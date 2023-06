–

El magonismo es una corriente de pensamiento que se ha definido como ind铆gena-libertaria, y que inici贸 como su nombre indica Ricardo Flores Mag贸n, la cual impulsa al pueblo mexicano a hacer la revoluci贸n social. El propio Flores Mag贸n, nacido en 1874 en San Antonio de Eloxochitl谩n (Estado de Oaxaca, M茅xico), ten铆a un origen ind铆gena y humilde; sigue sus estudios en M茅xico D.F., donde se iniciar谩 en la pol铆tica a trav茅s de la lucha contra el dictador Porfirio D铆az junto a sus hermanos Enrique y Jes煤s.

En 1900, Flores Mag贸n crea el peri贸dico Regeneraci贸n y ser谩 uno de los principales animadores de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. En 1904, se exilia a EE UU, sin que vuelva a pisar territorio mexicano; muri贸 en circunstancias no aclaradas el 21 de noviembre de 1922 en el penal de Leavenworth (Kansas), en el que hab铆a sido recluido despu茅s de lanzar un manifiesto animando a la lucha a todos los anarquistas del mundo. El nacimiento del magonismo est谩 determinado por dos factores: por el mencionado peri贸dico Regeneraci贸n, a trav茅s del cual pudieron difundir sus ideas y establecer las praxis, y por el Partido Liberal Mexicano, nacido en 1905 y, a pesar de su nombre, inequ铆vocamente anarquista. Puede decirse que las influencias del magonismo fueron principalmente tres corrientes: el liberalismo mexicano, el anarquismo europeo y la comunalidad ind铆gena. Tal y como el propio Flores Mag贸n se帽al贸, en M茅xico viv铆an en aquel momento unos cuatro millones de indios, que unos a帽os atr谩s se reg铆an por el apoyo mutuo, no conoc铆an autoridad alguna y ten铆an el derecho com煤n a la tierra, al agua y, en general, todos los recursos naturales. Esas costumbres sencillas duraron hasta que la autoridad del Estado se hizo fuerte y se garantizaron los privilegios de la burgues铆a.

Si en un principio, los magonistas quisieron educar a la gente en el liberalismo para despertarla y que se enfrentara a la dictadura, cuando evolucionaron al anarquismo buscaron la libertad econ贸mica a trav茅s de la insurrecci贸n, aut茅ntica emancipaci贸n para los humildes. Hay que atribuir al magonismo un pensamiento original, formado tanto por sus an谩lisis te贸ricos como por su intenci贸n instrumentalizadora para la acci贸n. El tr谩nsito del liberalismo, de la confianza en el progreso y en el crecimiento econ贸mico, al anarquismo constituy贸 una verdadera revoluci贸n te贸rico-pol铆tica. Por supuesto, no es que desapareciera su antigua formaci贸n liberal, sino que adoptar谩 una nueva realidad te贸rica; frente a la revoluci贸n democr谩tico-burguesa del maderismo y el constitucionalismo, se construir谩 una alternativa anticapitalista y libertaria. Los magonistas fueron conscientes de que los derechos pol铆ticos preconizados por los liberales poco significaban para el proletariado, obligado a vender sus fuerza de trabajo e imposibilitado para acceder a los medios intelectuales. La libertad pol铆tica liberal, basada en la libertad de expresi贸n o en el derecho a practicar un oficio propio, se convert铆a, por lo general, en ilusoria. El an谩lisis magonista se convertir谩 en plenamente anarquista: para poder gozar de la libertad pol铆tica, es necesario conquistar la libertad econ贸mica liber谩ndose el proletariado del trabajo asalariado y apropi谩ndose de la tierra y de los medios de producci贸n.

Los magonistas considerar谩n la propiedad privada de la riqueza material e intelectual el origen de todos los males sociales. As铆, es necesario subvertir este tipo de apropiaci贸n de la riqueza para dar lugar a nuevas y superiores formas de propiedad. El trabajo en com煤n, la propiedad colectiva de la tierra y la industria, la libre asociaci贸n de los productores y la distribuci贸n de lo com煤nmente producido, seg煤n las necesidades de cada persona, har铆an posible la abundancia econ贸mica con un menor esfuerzo individual. En 1902, Flores Mag贸n conoc铆a ya los textos anarquistas, llegando a publicar ese a帽o La conquista del pan; se notaba la influencia de Kropotkin, ya que el prop贸sito del nuevo sistema ser铆a distribuir la riqueza seg煤n las necesidades, y no seg煤n la capacidad, para no crear nuevos privilegios ni divisiones sociales. Del mismo modo, se deseaba igualmente subvertir esa contradicci贸n social a la que daba lugar la divisi贸n del trabajo entre las labores intelectuales y las actividades manuales. Como se ha dicho, no fue el anarcocomunismo la 煤nica influencia para los magonistas; las comunidades ind铆genas ofrec铆an un hermoso ejemplo vivo de propiedad com煤n de la tierra, los bosques y el agua.

Se ha dicho que la concepci贸n desarrollada por los integrantes del PLM sobre la revoluci贸n de 1910 es una de las m谩s originales. Por la influencia anarquista, fueron conscientes que las grandes revoluciones en la historia no hab铆an supuesto que sus principales actores fueran finalmente los usufructuarios, debido al nacimiento consecuente de una clase directora que no hab铆a tardado en regenerar la opresi贸n y la explotaci贸n. As铆, las revoluciones se hab铆an visto integradas hasta entonces por tres actores principales: por cierta clases que hacen la revoluci贸n (que pod铆a ser el proletariado junto a algunos sectores de la burgues铆a y de los intelectuales), por aquellas clases o sectores contra los que se empu帽an las armas y, finalmente, por las clases directoras que acaban usufructuando los resultados de la tragedia social. Lo que se tratar铆a de lograr entonces es que el actor que realiza la revoluci贸n fuera finalmente el mismo que obtuviera el beneficio de la misma. Los magonistas considerar谩n lo pernicioso en la revoluci贸n mexicana de la direcci贸n burguesa del maderismo; una de las originalidades de la teor铆a revolucionaria magonista es haber comprendido la necesidad de una doble lucha: contra el gobierno de D铆az y contra el capital. Al contrario que algunos sectores socialistas del PLM, que priorizaban la lucha contra la dictadura para, despu茅s de un largo proceso educativo y organizativo, emprender la batalla contra el capitalismo, los magonistas deseaban orientar la rebeli贸n hac铆a los dos objetivos; es una lucha en lo que insistir谩n los anarquistas en otros conflictos hist贸ricos, como es el caso de la Guerra Civil Espa帽ola.

Recordaremos el an谩lisis anarquista que vincula el Estado con el privilegio, por lo que hay que acabar con la autoridad para destruir el capital, y viceversa. Los magonistas, fieles a esta visi贸n, consideraban que la conquista del poder se acaba volviendo un fin en s铆 mismo, ya que su ejercicio da lugar a intereses y corrompe a los hombres. Tal y como escribe Flores Mag贸n: 芦Los hombres m谩s sinceros cuando se han encontrado encima de los dem谩s hombres se han sentido superiores y aunque antes de alcanzar el poder hubieran manifestado su respeto al pueblo y su deseo de ser un verdadero servidor de los dem谩s, ya arriba no se han encontrado dispuestos a obedecer a nadie m谩s que a s铆 mismos禄; nada m谩s ilustrativo para este an谩lisis que la pel铆cula 隆Viva Zapata! (Elia Kazan, 1952). Si los determinantes econ贸micos y sociales del poder son la propiedad privada y el monopolio del conocimiento, los subjetivos son la sumisi贸n de las masas y del individuo. As铆, no se quieren solo cambios sociales y econ贸micos, sino que cada individuo debe adquirir autonom铆a y ser consciente de su capacidad intelectual liber谩ndose de toda una cultura de la sumisi贸n. Estos principios 茅ticos guiaron a los magonistas durante la Revoluci贸n Mexicana, el lema fue 芦隆Gobernaos por vosotros mismos!禄. La destrucci贸n del poder, preconizada por los magonistas, iba pareja obviamente a una propuesta constructiva y organizativa de autogobierno y autogesti贸n econ贸mica por parte de las clases humildes. Tal y como se ha dicho en la fundamental Magonismo: utop铆a y revoluci贸n, 1910-1913 (Rub茅n Trejo, Cultura Libre 2005), el magonismo es de una actualidad innegable por su teor铆a revolucionaria, como antecedente de la pr谩ctica autogestionaria en M茅xico, por su esp铆ritu antiautoritario y, en general, por su af谩n emancipador de la clase trabajadora.

Originalidad revolucionaria del magonismo

Rub茅n Trejo, en el libro mencionado, considera que la organizaci贸n partidaria del magonismo demuestra la confluencia hist贸rica del liberalismo y del anarquismo. Como dijimos con anterioridad, el Partido Liberal Mexicano evoluciona de posiciones liberales, por lo que adopta en un principio una direcci贸n centralizada, a propuestas anarquistas. En cualquier caso, aunque Trejo considera que esa estructura se mantiene despu茅s de la conversi贸n al anarquismo, la organizaci贸n exhortaba a los militantes a pensar por s铆 mismos y no ser dirigidos por jefe alguno. A los propios hermanos Flores Mag贸n no les gustaba el t茅rmino 芦magonistas禄, ya que parec铆a que eso les convert铆a a ellos en dirigentes. A pesar de esto, la forma organizativa del partido entraba en contradicci贸n con las ideas anarquistas, por lo que algunos libertarios internacionales creyeron ver en el PLM un partido m谩s que luchaba por el poder. Hay que observar, insistiremos de nuevo, en la evoluci贸n que tuvo aquel partido (un t茅rmino que, en aquellos tiempos, pod铆a ser sin贸nimo de 芦movimiento禄) y comprender su organizaci贸n desde ese punto de vista, desde una dial茅ctica entre liberalismo y anarquismo. Por las declaraciones de sus militantes, no cabe demasiada duda de que su propaganda y sus actos estaba dirigidos al bello ideal de la anarqu铆a.

Con la ruptura con su pasado liberal, los magonistas propusieron nuevas soluciones para el problema agrario. No solo hab铆a que restituir las tierras a los pueblos y comunidades a los que se les hab铆a robado, se rechaz贸 tambi茅n la soluci贸n de la peque帽a propiedad; se consideraba que la subdivisi贸n de las haciendas en peque帽as parcela generar铆a una burgues铆a m谩s ego铆sta y reaccionaria con la diferencia de una nueva esclavitud econ贸mica con m谩s amos que antes. La propuesta magonista era la propiedad colectiva y el consumo en com煤n de la tierra y sus frutos, ya que con el esfuerzo de todos los brazos reunidos se trabajar铆a menos y se cosechar铆a m谩s; se quer铆a evitar que la propiedad, con el tiempo, volviera a quedar en pocas manos en el caso de dividir la tierra. Considerando que el monopolio agrario era el problema fundamental de M茅xico, como es l贸gico, los anarquistas no iban a esperar a soluciones por parte del Estado y propiciaron la expropiaci贸n por parte de campesinos e ind铆genas (los sujetos de la revoluci贸n). Se consider贸 que la toma de la tierra iba a superar al capitalismo, de ah铆 el lema 芦Tierra y libertad禄, al igual que la toma de la f谩brica, por lo que los magonistas trataron de juntar la acci贸n revolucionaria del proletariado industrial y de los campesinos. Menos r铆gidos que los marxistas en sus an谩lisis, los anarquistas consideraron la importancia de ambos sujetos en la revoluci贸n, el obrero y el campesino, dependiendo la mayor importancia de uno u otro de las condiciones hist贸ricas.

Los magonistas consideraron tambi茅n la opresi贸n de la mujer en un sistema injusto, por lo que deber铆a ser liberada al lado del hombre. Flores Mag贸n vio que las cadenas de la mujer eran, incluso, m谩s pesadas e indignantes, ya que por mucho que se produjera el progreso en algunos sectores sociales la mujer segu铆a subordinada al hombre. Como es obvio, la lucha magonista no se limitaba a una igualdad jur铆dica o al mismo derecho para votar, sino que propon铆an las mismas oportunidades para desarrollarse siempre regidos por el apoyo mutuo entre ambos sexos. Tal y como escribi贸 Pr谩xedis Guerrero: 芦Mujeres y hombres hemos de luchar por esta igualdad racional, armonizadora de la felicidad individual y la felicidad colectiva, porque sin ella habr谩 perpetuamente en el hogar la simiente de la tiran铆a, el reto帽o de la esclavitud y la desdicha social禄. La lucha magonista hay que verla tambi茅n dentro de una contexto de rebeld铆a internacional, ya que todo pueblo que luche por su verdadera emancipaci贸n no puede contemplar solo al opresor de casa y debe recibir el aliento de todos los trabajadores mundiales.

La revoluci贸n mexicana deseaba garantizar a todo ser humano pan, tierra y libertad; al movilizar el gobierno de los EE UU tropas a la frontera, se consider贸 que la burgues铆a internacional estaba defendiendo sus intereses y se exhort贸 a los trabajadores del mundo a apoyar su lucha. Los magonistas establecieron comunicaci贸n y nexos organizativos con los asalariados que trabajaban en Estados Unidos; fue una lucha en com煤n por el sue帽o emancipador de los International Workers of the Word que deseaba unir lenguas, razas y culturas para acabar con el dominio del capital. No era un apoyo de unos rebeldes de una naci贸n a otros, sino una rebeli贸n conjunta que asegurara la emancipaci贸n de todos los pueblos frente a la autoridad y el capital. Incluso, se quiso aprovechar el estallido de la Primera Guerra Mundial para denunciarla como un nuevo conflicto entre poderosos, en el que luchan y mueren los humildes, y convertirla en una revoluci贸n mundial antiautoritaria; para conseguir tal objetivo, hab铆a tambi茅n que combatir el delirio patriotero que obnubilaba a las masas.

Flores Mag贸n pensaba que hab铆a una concepci贸n vulgar de la utop铆a, propia de los conservadores de todos los tiempos, que la consideraba un sue帽o irrealizable. Sin embargo, los magonistas consideraron que la utop铆a de hoy es la realidad de ma帽ana. Solo gracias al esfuerzo de los utopistas, es posible el progreso de la humanidad; no ha existido ning煤n revolucionario o reformador social profundo que no haya sido atacado por las clases dirigentes de su tiempo. No obstante, como anarquistas, los magonistas no eran simples idealistas y so帽adores, nunca abandonaron su tendencia al rigor cient铆fico: se trataba de la persecuci贸n de un ideal, no como una mera creencia, sino siempre atendiendo al an谩lisis de la ciencia. El propio Flores Mag贸n escribi贸: 芦隆Utop铆a, ilusi贸n, sue帽os! 隆Cu谩nta poes铆a, cu谩nto progreso, cu谩nta belleza y, sin embargo, cuanto se os desprecia! (鈥) 隆Adelante! El insulto, el presidio y la amenaza de muerte no pueden impedir que el utopista sue帽e禄.