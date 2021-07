–

De parte de Editorial Imperdible July 23, 2021 55 puntos de vista

Hace diez a帽os, mientras realizaba mi investigaci贸n de lo que luego ha sido el libro Invertidos y Rompepatrias, conoc铆 la existencia de Rampova consultando las p谩ginas del Infogai, el vocero del Col路lectiu Gai de Barcelona. No tengo palabras para describir mi impacto ante unos art铆culos, unos discursos y unas propuestas art铆sticas como aquellos, que ten铆an una similitud bastante clara con los activismos que yo por entonces desarrollaba en los entornos transfeministas y queer de Madrid y Barcelona. Y mi asombro fue el mismo cuando constat茅 que Rampova no era nada conocida en esas mismas escenas, a menudo, como pasa en la pr谩ctica totalidad de movimientos sociales, desmemoriadas y carentes de referentes hist贸ricos previos, en ocasiones por desidia y por falta de inter茅s, y en otras por puro desconocimiento y falta de herramientas para acceder al pasado. Ni siquiera lo era en Valencia: en mis m煤ltiples visitas a la capital del T煤ria intent茅 indagar sobre Rampova, y comprob茅 que hab铆a sido olvidada por la mayor铆a de mi generaci贸n en su propia ciudad, salvo en casos concretos que eran colegas de colegas de Rampova, o que recordaban haberla visto actuar en sus 煤ltimos a帽os sobre los escenarios. S贸lo consegu铆 saber que viv铆a en la zona del Cabanyal.

Y el destino me llev贸 a帽os despu茅s a irme a vivir al Cabanyal. Durante las jornadas Cruisin鈥 the 70s en el IVAM(1) en la primavera de 2018 una ponencia trataba su obra, en lo que fue uno de los primeros reconocimientos a su persona en el 谩mbito acad茅mico y muse铆stico. Tras las jornadas me acerqu茅 a ella y le dije que la admiraba y que me gustar铆a entrevistarla para mi investigaci贸n. Quedamos un mes despu茅s en 鈥楲a Paca鈥, un bar m铆tico del Cabanyal que frecuentaba. Vino con dos archivadores enormes con sus dibujos, sus c贸mics, pegatinas doradas que hab铆a dise帽ado para los grupos de liberaci贸n gay de la Transici贸n valenciana y me empap贸 de an茅cdotas tremendas. Yo todav铆a no he salido de mi asombro con todo aquello. Por ejemplo, hay algo que quiero dejar escrito aqu铆 porque no quiero que esa informaci贸n se olvide: Rampova es la dise帽adora de uno de los dibujos m谩s utilizados por los diversos feminismos estatales a lo largo de los a帽os: el que aparece una figura humana fusionada con el s铆mbolo femenino levantando un pu帽o. D铆as antes de su fallecimiento conoc铆 a una compa feminista que lo llevaba tatuado en la espalda desde hac铆a a帽os y le hizo mucha ilusi贸n saber este dato. Sin embargo, este s铆mbolo lo he visto utilizado por supuestas feministas que excluyen a las personas trans de sus espacios y que ejercen violencia tr谩nsfobica dentro y fuera de las redes sociales, lo cual da que reflexionar sobre hasta qu茅 punto las aportaciones que han realizado a nuestros movimientos personas como Rampova caen en semejante grando invisibilidad.

Hace algo m谩s de dos a帽os, en la presentaci贸n del Orgullo Cr铆tico de Valencia, conoc铆 a Santi, una de las personas m谩s cercanas a Rampova, y desde entonces un muy buen colega. Meses m谩s tarde me invit贸 a su casa y me ense帽贸 el borrador de Ploma-2. Socialicemos las lentejuelas1, escrito hac铆a bastantes a帽os ya, de cara a proponernos a la Editorial Imperdible para sacarlo en libro, ya que hasta entonces otras editoriales no parec铆an estar muy interesadas. Tras leerlo, no me cab铆a ninguna duda de que este texto deb铆a ver la luz cuanto antes, y el resto de la editorial se mostr贸 de acuerdo conmigo. En febrero de 2020 ya lo ten铆amos impreso, pero al poco la cuarentena trunc贸 muchos planes que hab铆a alrededor. Sin embargo, en septiembre y octubre lo present贸 en dos ocasiones, adem谩s del reconocimiento que obtuvo gracias a la exposici贸n sobre contracultura valenciana que coordin贸 Alberto Mira (autor de este excelente art铆culo2, por cierto) inaugurada ese febrero en el IVAM.

Ha sido un honor conocer en estos a帽os a Rampova y un privilegio tener esta cercan铆a con ella, aunque haya sido tan desgraciadamente breve. Me alegro mucho de que esta editorial contribuyera a que la vida y obra de Rampova fueran m谩s conocidas en la ciudad de Valencia, a lo largo del Pa铆s Valenciano y en todo el reino. En especial de que Rampova haya podido ver en vida publicado un libro escrito por ella y tan positivamente valorado como se merec铆a. Es una obra imprescindible para cualquier persona interesada por la historia de las disidencias sexuales y de g茅nero de los 煤ltimos sesenta a帽os. Y que muestra una historia de Valencia muy alejada de la oficialidad, una historia que sorprende a la vez por su dureza y por sus ganas de seguir adelante con la vida a pesar de todo.

Tambi茅n ha sido un honor relacionarme con todas las personas que he conocido en los 煤ltimos tiempos que fueron formando parte importante de la vida de Rampova, como la pe帽a que estuvo en el MAS-PV o el MAG-PV(2) a finales de los setenta e inicios de los ochenta, algunas de las personas con las que hac铆a La Pinteta Rebel en R脿dio Klara, o compa帽eras de sus actuaciones y performances como la pe帽a de La Errer铆a (House of Bent)(3) y dem谩s performers. El mismo honor que l谩stima por no haber podido conocer a Greta Guevara, a Clara Bowie, a Miquel Alamar o a Fernando Lumbreras(4), porque se nos priv贸 de su luminosa presencia antes de tiempo. Sin embargo, su recuerdo ha estado muy latente en estos d铆as de luto.

Y acabo la lista de honores recordando que fue un verdadero subid贸n ver a Rampova en la primera manifestaci贸n de la historia del orgullo cr铆tico de la ciudad de Valencia, que discurri贸 por las calles de Benimaclet el 28 de junio de 2018. Desconozco cu谩ntas personas de las que acudieron a esta marcha fueron y son conscientes de este dato; sospecho que no muchas. Pero para m铆 fue esencial que una persona tan referencial como Rampova nos brindara con su presencia, a pesar de sus problemas de salud y sus traumas tras a帽os de sufrir violencia en las calles, en esta fecha tan importante para la historia de las disidencias sexuales radicales de la ciudad, despu茅s de todo el trabajo para sacar adelante el orgullo y la mani. Su simple presencia nos pasaba su testigo generacional y nos instaba a proseguir por esta senda.

En estos d铆as tan tristes me ha sido imposible no tener presente a Pastora Gonz谩lez(5), cuyo funeral hace algo m谩s de dos a帽os era el 煤ltimo al que hab铆a acudido. Con la muerte de Rampova son ya dos personas a quienes esta editorial ha publicado libros y ya no est谩n a pesar de nuestra corta trayectoria vital. Pastora ten铆a solamente seis a帽os m谩s que Rampova cuando nos dej贸, y aunque nunca se conocieron en vida, adem谩s de haber publicado con la misma editorial ten铆an algo m谩s en com煤n: haber tenido una vida muy complicada marcada por la represi贸n social y pol铆tica hasta en lo m谩s cotidiano de su existencia, hecho que sin lugar a dudas contribuy贸 a que las perdi茅ramos antes de tiempo.

Rampova era la 煤ltima superviviente de Ploma-2, y por tanto se ha llevado con ella algunas historias y vivencias personales y colectivas que quiz谩s nunca sepamos. Pero nos ha dejado un legado hist贸rico, cultural, art铆stico y pol铆tico que no puede perderse y que debemos mantener latente en la memoria colectiva de nuestra comunidad por su enorme valor: dibujos, tiras c贸micas, actuaciones, m煤sica, narrativa, radio鈥 Por ello, el mejor homenaje que se le puede hacer ahora a t铆tulo individual es escuchar sus disertaciones y las de sus compis en La Pinteta Rebel(6), o entrar en el blog de homenajea Ploma-23 y empaparse de su contenido, o estar pendiente de exposiciones donde se muestre su diverso arte. O, por descontado, leer Kabaret Ploma-2 y pasar la palabra. Pero probablemente el mejor homenaje de todos los que podemos hacerle es continuar la lucha, ahora m谩s que nunca dado el contexto social y pol铆tico que estamos viviendo, en general y en concreto en cuestiones LGTBI. 鈥楺ue la lucha no muera鈥, como escribi贸 Xos茅 Tarr铆o, y que de este modo podamos tener unas vidas m谩s deseables, m谩s completas, m谩s apacibles y m谩s largas que las de muchas de nuestras antecesoras, y dejar as铆 un mundo algo mejor para las siguientes generaciones, como hizo la generaci贸n de Rampova respecto a la nuestra.

Y termino con unas palabras que se oyeron ayer en su funeral: 鈥淩ampova: la lluita continua!鈥

Piro Subrat, 23-VII-2021.

NOTAS:

(1) 鈥楥ruising the 70s鈥 es un proyecto acad茅mico radicado en varios lugares de Europa que pretende retomar la memoria hist贸rica LGTBI de aquellos a帽os. Este congreso se llev贸 a cabo en el Institut Valenci脿 d鈥橝rt Modern (IVAM).

(2) El Moviment d鈥橝lliberament Sexual del Pa铆s Valenci脿 convoc贸 en Valencia en junio de 1979 la primera manifestaci贸n por la liberaci贸n homosexual de la historia del Pa铆s Valenciano, marcada por una nutrida asistencia y por el ataque de miembros de ultraderecha. Rampova aparece lanzando un besote en uno de los v铆deos que se conserva de la misma. M谩s tarde el MAS-PV se dividi贸 en el Moviment d鈥橝lliberament Gai del Pa铆s Valenci脿 y en los Col路lectius d鈥橝lliberament Sexual. Aunque Rampo permaneci贸 en los segundos, prosigui贸 en contacto y colaborando con el MAG-PV.

(3) Casa-Museo ubicada en la localidad de X脿tiva regentada por Anna Maria y Graham, dos veteranas de la performance queer afincadas en Valencia. En 2009 acogi贸 una exposici贸n titulada 鈥淓l Mundo de Rampova Cabaret鈥.

(4) Greta y Clara, junto con Rampova, fueron el n煤cleo central del proyecto musical Ploma-2, un espacio de cabaret nutrido de las aportaciones de muchas m谩s personas, que ofreci贸 salida laboral a travestis en una 茅poca en la que era a煤n m谩s complicado que encontraran curro que ahora. Durante a帽os se recorrieron locales de ambiente, centros sociales okupados, casales, ateneos y espacios de todo tipo con este proyecto. En 1998 grabaron en casette Plumas de Cisne, su 煤nico 谩lbum. Greta hab铆a muerto unos a帽os atr谩s, y Clara la seguir铆a unos a帽os despu茅s. Clara, Rampova y Miquel Alamar 鈥楲a Panotxa鈥 hicieron entre 1984 y 1993 鈥楲a Pinteta Rebel, un programa radiof贸nico que sirvi贸 de importante referente para el mundo invertido de la Valencia de entonces, donde se combinaron canciones de Ploma-2 en directo, entrevistas, convocatorias, conversaciones expl铆citas sobre sexo, llamadas telef贸nicas de gente insultando y debate pol铆ticos de cariz radical. Fernando Lumbreras era por entonces presidente del reci茅n fundado Col路lectiu Lambda, y una de las colaboradoras habituales del programa. Miquel muri贸 en 2003, y Fernando en 2018.

(5) Nacida en La Coru帽a en 1948, Pastora cri贸 sola a sus hijos tras desprenderse de su marido maltratador, y uno de ellos, Xos茅 Tarr铆o Gonz谩lez, termin贸 siendo el autor de uno de los libros m谩s referenciales jam谩s escritos sobre la prisi贸n: Huye, hombre, huye. Diario de un preso FIES4, donde cuenta los horrores de su paso por infinidad de c谩rceles espa帽olas. Pastora se dej贸 la vida para conseguir su libertad, y una vez gravemente enfermo, para que le dejaran visitarlo en el hospital. Excarcelado a d铆as de su final, Pastora lo cuid贸 hasta su muerte en enero de 2005. Hasta que nos dej贸 en abril de 2019, Pastora fue una incombustible luchadora contra la c谩rcel. Imparti贸 innumeras charlas all铆 donde la llamaban y acompa帽贸 a infinidad de madres en situaciones parecidas a ella a t铆tulo individual y como integrante de varios colectivos de Madres con criaturas dentro de prisi贸n. En los 煤ltimos a帽os presentaba los libros de Xos茅 junto con Acci贸n Travesti Callejera Revolucionaria5, debido a que tambi茅n formaba parte del equipo de Imperdible y al impacto que le supuso leer las vivencias trans de Sylvia Rivera y Marsha Johnson. Sus cenizas descansan en la playa de Rias junto a las de Xos茅.

(6) Gracias a la labor de digitalizaci贸n de la Biblioteca LGTBIQ de Lambda, disponemos de la pr谩ctica totalidad de los programas entre 1990 y 1993 en ivoox6, cuya escucha es encarecidamente recomendable.

1 https://editorialimperdible.com/2020/05/02/nueva-edicion-kabaret-ploma-2-rampova/

2 https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/07/22/el_ideal_rampova_1956_2021_libertad_tenia_precio_122973_2003.html

3 https://ploma2.wordpress.com/

4 https://editorialimperdible.com/2017/10/09/nueva-edicion-huye-hombre-huye-diario-de-un-preso-f-i-e-s-xose-tarrio/

5 https://editorialimperdible.com/2015/08/21/accion-travesti-revolucionaria-callejera-supervivencia-revuelta-y-lucha-trans-antagonista-entrevistas-y-testimonios-de-las-activistas-trans-radicales-sylvia-rivera-y-marsha-p-johnson/

6 https://www.ivoox.com/podcast-podcast-lgtbiq_sq_f1120399_1.html