩n dinamitando sus futuros.

Desde 2019, el suicidio es la principal causa de muerte de j贸venes en nuestro pa铆s y, seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica, los casos siguen creciendo. De enero a junio de 2022 hubo 2.015 suicidios, un 5 por ciento m谩s que el mismo semestre del a帽o anterior. A esto habr铆a que a帽adir las tentativas y las ideaciones suicidas, cuya ratio se situar铆a en unos 20 intentos por cada suicidio efectivo (datos de la OMS).

Silvia Hurtado de Mendoza Acosta es orientadora escolar y lleva 25 a帽os trabajando en la educaci贸n p煤blica en distintas zonas y diez en el IES Cantely de Dos Hermanas (Sevilla): 鈥淎ntes no nos encontr谩bamos pr谩cticamente con casos de ideaciones suicidas o autolesiones, eran situaciones muy aisladas y casi inexistentes. Ahora cada a帽o veo a los adolescentes peor y los datos est谩n ah铆: derivaciones a centros de salud disparadas, el volumen de alumnado con asistencia psicol贸gica aumentando muy r谩pidamente y la creaci贸n de nuevas figuras como la coordinaci贸n de bienestar y protecci贸n en la comunidad escolar鈥. En abril de 2022 se aprueba en el Congreso de los Diputados la Ley Org谩nica de Protecci贸n Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, lo que ha repercutido en la implantaci贸n este curso 22/23 de este nuevo rol educativo que tiene como objetivo principal la 鈥減revenci贸n, detecci贸n y protecci贸n del alumnado frente a la violencia鈥. Una figura que, seg煤n los sindicatos, a muchas Comunidades Aut贸nomas llega sin la dotaci贸n correspondiente de recursos personales, materiales, temporales o de formaci贸n.

Otra de estas figuras es la de la enfermera referente escolar, que en Andaluc铆a se cre贸 a partir de la Covid-19 para que sirviese como enlace entre los centros de salud y los centros educativos. Una de estas enfermeras es M陋 脕ngeles Roncero del Pino, que atiende a nueve centros en la zona de Dos Hermanas: 鈥淟a situaci贸n actual en materia de ideaciones suicidas o autolesiones es abrumadora. Cada d铆a me encuentro con nuevos casos鈥.

Seg煤n Hurtado de Mendoza, 鈥渓o que hay en el centro es el reflejo de c贸mo est谩 la sociedad en general. No solamente se est谩 disparando la demanda de atenci贸n en salud mental en los j贸venes, sino tambi茅n en los adultos鈥. Unas demandas que nuestro Sistema de Salud no puede atender, debido seg煤n Garc铆a 鈥渁 que no ha habido una buena gesti贸n, previsi贸n y planificaci贸n de los recursos. Se han creado pocas plazas de Psic贸logo Interno Residente (PIR) y se est谩n jubilando muchas compa帽eras y compa帽eros, lo que hace que muchas plazas de Psicolog铆a Cl铆nica no se est茅n cubriendo. Adem谩s de la escasez de recursos, los cambios de profesionales son cada vez m谩s frecuentes debido a que no se facilita la continuidad.鈥

M谩s ansiedad y adicciones, consecuencias de la pandemia

La Fundaci贸n ANAR (Ayuda a ni帽os y adolescentes) constata en su Estudio sobre Conducta Suicida y Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en Espa帽a que existe un determinado perfil de riesgo a la hora de presentar conductas suicidas: mujer joven (13-17 a帽os) procedente de una familia migrante, con historial de autolesiones y que ha sufrido abuso sexual. Entre los menores de 12 a帽os destaca el acoso escolar como factor principal. Asimismo, las personas con discapacidad y aquellas pertenecientes al colectivo LGTBIQA+ son m谩s propensas a presentar estas actitudes ya que est谩n expuestas a m谩s discriminaci贸n y exclusi贸n social.

Seg煤n dicho estudio, la crisis de la Covid-19 ha influido en el aumento de conductas suicidas entre las personas j贸venes debido a ciertos determinantes psicosociales: el hacinamiento, el empobrecimiento de las familias y el empeoramiento de las condiciones laborales, los problemas de salud, la violencia familiar, el abuso de las tecnolog铆as, las dificultades de acceso a la salud mental, los duelos y la imposibilidad de celebrar rituales de despedida, la falta de ejercicio f铆sico al aire libre o el aislamiento social debido al cierre de centros educativos y la imposibilidad de interactuar y jugar entre iguales. A este respecto, Garc铆a recuerda que 鈥渓a adolescencia es un periodo evolutivo de mucha vulnerabilidad, un momento de crisis, donde el sujeto empieza a diferenciarse, y donde son muy relevantes los v铆nculos con los iguales. El confinamiento ha supuesto que el menor est茅 m谩s presente en el domicilio familiar lo que ha dificultado que se creen espacios que promuevan la autonom铆a y de intimidad鈥.

Junto con las familias, los centros educativos son el segundo agente de socializaci贸n y un espacio donde desarrollarse plenamente y donde se promuevan la autoestima y el bienestar. En definitiva, un espacio donde las personas se sientan acompa帽adas y valoradas, m谩s all谩 de la transmisi贸n de unos conocimientos concretos. O al menos deber铆a encaminarse a ello. Es por esto por lo que juegan un papel fundamental en la prevenci贸n y detecci贸n de intentos de autolisis y autolesiones, as铆 como en la salud mental y el bienestar del alumnado en general.

鈥淎unque no quieras verlo, es imposible. El profesorado est谩 cada vez m谩s sensibilizado con las necesidades afectivas del alumnado. El alumnado est谩 esperando que les veamos, que les miremos鈥, asegura Hurtado de Mendoza. Pero, realmente, 驴qu茅 puede hacer el profesorado? 驴Qu茅 factores de protecci贸n se pueden promover desde las instituciones educativas? 鈥淟a clave podr铆a estar鈥, responde Garc铆a, 鈥渆n comprender qu茅 le ha pasado y qu茅 le est谩 pasando a esta persona para realizar este tipo de conductas, a lo cual no se puede acceder, no se revela, si el o la menor no tiene un v铆nculo seguro con la persona docente. Para ello es fundamental crear un espacio de confianza para acompa帽ar y sostener, estando presentes y accesibles鈥. Garc铆a plantea la 鈥渃reaci贸n de espacios de cuidado para las docentes, en los que se pueda hablar de estas situaciones tan complicadas, ya que una persona a nivel individual no puede sostener si no es sostenida por un equipo鈥. Adem谩s, la especialista insiste en que ser铆a fundamental 鈥渋ncluir a las familias y trabajar de manera coordinada con ellas, as铆 como con Atenci贸n Primaria y Salud Mental para dar un abordaje integral a esta problem谩tica鈥.

Por su parte, Roncero recomienda hablar con el alumnado, 鈥ofrecerles el apoyo, el desahogo, estar ah铆, mostrarse disponibles y confiables para que sepan a qui茅n recurrir si se encuentran peor鈥. Adem谩s, considera absolutamente esenciales la formaci贸n que se realiza en la comunidad educativa en cuanto a diversidad sexual y de g茅nero, relaciones de pareja, h谩bitos de vida saludables, promoci贸n de la autoestima, prevenci贸n de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), sostenibilidad, educaci贸n sexual, buen uso de las redes sociales, interculturalidad鈥 鈥淎hora tienen referentes, se nombra鈥, se帽ala.

El buen hacer del profesorado y los talleres puntuales no pueden ser, sin embargo, las 煤nicas claves. Los centros educativos se enfrentan a muchas limitaciones a la hora de atender la salud mental de su alumnado. 鈥淎parte de los recursos personales (escasez y falta de personal) y materiales, tambi茅n estar铆a la necesidad de tener una formaci贸n especializada y capacidad de contenci贸n鈥, afirma Garc铆a. 鈥淟a incorporaci贸n de psic贸logos en los centros educativos podr铆a resultar eficaz si se dotase a cada centro de un n煤mero suficiente de profesionales ya que, en el caso contrario, suceder铆a lo mismo que ocurre con los orientadores: que est谩n sobrecargados y no podr铆an proporcionar una atenci贸n de calidad鈥.

Hurtado de Mendoza encarna esta sobrecarga ya que atiende a m谩s de 500 alumnos y alumnas: 鈥淯n centro educativo no puede ni debe mirar hacia otro lado, pero evidentemente las ratios (cantidad de profesorado en relaci贸n a la cantidad del alumnado por clase) tan disparadas dificultan la atenci贸n al alumnado鈥. Roncero lo confirma: 鈥淎l final hay que priorizar los casos m谩s graves con ratios tan elevadas y tan pocos profesionales. El factor tiempo en estos casos es fundamental鈥.

No, tu malestar no es tu culpa

La salud mental ha calado en las redes sociales, los medios y el discurso pol铆tico, en especial despu茅s de la pandemia de la Covid-19. 鈥淧arece que tambi茅n ha existido una polarizaci贸n: hemos pasado del estigma, de la necesidad de ocultar, al extremo opuesto; a la necesidad de mostrar, al deber de cuidarla y de ir al psic贸logo o tomarte un psicof谩rmaco para ello鈥, relata Garc铆a. 鈥淓ste discurso de responsabilizar a la persona de aplicar estrategias y respuestas individuales para resolver problemas que, en muchas de las ocasiones, son colectivos y sociales, dificulta el pensar y cuestionar la base estructural del malestar; resolvi茅ndose solo una peque帽a parte, ya que este tipo de problemas sociales requerir铆an respuestas tambi茅n colectivas. Se debe actuar desde todos los 谩mbitos: familiar, educativo, sanitario y social. La implicaci贸n tiene que ser por parte de toda la sociedad, de manera que se fomenten espacios de cuidado sin violencias鈥.

Seg煤n Hurtado de Mendoza, las personas adultas 鈥no estamos siendo lo suficientemente sensibles para ver las carencias de nuestra infancia y adolescencia y prever c贸mo les afectar谩n en el futuro鈥. Y aqu铆 est谩 el reto para todas nosotras, especialmente (pero no solamente) aquellas personas que nos dedicamos profesionalmente a acompa帽ar a j贸venes porque todas, en alg煤n punto de nuestras vidas, tendremos cerca a una persona joven de la que ser referente y sost茅n.

Enlace al 024 Si crees que t煤 o alguien que conoces puede necesitar ayuda, llama al tel茅fono 024 del Ministerio de Sanidad.

