Cuando se cumplen ya varios días de revueltas en Irán tras la horrible muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, con más de 41 personas fallecidas y periodistas desaparecidos desde que todo comenzó (cifra del domingo 25 noche), aprovechamos para traducir una entrevista de los compas de It’s Going Down al colectivo de Ashram Anarchism (o FAE) y acercar también lo ya traducido por los compas de Rojava Azadi Madrid en los inicios de este levantamiento como contexto y complemento a lo anterior.

La Federación Anarquista Rosa Negra habla con miembros de la Federación de la Era del Anarquismo, una organización con miembros tanto en Irán como en Afganistán, sobre el reciente levantamiento en Irán.

El 13 de septiembre de 2022, Mahsa Amini, de 22 años, fue arrestada por una Patrulla de Orientación iraní (también conocida como ‘policía de la moralid’). Mahsa fue arrestada en Teherán por no cumplir con las leyes relacionadas con la vestimenta. Tres días después, el 16 de septiembre, la policía informó a la familia de Mahsa que había “sufrido insuficiencia cardíaca” y había estado en coma durante dos días antes de fallecer. Los relatos de testigos presenciales, incluido el de su propio hermano, dejan claro que fue brutalmente golpeada durante su detención. Los escaneos médicos filtrados indican que había experimentado una hemorragia cerebral y un accidente cerebrovascular, lesiones inducidas por traumatismos que finalmente la llevaron a la muerte. En los días transcurridos desde que se revelaron públicamente estos detalles, estallaron manifestaciones masivas en todo Irán denunciando el asesinato de Mahsa a manos de la policía.

Para comprender mejor esta situación tan cambiante, realizamos una breve entrevista con la FAE, una organización con secciones en Irán y Afganistán, que se realizó entre las fechas del 20/09/22 y el 23/09/22.

Black Rose /Rosa Negra (BRRN): Primero, describa brevemente a la Federación .

Federación de la Era del Anarquismo (FAE): La FAE es una federación anarquista local activa en el llamado Irán, Afganistán y más allá. Nuestra federación se basa en el Anarquismo de Síntesis, aceptando todas las tendencias anarquistas excepto las nacionalistas, religiosas, capitalistas y pacifistas. Nuestros muchos años de experiencia organizativa en entornos extremadamente opresivos como Irán nos han llevado a desarrollar y utilizar tácticas y filosofías organizativas insurreccionales.

Somos una organización atea, que ve la religión como una estructura jerárquica que es más antigua y duradera que casi todos los demás sistemas autoritarios y demasiado similar al capitalismo y otras estructuras sociales autoritarias que esclavizan a la humanidad en la actualidad. La guerra de clases, desde nuestra perspectiva, incluye la guerra contra la clase clerical que nos roba nuestra libertad y autonomía al definir lo sagrado y el tabú y reforzarlos mediante la coerción y la violencia.

– BRRN: ¿Quién fue Mahsa Amini? ¿Cuándo, por qué y cómo fue asesinada?



– FAE: Mahsa Amini, conocida por su familia como Zhina, era una chica kurda normal de 22 años de la ciudad de Saghez (Saqez) en Kurdistán. Viajaba con su familia a Teherán para visitar a otros familiares. El 13 de septiembre, mientras estaba con su hermano, Kiaresh Amini, la policía moral o la llamada “Patrulla de Orientación” detuvo a Masha por “uso inapropiado del hiyab”. Su hermano trató de resistirse al arresto, pero la policía usó gases lacrimógenos y también golpeó a Kiaresh.

Muchas otras mujeres detenidas fueron testigos de lo ocurrido en el furgón policial. De camino a la comisaría, hubo una discusión entre las mujeres detenidas y los agentes de policía. Mahsa Amini fue una de las chicas que protestaba por su detención. Decía que no era de Teherán y que deberían dejarla ir. La policía usó violencia física para hacer callar a todas las mujeres detenidas. Mahsa también fue golpeada. Testigos presenciales dijeron que los agentes de policía golpearon con fuerza la cabeza de Mahsa contra el lateral del furgón policial.

Todavía estaba consciente cuando llegó a la Agencia de Seguridad Moral, pero las otras detenidas notaron que no parecía estar bien. La policía se mostró completamente indiferente y la acusó de actuar. Las mujeres siguieron protestando para ayudar a Mahsa a obtener la atención médica que necesitaba, pero las protestas fueron recibidas con violencia por parte de la policía. Mahsa Amini fue golpeada con dureza por la policía nuevamente y perdió el conocimiento.

Entonces, la policía se dió cuenta e intentó aplicar RCP y levantando y masajeando sus piernas. Luego de que esos intentos fracasaran, la policía atacó a otras mujeres para confiscar todos los móviles y cámaras que pudieran haber grabado el incidente. Después de mucho retraso y de encontrar las llaves perdidas de la ambulancia, llevaron a Mahsa al Hospital Kasra. La clínica que admitió a Mahsa Amini afirmó en una publicación de Instagram que Mahsa tenía muerte cerebral cuando ingresó. Esa publicación de Instagram fue eliminada más tarde.

El 14 de septiembre, una cuenta de Twitter con un amigo que trabajaba en el Hospital Kasra contó la historia de que la policía amenazó a los médicos, enfermeras y personal para que no tomaran fotografías ni videos de prueba y que mintieran a los padres de Mahsa sobre la causa de la muerte. El hospital, siendo intimidado, cumplió con la policía. Mintieron a los padres diciendo que había sufrido un “accidente” y la mantuvieron con respiración asistida durante dos días. Mahsa fue declarado muerta el 16 de septiembre, siendo la causa de muerte a partir de los escáneres médicos, filtrados por hacktivistas, fracturas óseas, hemorragia y edema cerebral.

– BRRN: ¿La identidad de Mahsa como kurda jugó un papel en su detención y muerte?

– FAE: Sin duda, el hecho de ser kurda en Teherán influyó en la muerte de Mahsa. Pero es una realidad que viven todas las mujeres en Irán. No necesitamos ir muy lejos para encontrar imágenes de video de la policía moral golpeando y obligando a las mujeres a subir a furgones policiales, arrojándolas a la calle en marcha, y acosándolas por su “hiyab inapropiado”. Esos videos muestran solo una pequeña fracción del infierno que experimentan las mujeres en Irán.

El hecho de que Mahsa estuviera con su hermano el día de su arresto no fue una casualidad. En la sociedad patriarcal de Irán, las mujeres deben ir acompañadas de un pariente varón, ya sea un padre, esposo, hermano o primo, para protegerse de la policía moral y disuadir a cualquier individuo hosco en público. No se puede ver a las parejas jóvenes demasiado juntas en público o corren el riesgo de ser golpeadas y arrestadas por la policía moral. Los familiares deben tener documentos a mano como prueba de su parentesco a la policía. Arrestar a mujeres por lápices labiales y esmaltes de uñas fue una realidad que muchos de nosotros, los millennials en Irán, recordamos vívidamente.

La amenaza de ataques con ácido por “hiyab inadecuado” es otra pesadilla que sufren las mujeres en Irán.

El patriarcado y la autocracia religiosa afectan a todas las mujeres.

– BRRN: ¿Cómo se enteró el pueblo iraní de la muerte de Mahsa? ¿Cuál fue la respuesta popular inicial?

– FAE: Como explicamos anteriormente, hubo demasiados testigos oculares. Ninguna cantidad de amenazas podría haber impedido que se filtrara la historia de la muerte de Mahsa. Vale la pena mencionar que el médico que atendió a Mahsa y el reportero gráfico que documentó la condición de Mahsa y su familia en peligro, fueron arrestados y se desconoce su paradero actual.

La respuesta inicial fue de indignación. La gente ya estaba compartiendo la historia de Mahsa desde el 14 de septiembre. La indignación aún no era lo suficientemente fuerte como para protestas y revueltas. La gente todavía pensaba que Mahsa estaba en coma y había esperanza para su recuperación. Luego, fue declarada muerta el 16 de septiembre. Primero, hubo pequeñas protestas en el Hospital Kasra, que fueron dispersadas por la policía. Las chispas del levantamiento actual se encendieron en Saghez, la ciudad natal de Mahsa.

– BRRN: ¿Cuál es la escala de las manifestaciones actuales? ¿En qué zonas del país se han concentrado las manifestaciones?

– La situación es muy dinámica y cambia excepcionalmente rápido. Al momento de escribir esto, las llamas del levantamiento han incendiado 29 de las 31 provincias de Irán. Una de las características de este levantamiento es que se extendió rápidamente a las principales ciudades, como Teherán, Tabriz, Isfahan, Ahvaz, Rasht y otras. Qom y Mashhad, los bastiones ideológicos del régimen, se han unido al levantamiento. La isla de Kish, el centro capitalista y comercial del régimen, también se rebeló. Este es el levantamiento más diverso que hemos presenciado en los últimos años. El 23 de septiembre, los sindicalistas planean una huelga general a favor de las protestas. El régimen tiene prevista una manifestación armada para el mismo día. Están sucediendo muchas cosas.

– BRRN: ¿Cómo ha respondido el estado iraní a estas manifestaciones?

– La respuesta inicial del régimen fue menos brutal que la que hemos experimentado antes. Una de las razones es que les pilló desprevenidos. No esperaban esta fuerte respuesta. La razón más importante es que Ibrahim Raisi está en la ONU. La falta de figuras de autoridad de alto nivel, la historia publicitada de Mahsa y las protestas, y la presión sobre el gobierno que está siendo observada por la comunidad internacional han detenido la masacre por ahora. No nos malinterpretes. La policía mató e hirió a muchas personas desde el primer día de las protestas. Algunos de ellos eran niños de 10 años y adolescentes de 15 años. Pero experimentamos noviembre de 2019 cuando el régimen masacró a miles de personas en 3 días.

En todos los levantamientos anteriores, la policía no fue directamente el blanco de la ira de la gente. Esta vez no. Esta vez ellos son los malos, y la gente quiere su sangre. Esto los desgasta física y mentalmente, lo que tomamos como una buena noticia.

En este momento, Saghez y Sanandaj están experimentando una represión despiadada. El régimen ha traído tanques y vehículos militares pesados ​​para reprimir el levantamiento allí. Hay muchos informes de disparos de munición real contra los manifestantes. Las protestas continúan. Los coches de policía están siendo volcados. Las comisarías fueron escaladas e incendiadas. Solo tenemos que armarnos saqueando su arsenal. Entonces, entramos en otra fase de revuelta por completo.

– BRRN: ¿Es correcto llamar a estas manifestaciones de carácter feminista?

– FAE: Sí, absolutamente. Como todos los demás levantamientos, hubo desarrollos y movimientos bajo de la superficie. Se puede decir que la reciente represión del hiyab y el aumento de la brutalidad de la policía moral comenzaron en respuesta a la autoorganización espontánea, autónoma y feminista de las mujeres iraníes. A principios de este año, las mujeres en Irán comenzaron a poner en listas negras y boicotear a personas y negocios, como cafés, que hacen cumplir estrictamente el hiyab. El movimiento estaba descentralizado y sin líderes, con el objetivo de crear espacios seguros para mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ.

Esa opresión brutal culminó en este momento donde las mujeres están al frente en todas partes, quemando sus bufandas y golpeando a los policías sin hiyab. El lema principal del levantamiento es también “Mujer, Vida, Libertad” (jin, jiyan, azadi!), un lema de Rojava, una sociedad cuyas ambiciones se basan en la ideología anarquista, feminista y secular.

– BRRN: ¿Qué elementos políticos (organizaciones, partidos, grupos) están presentes en las manifestaciones, si es que los hay?

– FAE: En cada levantamiento, muchas organizaciones, partidos y grupos intentan apropiarse de las protestas o influir en ellas en su beneficio. La mayoría de ellos se encontraron con un problema insalvable durante este levantamiento. En primer lugar, los monárquicos. Reza Pahlavi, el hijo vago del anterior y muy muerto Sha de Irán, un individuo apuntalado por el dinero robado y las redes mediáticas de fuera de Irán, que convocó un día de luto nacional en medio de la indignación pública y las protestas iniciales en lugar de utilizar sus recursos para ayudar a la revuelta. La gente finalmente lo vio como el charlatán que es. “Muerte a los opresores, ya sea el Sha o el Líder“, se escuchó en todo Irán.

Luego, el MEK o Mujahedin Kalq. El MEK tiene un problema ideológico con este levantamiento. Son una secta cuyas mujeres son obligadas a llevar pañuelos rojos. Su historia de origen es la combinación de las ideologías marxista e islámica, secuestrada por los marxistas-leninistas antes de 1979, hasta la secta al servicio de los estados capitalistas e imperialistas de hoy. Sin embargo, las mujeres de Irán queman sus pañuelos y su Corán. No tienen nada que decir en este clima político.

Además, hay partidos comunistas que desprecian a Rojava y siempre hablan mal de ella. Su desacreditado y oxidado análisis de clase no les ayuda a ganar corazones aquí. Con todas sus charlas y propaganda de ser defensores del laicismo y el feminismo, ni siquiera tenían un eslogan orientado a la liberación de la mujer. Y su ideología les impedía cantar “Mujer, vida, libertad”. No tenían nada que decir, así que se callaron. Gracias a eso, su presencia es mucho más débil en las protestas de hoy.

El movimiento anarquista está creciendo en Irán. Este levantamiento, al no tener líderes, ser feminista, antiautoritario y corear consignas de Rojava, hizo que los anarquistas, afiliados y no afiliados a la federación, tuvieran una fuerte presencia en este levantamiento. Desgraciadamente, muchos han sido detenidos y también heridos.

Estamos trabajando para hacer realidad el potencial anticapitalista de este movimiento. Porque la República Islámica es un culto a la muerte y la religión, el patriarcado, el racismo y el capitalismo son sus pilares ideológicos. Para que podamos vivir, necesitamos ser libres; y eso no puede hacerse sin que la liberación de la mujer esté en primera línea.

– BRRN: En solidaridad. Muchas gracias por vuestro tiempo.

– FAE: Solidaridad.

KJK – 18 septiembre 2022 – Traducido por Rojava Azadi Madrid



Mahsa Amini

El KJK (Komalên Jinên Kurdistan, Comunidad de Mujeres de Kurdistan) condena el asesinato de Mahsa Amini por la policía de la moral iraní y llama a la lucha organizada contra el feminicidio y el sistema patriarcal de gobierno: «La vida de las mujeres es preciosa y las mujeres organizadas son fuertes».

La mujer kurda Jina Mahsa Amini fue detenida el martes durante una visita familiar a la capital iraní, Teherán, por la llamada policía de tradición y religión porque no llevaba el hiyab como está prescrito. Bajo custodia policial, fue golpeada y sufrió una hemorragia cerebral mortal. Murió el viernes en un hospital de Teherán.

«La mentalidad patriarcal sigue matando a las mujeres en todas partes. Como Movimiento de Liberación de la Mujer Kurda, condenamos con rabia y odio el asesinato de Jina Mahsa Amini por la policía de la moral iraní. Celebramos el levantamiento de las mujeres en Irán y en el Kurdistán oriental contra esta atrocidad. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia de Mahsa Amini, a sus parientes y al pueblo kurdo», declaró el domingo la Comunidad de Mujeres de Kurdistán (KJK) en un comunicado.

La Coordinadora KJK señaló que el asesinato de la joven es sólo el último ejemplo de las prácticas femicidas del régimen iraní: «A medida que se normaliza la tortura del Estado misógino iraní contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida y se sistematizan y legitiman las prácticas inhumanas contra las mujeres, la opresión y las masacres van en aumento. El sistema de gobierno opresivo y sexista de Irán se manifiesta en el fusilamiento de mujeres, su asesinato mediante tortura ante los ojos de todo el mundo, su violación y la introducción del matrimonio infantil. Las políticas de los Estados fascistas misóginos, que tienen su caldo de cultivo en el sexismo, el fanatismo religioso, el sectarismo, el nacionalismo y la dominación, siguen masacrando a las mujeres, explotándolas, echándolas de sus casas, dejándolas sin trabajo y sin hogar.»

LOS CULPABLES Y PERPETRADORES SON LOS PROPIOS PODERES POLÍTICOS

Las mujeres son sistemáticamente asesinadas en el sistema de dominación masculina en todo el mundo, decía la declaración del KJK, que además incluía lo siguiente: «Mientras este estado de guerra sin nombre se desarrolla en todo el mundo, las masacres de mujeres en nuestro país, Kurdistán, no se detienen. En las cuatro partes de Kurdistán, los Estados colonialistas quieren debilitar e intimidar a la sociedad con una política de feminicidio. En Kurdistán del Norte se practican las agresiones sexuales, las violaciones, los asesinatos, la prostitución y la implicación de las mujeres en las redes de la droga como política especial de guerra. La represión y la detención de diputadas, representantes de organizaciones de mujeres kurdas y representantes del pueblo que trabajan en el ámbito de la política democrática, la intensificación de la tortura en las cárceles, la suspensión deliberada de la excarcelación y la política contra las presas enfermas tienen como objetivo quebrar la voluntad de las mujeres que resisten al fascismo y a la dominación. La acción directa contra las pioneras de la lucha por la liberación de las mujeres en Rojava es una expresión del miedo del sistema gobernante a la actitud libre de las mujeres. Tal y como expresan las mujeres que sacan su rabia a la calle ante estos brutales ataques, los verdaderos culpables y autores de estos asesinatos son los propios poderes políticos, que intentan afianzar la mentalidad machista en todos los sectores de la sociedad.

Por lo tanto, los asesinatos de mujeres que se producen hoy en día de diversas formas no son casos aislados, sino que forman parte de una masacre sistemática de mujeres. El aumento de los feminicidios es esencialmente una expresión de la crisis del sistema. En Kurdistán, estamos luchando contra los ataques despiadados de las fuerzas colonialistas, fascistas y masculinas que no pueden soportar nuestra resistencia, socialidad, valores, logros e identidad. Hoy nos enfrentamos no sólo a las conquistas de las mujeres, sino también a las tendencias misóginas que apuntan a las mujeres para asesinarlas.

LAS MUJERES NECESITAN MEJORAR SU CAPACIDAD DE AUTODEFENSA

«La única manera de detener las masacres sistemáticas de mujeres es desarrollar la capacidad de autodefensa de las mujeres. Como mujeres, debemos responsabilizar a este poder brutal que es personalmente responsable de los feminicidios con su mentalidad, políticas y prácticas.

Es necesario fortalecer la lucha común y la autodefensa en todas partes y estar juntas. Las prácticas brutales de los regímenes fascistas de derecha contrarios a las mujeres nos imponen la obediencia en todas las esferas de la vida. Quieren ponernos en una posición de obediencia al hombre dominante, al sistema masculino. Se están sentando las bases económicas, políticas, ideológicas, sociales y culturales para ello. Tenemos que luchar más que nunca contra este sistema cruel que tiene como prioridad destruir la voluntad, la palabra, la acción y la organización de quienes se oponen a él.

Hacemos un llamamiento a nuestro pueblo y especialmente a las mujeres de Kurdistán Oriental, así como a las mujeres baluchas, persas y azerbaiyanas, para que se organicen en todos los ámbitos contra estas políticas misoginas y refuercen su lucha de autodefensa. Hacemos un llamamiento a todas las mujeres para que se unan y resistan estos ataques. Si hoy guardamos silencio ante esta atrocidad, estaremos invitando a las masacres de mañana.

Hacemos un llamamiento a todas las mujeres de las cuatro partes de Kurdistán y del resto del mundo para que intensifiquen la resistencia contra la ocupación, el colonialismo y la política dominada por los hombres. Declaramos que la vida de las mujeres es preciosa y que las mujeres son fuertes cuando se organizan. Sólo así podremos detener los despiadados ataques del fascismo y el sexismo».

La KJK también condenó el bárbaro asesinato de la combatiente armenia Anush Abetyan por parte del ejército azerbayano, señalando que esta atrocidad es similar a la práctica en Kurdistán: «Sobre esta base, conmemoramos una vez más a todas las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia, la tortura y la opresión de los Estados misóginos, y renovamos nuestra promesa de que haremos responsable a este mundo tiránico y dominado por los hombres y al sistema que las asesinó.»