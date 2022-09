–

El asesinato de Mahsa Amini, una joven kurda originaria de la ciudad de Saqez, ubicada en la provincia del Kurdist谩n iran铆, exhibe la interseccionalidad de la discriminaci贸n de g茅nero, la violencia contra las minor铆as 茅tnicas y la represi贸n a la disidencia pol铆tica que es hist贸rica, estructural y sistem谩tica, en la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n.

Las manifestaciones sociales en protesta por la detenci贸n de Mahsa Amini por la Gasht-e-Ershad, las patrullas morales del r茅gimen iran铆, y su posterior muerte en una comisar铆a de polic铆a, se han extendido a muchas ciudades del pa铆s y han logrado una visibilidad internacional que, de nuevo, exhibe las entra帽as de un r茅gimen iran铆 basado en la violencia, intimidaci贸n y represi贸n de toda forma de disidencia, especialmente de lo que m谩s teme: una revoluci贸n feminista.

脡poca pre revolucionaria

El movimiento de lucha por los derechos de las mujeres en Ir谩n comenzar铆a en 1906 durante la Revoluci贸n Constitucional que sacudi贸 al pa铆s, en ese entonces gobernado por la dinast铆a Qajar (Qayar), y durante la cual huelgas, marchas y demostraciones p煤blicas mostraron los reclamos sociales, econ贸micos y pol铆ticos de la sociedad, incluidos los de las mujeres que en ese momento se centraban en el uso del velo, contra la poligamia y el divorcio por repudio, as铆 como la lucha por el matrimonio consensuado y la exigencia en la mejora e incremento en el apoyo del gobierno a la educaci贸n cient铆fica para ni帽as.

Uno de los resultados duraderos de estas movilizaciones fue la tendencia a crear asociaciones de mujeres. Quiz谩 la primera de ellas, la Sociedad por la Libertad de las Mujeres (Anjuman-i Azadi-yi Zanan), se crear铆a como un espacio en el cual hombres y mujeres podr铆an discutir libremente temas pol铆ticos y sociales relacionados a los derechos de las mujeres.

Estas asociaciones primigenias ser铆an agredidas violentamente por el estamento religioso, especialmente por cl茅rigos de los bazares (茅lite de poder importante) por estar en contra de los objetivos feministas de estas agrupaciones. Las agresiones de los cl茅rigos y sus fan谩ticos no se limitaron a las organizaciones sociales, ni帽as y maestras de escuelas para mujeres fueron agredidas y algunas asesinadas en las calles, por lo que varias de ellas tuvieron que cerrar sus puertas permanentemente.

Una de las primeras activistas iran铆es, Sediqeh Dowlatabadi, sufrir铆a la violencia de la turba en la ciudad de Isfahan, cuando fan谩ticos religiosos arengados por cl茅rigos destruir铆an su escuela para ni帽as. Las autoridades acabar铆an encarcelando y golpeando a la misma Dowlatabadi como resultado de esta situaci贸n.

Otro ejemplo de la agresi贸n y misoginia iran铆 pre-Revoluci贸n fue cuando cl茅rigos conservadores exigieron a las autoridades el arresto de Mohtaram Eskandari por haber fundado en 1922 la Liga Patri贸tica de Mujeres, asociaci贸n que buscaba combatir el analfabetismo femenino y ayudar al empoderamiento de las mujeres con talleres, seminarios y conferencias.

Con Eskandari en prisi贸n, los fan谩ticos incendiaron su casa, lugar en donde se llevaban a cabo las reuniones de la Liga Patri贸tica de Mujeres, lanzando as铆 un mensaje intimidatorio y violento a las mujeres que quisieran organizarse y pelear por sus derechos.

La llegada al poder de Reza Pahlavi, en 1925, promet铆a inaugurar una nueva etapa en la lucha por los derechos de las mujeres iran铆es. De hecho, muchas demandas feministas fueron incorporadas en el proyecto modernizador del nuevo Sha, quien, inspirado por el proyecto de Atat眉rk en Turqu铆a, entender铆a que hab铆a que controlar desde el Estado el movimiento feminista.

En ese contexto, se entiende la prohibici贸n del Sha, en 1932, de las actividades de la ya citada Liga Patri贸tica de Mujeres para crear en su lugar, con dinero y patrocinio del gobierno, e incluso dirigido por la hija del Sha, el llamado Centro Femenino. En ese mismo tenor se fundaron escuelas secundarias y vocacionales exclusivas para mujeres, y en 1936 se admitieron mujeres en la nueva universidad de Teher谩n.

A pesar de estos avances, siempre de la mano y control del Estado, el Sha nunca se atrevi贸 a prohibir legalmente la poligamia o el matrimonio temporal (una forma de legalizar la prostituci贸n), pr谩cticas sociales muy extendidas en el pa铆s. Hay que destacar tambi茅n que a diferencia del caso turco, que dio el voto a la mujer en 1934, en Ir谩n el Sha no lo hizo para no provocar al estamento religioso radical.

El tema del uso del velo result贸 ser m谩s complejo de abordar para el gobierno, pues hay diversas pr谩cticas tradicionales en Ir谩n sobre su uso, que van desde lo rural, en donde se suele utilizar velos de colores, hasta lo urbano, en donde las mujeres citadinas usan el chador y algunas agregan el rubandeh (peque帽o velo que cubre la cara) a su indumentaria callejera.

En 1936, y con el objetivo de crear una identidad iran铆 moderna inspirada en los patrones occidentales, el Sha ordenar铆a la prohibici贸n del velo (Kashf-I hejab) para las mujeres y obligar铆a a vestirse con ropa occidental a los hombres.

La resistencia a esta proscripci贸n result贸 en varias mujeres golpeadas y encarceladas por usar el velo en p煤blico, la negativa de permitirles usar ba帽os y transporte p煤blico, e incluso venderles comida a mujeres sin velo. Esta situaci贸n se mantendr铆a durante el reinado de Mohammed Reza Pahlavi (1941-1979), aunque en la d茅cada de 1950 ya muchas organizaciones de mujeres ped铆an y luchaban por la igualdad derechos pol铆ticos e individuales, y de hecho el velo (chador) reaparecer铆a como objeto de debate p煤blico pues muchas mujeres ped铆an usarlo por razones diferentes. Para analizar estas ambig眉edades y contradicciones, recomiendo el libro de Jasamin Rostam-Kolayi y Afshin Matin-Asgari 鈥淯nveiling ambiguities: revisiting 1930s Iran鈥檚 kashf-i hijab campaign鈥.

La d茅cada de 1960 fue testigo de la obtenci贸n del derecho a voto para las mujeres (1963) y la creaci贸n de la Organizaci贸n de Mujeres de Ir谩n (OMI), la cual se convirti贸 en un paraguas de diferentes grupos y movimientos femeninos del pa铆s, bajo control estatal. La OMI estableci贸 una red de centros educativos y vocacionales, as铆 como asesor铆a jur铆dica en materia de matrimonio, herencia y divorcio, como tambi茅n servicios de salud (incluyendo planeaci贸n familiar) y guarder铆as en algunos casos.

脡poca revolucionaria

En muchos sentidos, la revoluci贸n iran铆 de 1979 fue una revoluci贸n secuestrada. De ser un movimiento masivo, horizontal y con voces diversas, se islamizar铆a r谩pidamente bajo el liderazgo y represi贸n del sistema teocr谩tico instituido por el Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini. Las mujeres, as铆 como homosexuales, socialistas, comunistas y minor铆as 茅tnicas y religiosas, fueron r谩pidamente puestos bajo control y vigilancia estatal creando r谩pidamente un ambiente cultural y legal discriminatorio hacia las mujeres que, sin embargo, han logrado algunos avances significativos en espacios profesionales y acad茅micos iran铆es.

Hay que entender que mientras en la sociedad y 茅lites acad茅micas y culturales iran铆es hay una gran variedad de opiniones y posturas en relaci贸n con las mujeres y sus derechos, la misma estructura y el sistema iran铆 promueven sistem谩ticamente pol铆ticas discriminatorias contra las mujeres.

El Gobierno no ha dudado en reprimir violentamente manifestaciones pac铆ficas de mujeres, utilizando para ello a la ya mencionada 鈥減olic铆a moral鈥, a las milicias basiji y elementos de la Guardia Revolucionaria.

La llegada a la presidencia de Mahmud Ahmadinejad, en 2005, indicar铆a un incremento en la represi贸n contra las mujeres, que fueron cruelmente intimidadas, interrogadas y arrestadas de manera sistem谩tica. A la creaci贸n en 2006 de la campa帽a 鈥淧or un mill贸n de firmas鈥 que estaba destinada a obtener firmas de mujeres contrarias a las desigualdades e injusticias del sistema pol铆tico iran铆, el gobierno de Ahmadinejad contest贸 en 2008 con una enmienda a la Ley de Protecci贸n Familiar haciendo la poligamia m谩s f谩cil, el divorcio m谩s dif铆cil para la mujer y criminalizando el matrimonio entre un hombre no iran铆 con una mujer iran铆 sin permiso del gobierno.

El a帽o 2009 se帽alar铆a un momento coyuntural, no s贸lo en la lucha feminista iran铆 sino en todos los grupos cr铆ticos y opuestos al r茅gimen. En las elecciones de ese a帽o, y ante un fraude electoral que daba la victoria de nuevo a Ahmadinejad, explot贸 lo que se conocer铆a como el 鈥渕ovimiento verde iran铆鈥 o 鈥渓a primavera iran铆鈥, liderado por figuras como Mir-Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard y Mehdi Karoub. A las acusaciones de fraude electoral se sumaron r谩pidamente cr铆ticas a la violaci贸n de derechos humanos, a la persecuci贸n de homosexuales, mujeres y disidentes pol铆ticos. Las protestas escalaron en intensidad hasta ser las mayores vistas en Ir谩n desde 1999. Los enfrentamientos entre los manifestantes, muchos de ellos estudiantes, y las fuerzas de seguridad, se saldaron con varios muertos, cientos de detenidos y muchos ciudadanos y ciudadanas iran铆es torturadas. Entre las muertes destac贸 la de Neda Agha Soltan, una estudiante universitaria que ser铆a asesinada por un francotirador con un tiro en la cabeza. La imagen, subida a redes sociales, dar铆a la vuelta al mundo.

La internacionalizaci贸n de las protestas se constata por la gran cantidad de publicaciones acad茅micas, como el libro de Maral Karimi 鈥淭he Iranian Green Movement of 2009. Reverberating Echoes of Resistance鈥, o el informe del Iran Human Rights Documentation Center 鈥淰iolent Aftermath: The 2009 Election and Suppression of Dissent in Iran鈥, que nos permiten entender los intentos de resistencia en Ir谩n as铆 como el desmantelamiento de la lucha feminista orquestado por el r茅gimen, que no ha dudado en encarcelar o incluso ejecutar a mujeres parte del movimiento.

Actualidad

Algunas cifras que nos ayudan a dimensionar la gravedad de la situaci贸n de g茅nero en Ir谩n nos indican que desde la fundaci贸n de la Rep煤blica Isl谩mica en 1979, entre cuatro mil y seis mil homosexuales han sido ejecutados. S贸lo desde 2013 a 2022, 139 mujeres han sido ejecutadas legalmente en Ir谩n mientras m谩s de 180 esperan su ejecuci贸n en prisiones.

El mismo 2022 nos muestra el grado de violencia y represi贸n a las mujeres. El 4 de enero, Zara Mohammadi, una maestra de idioma kurdo, fue detenida y encarcelada; el 27 de julio se ejecut贸 a Soheila Abedi y Faranak Behshti, y el 8 de septiembre se sentenci贸 a muerte a Zahra Seddiqi Hamedani y Elham Choubdar, acusadas de 鈥減romover la homosexualidad鈥.

A esta represi贸n a las mujeres y homosexuales se suma la marginaci贸n y discriminaci贸n a las minor铆as 茅tnicas del pa铆s. Sobre el tema kurdo en Ir谩n llama especialmente la atenci贸n su opresi贸n, y sobre el mismo ya he escrito al respecto.

El asesinato de Mahsa Amini, figura en la cual convergen el ser mujer, kurda y disidente, as铆 como las protestas sociales y la represi贸n gubernamental, son s贸lo una parte de un amplio, complejo y tr谩gico rompecabezas en el cual, si colocamos correctamente las piezas, veremos la naturaleza del r茅gimen iran铆, su persecuci贸n a toda disidencia y expresi贸n identitaria, libre e individual que desaf铆e esa ingenier铆a social establecida por Khomeini durante una d茅cada y que su sucesor, el actual L铆der Supremo, Al铆 Jamenei y la 茅lite religiosa y pol铆tica iran铆 han sedimentado.

Las grietas estructurales del r茅gimen est谩n a la vista de todos, no hay forma de ocultarlas en falsas reivindicaciones revolucionarias ni llamadas hip贸critas a la liberaci贸n de los pueblos por parte de la 茅lite iran铆 en el poder. Las calles del pa铆s, llenas de hombres, pero especialmente de mujeres, la ha desnudado una vez m谩s.FUENTE: Manuel Ferez Gil / Informe Oriente Medio

