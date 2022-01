–

De parte de Amor Y Rabia January 7, 2022

Estatua de Nursultan Nazarbayev derribada en Almaty, 6 de enero de 2022

por Pepe Escobar

Estepa en llamas: la revolución de colores de Kazajstán

Entonces, ¿todo ese miedo y aversión tiene que ver con el gas? Realmente no.

Kazajstán se sumió en el caos prácticamente de la noche a la mañana, en principio, debido a la duplicación de los precios del gas licuado, que alcanzaron el equivalente (ruso) de 20 rublos por litro (compárelo con un promedio de 30 rublos en la propia Rusia).

Esa fue la chispa de las protestas a nivel nacional que se extendieron por todo el país, desde el principal centro comercial de Almaty hasta los puertos de Aktau y Atyrau en el Mar Caspio e incluso la capital Nur-Sultan, antes Astana.

El gobierno central se vio obligado a reducir el precio del gas al equivalente a 8 rublos el litro. Sin embargo, eso solo provocó la siguiente etapa de las protestas, exigiendo precios más bajos de los alimentos, el fin de la campaña de vacunación, una edad de jubilación más baja para las madres con muchos hijos y, por último, pero no menos importante, un cambio de régimen, con su propio lema: Shal, ket! (“Abajo el viejo”).

Enero 2022: Manifestantes kazajo pidiendo la marcha del “viejo”, Nursultan Nazarbayev

El “anciano” no es otro que el líder nacional Nursultan Nazarbayev, de 81 años, quien incluso cuando dejó la presidencia después de 29 años en el poder, en 2019, para todos los propósitos prácticos sigue siendo la eminencia gris kazaja como jefe del Consejo de Seguridad y el árbitro de la política interior y exterior.

La perspectiva de otra revolución de color inevitablemente viene a la mente: tal vez Turquesa-Amarillo, que refleja los colores de la bandera nacional de Kazajstán. Especialmente porque justo en el momento justo, los observadores agudos descubrieron que los sospechosos habituales, la embajada estadounidense, ya estaban “advirtiendo” sobre protestas masivas el 16 de diciembre de 2021.

¿Maidan en Almaty? Oh sí. Pero es complicado.

Kazajistán, país productor del 41% del uranio del mundo y uno de los principales copales suministradores de energía de China, tiene una superficie que equivale a cuatro veces Ucrania

ALMATY SUMIDA EN EL CAOS

Para el mundo exterior, es difícil entender por qué una gran potencia exportadora de energía como Kazajstán necesita aumentar los precios del gas para su propia población.

La razón es, qué más, el neoliberalismo desenfrenado y las proverbiales travesuras del libre mercado. Desde 2019, el gas licuado se comercializa electrónicamente en Kazajstán. Por lo tanto, mantener los precios máximos, una costumbre de décadas, pronto se volvió imposible, ya que los productores se enfrentaban constantemente a vender su producto por debajo del costo a medida que el consumo se disparaba.

Todos en Kazajstán esperaban un aumento de precios, tanto como todos en Kazajstán usan gas licuado, especialmente en sus autos convertidos. Y todo el mundo en Kazajstán tiene un coche, como me dijeron, con pesar, durante mi última visita a Almaty, a finales de 2019, cuando intentaba en vano encontrar un taxi para ir al centro.

Los manifestantes prendieron fuego al edificio donde estaba situado el parlamento cuando Almaty era la capital del país (ARRIBA), así como a otros edificios (ABAJO)

Es bastante revelador que las protestas comenzaron en la ciudad de Zhanaozen, golpeando el centro productor de petróleo / gas de Mangystau. Y también es revelador que el centro del descontento se trasladase inmediatamente a Almaty, ciudad adicta a los automóviles y verdadero centro de negocios de la nación, con una gran infraestructura gubernamental en medio de las estepas, en lugar de a la aislada capital.

Al principio, el presidente Kassym-Jomart Tokayev parecía haber sido atrapado como un ciervo que ve de repente los faros de un coche. Prometió el regreso de los precios máximos, instaló un estado de emergencia / toque de queda tanto en Almaty como en Mangystau (que extendió después a todo el país) mientras aceptaba la dimisión del gobierno actual y nombraba a un viceprimer ministro anónimo, Alikhan Smailov, como primer ministro interino hasta la formación de un nuevo gabinete.

Rápidamente, las protestas por la subida del precio del gas se transformaron en una orgía de violencia, en la que eran decapitados policías (ARRIBA, Fuente) y aparecían en la red videos en los que personas desconocidas repartían armas a los manifestantes (ABAJO, Fuente)

Sin embargo, eso no podría contener los disturbios. En rápida sucesión, tuvimos el asalto de Almaty Akimat (oficina del alcalde); manifestantes disparando contra el Ejército; un monumento de Nazarbayev demolido en Taldykorgan; toma posesión de su antigua residencia en Almaty; Kazakhtelecom desconectando todo el país de Internet; varios miembros de la Guardia Nacional, incluidos vehículos blindados, se unieron a los manifestantes en Aktau; Cajeros automáticos muertos.

Y luego Almaty, sumida en un caos total, fue virtualmente tomada por los manifestantes, incluido su aeropuerto internacional, que el miércoles por la mañana estaba bajo seguridad adicional y por la noche se había convertido en territorio ocupado.

Para prevenir la llegada a Almaty de fuerzas militares que ayudasen a acabar con el caos en Almaty, las bandas armadas que sembraban el terror ocuparon el aeropuerto (ARRIBA), como denunció Lukashenko, jefe de gobierno de Bielorusia (ABAJO, Fuente)

Mientras tanto, el espacio aéreo kazajo tuvo que lidiar con un atasco prolongado de aviones privados que se marchaban a Moscú y Europa Occidental. Aunque el Kremlin notó que Nur-Sultan no había pedido ayuda rusa, una “delegación especial” pronto partió de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizó con cautela, “estamos convencidos de que nuestros amigos kazajos pueden resolver de forma independiente sus problemas internos”, y agregó que “es importante que nadie interfiera desde el exterior”.

ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO

¿Cómo pudo descarrilar todo tan rápido?

Hasta ahora, el juego de la sucesión en Kazajstán se había visto principalmente como un éxito en el norte de Eurasia. Los jefes locales, los oligarcas y las élites compradoras (la burguesía, AyR) mantuvieron sus feudos y sus fuentes de ingresos. Y, sin embargo, extraoficialmente, me dijeron en Nur-Sultan a fines de 2019 que se aproximaban graves problemas cuando algunos clanes regionales vendrían a recolectar, como al enfrentar al “viejo” Nazarbayev y el sistema que él estableció.

Tokayev emitió el proverbial llamado “no sucumbir a provocaciones internas y externas” – lo cual tiene sentido – pero también aseguró que el gobierno “no caerá”. Bueno, ya estaba cayendo, incluso después de una reunión de emergencia que trataba de abordar la maraña de problemas socioeconómicos con la promesa de que se cumplirían todas las “demandas legítimas” de los manifestantes.

Kazajistán es el mayor productor de uranio, y responsable del 42% de la producción mundial

Esto no se desarrolló como un escenario clásico de cambio de régimen, al menos inicialmente. La configuración era de un estado de caos fluido y amorfo, ya que las -frágiles- instituciones de poder kazajas eran simplemente incapaces de comprender el malestar social más amplio. No existe una oposición política competente: no hay intercambio político. La sociedad civil no tiene canales para expresarse.

Así que sí: hay un alboroto, para citar el rhythm’n blues estadounidense. Y todo el mundo es el perdedor. Lo que todavía no está del todo claro es qué clanes en conflicto están provocando las protestas y cuál es su agenda en caso de que tengan una oportunidad de aheches con el poder. Después de todo, ninguna protesta “espontánea” puede surgir simultáneamente en toda esta vasta nación prácticamente de la noche a la mañana.

Nurly Zhol ( “Bright Path” ), el megaplan de inversiones en infraestructuras del gobierno de Kazajistán, diseñado para convertir el país en el puente entre Europa y Asia, y muy especialmente entre Europa y China (FUENTE)

Kazajstán fue la última república que abandonó la URSS en colapso hace más de tres décadas, en diciembre de 1991. Bajo Nazarbayev, se involucró inmediatamente en una política exterior autodenominada de “múltiples vectores”. Hasta ahora, Nur-Sultan se estaba posicionando hábilmente como un mediador diplomático principal, desde las discusiones sobre el programa nuclear iraní en 2013 hasta la guerra en Siria en 2016. El objetivo: consolidarse como el puente por excelencia entre Europa y Asia.

Las Nuevas Rutas de la Seda impulsadas por China, o BRI, fueron lanzadas oficialmente por Xi Jinping en la Universidad de Nazarbayev en septiembre de 2013. Eso encajó rápidamente con el concepto kazajo de integración económica euroasiática, elaborado a partir del propio proyecto de gasto del gobierno de Nazarbayev, Nurly Zhol (“Bright Path”), diseñado para impulsar la economía después de la crisis financiera de 2008-9.

Un vistazo a un mapa basta para darse cuenta de la importancia estratégica de Kazajistán para los planes de China de crear una nueva “Ruta de la Seda” (BRI)



En septiembre de 2015, en Beijing, Nazarbayev alineó a Nurly Zhol con el BRI, impulsando de facto a Kazajstán al corazón del nuevo orden de integración euroasiático. Geoestratégicamente, la nación sin litoral más grande del planeta se convirtió en el principal territorio de interacción de las visiones de China y Rusia, BRI y la Unión Económica de Eurasia (EAEU).

UNA TÁCTICA DE DISTRACCIÓN

Para Rusia, Kazajstán es incluso más estratégico que para China. Nur-Sultan firmó el tratado CSTO en 2003. Es un miembro clave de la EAEU. Ambas naciones tienen lazos técnico-militares masivos y llevan a cabo una cooperación espacial estratégica en Baikonur. El ruso tiene el estatus de idioma oficial, hablado por el 51% de los ciudadanos de la república.

Al menos 3,5 millones de rusos viven en Kazajstán. Todavía es temprano para especular sobre una posible “revolución” teñida con colores de liberación nacional si el viejo sistema finalmente colapsara. E incluso si eso sucediera, Moscú nunca perderá toda su considerable influencia política.

Sello de Kazajistán conmemorando la firma del pacto militar CSTO, liderado por Rusia

Por tanto, el problema inmediato es asegurar la estabilidad de Kazajstán. Las protestas deben dispersarse. Habrá muchas concesiones económicas. El caos desestabilizador permanente simplemente no puede tolerarse, y Moscú lo sabe de memoria. Otro Maidan está fuera de cuestión.

La ecuación de Bielorrusia ha demostrado cómo una mano fuerte puede obrar milagros. Sin embargo, los acuerdos de la OTSC no cubren la asistencia en caso de crisis políticas internas, y Tokayev no pareció inclinado a hacer tal solicitud.

El gobierno ruso advirtió e 5 de enero, al inicio de la crisis kazaja, rechazó la injerencia extranjera en el país, apoyando los intentos del gobierno de recuperar el control de la situación (ARRIBA, Fuente). El gobierno kazajo, por su parte, se negó a ceder ante los manifestantes armados y el 6 de enero declaró que los que se negasen a entregar las armas serían ejecutados (ABAJO, Fuente)

Hasta que lo hizo. Pidió a la CSTO que interviniera para restablecer el orden. Habrá un toque de queda impuesto por los militares. Y Nur-Sultan puede incluso confiscar los activos de empresas estadounidenses y británicas que supuestamente patrocinan las protestas.

Así lo enmarcó Nikol Pashinyan, presidente del Consejo de Seguridad Colectiva de la OTSC y Primer Ministro de Armenia: Tokayev invocó una “amenaza a la seguridad nacional” y la “soberanía” de Kazajstán, “causada, entre otras cosas, por interferencias externas”. Entonces, la OTSC “decidió enviar fuerzas de paz” para normalizar la situación, “por un tiempo limitado”.

El gobierno de Kazajistán denunció el 6 de enero que no estaba haciendo frente a manifestantes sino a bandas armadas que se estaban dedicando a sembrar el terror, y pidió oficialmente ayuda a la CSTO, el bloque militar del que forma parte y lidera Rusia (ARRIBA, Fuente). El gobierno ruso, por su parte, denunció que Kazajistán estaba haciendo frente a un intento de desestabilizar el estado impulsado por potencias extranjeras (ABAJO, Fuente)

Los sospechosos habituales de desestabilización son bien conocidos. Es posible que no tengan el alcance, la influencia política y la cantidad necesaria de caballos de Troya para mantener a Kazajstán en llamas por tiempo indefinido.

Al menos los propios caballos de Troya están siendo muy explícitos. Quieren la liberación inmediata de todos los presos políticos; un cambio de regimén; un gobierno provisional de ciudadanos “respetables”; y, además, que la “salida del país de todas las alianzas con Rusia”.

Y luego todo llega al nivel de una ridícula farsa, ya que la UE comienza a pedir a las autoridades kazajas que “respeten el derecho a las protestas pacíficas”. Como en permitir la anarquía total, el robo, el saqueo, cientos de vehículos destruidos, ataques con rifles de asalto, cajeros automáticos e incluso el Duty Free en el aeropuerto de Almaty fue completamente saqueado.

El CSTO, la alianza militar liderada por Rusia de la que forma parte Kazajistán, aprobó de inmediato acudir en ayuda del gobierno de Kazajistán (ARRIBA, Fuente). A pesar de saberse que los “pacíficos manifestantes” se había dedicado a saquear varias ciudades y decapitar policías, la UE exigió al gobierno kazajo respetar el derecho de manifestarse (ABAJO, Fuente).

“Internet está lleno de carteles de propaganda y memorandos preestablecidos para los rebeldes” y el hecho de que “las autoridades no están limpiando el desorden, como lo hizo Lukashenko en Bielorrusia”. Este análisis (en ruso) cubre algunos puntos clave, mencionando quey el hecho de que

Hasta ahora, los lemas parecen tener su origen en muchas fuentes, ensalzando todo, desde una “orientación occidental” para Kazajstán, hasta la poligamia y la Sharia: “Todavía no hay un objetivo único, no se ha identificado. El resultado vendrá más tarde. Suele ser lo mismo. La eliminación de la soberanía, la gestión externa y, finalmente, como regla, la formación de un partido político anti-ruso”.

Coches de la policía destrozados por “pacíficos manifestantes”, según la UE

Putin, Lukashenko y Tokayev pasaron mucho tiempo hablando por teléfono, por iniciativa de Lukashenko. Los líderes de todos los miembros de CSTO están en estrecho contacto. Ya se ha elaborado un plan maestro, como en una “operación antiterrorista” masiva. El general Gerasimov lo supervisará personalmente.

Ahora compárelo con lo que aprendí de dos fuentes de inteligencia diferentes y de alto rango.

La primera fuente fue explícita: toda la aventura kazaja está siendo patrocinada por el MI6 para crear un nuevo Maidan justo antes de las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN en Ginebra y Bruselas la próxima semana, para evitar cualquier tipo de acuerdo.

La siembra de caos por bandas armadas en Kazajistán tiene lugar después de que Putin haya advertido a Biden que Rusia está dispuesta a cortar todos los lazos con EEUU si Washington sigue con sus provocaciones (ARRIBA, Fuente). Hundir en el caos a Kazajistán hace que se tambaleen las alianzas militar (CSTO) y Económica (EusAsEc) construidas por el Kremlin desde el fin de la URSS (ABAJO)

Significativamente, los “rebeldes” mantuvieron su coordinación nacional incluso después de que se desconectó Internet.

La segunda fuente tiene más matices: los sospechosos habituales están tratando de obligar a Rusia a retroceder frente a Occidente creando una gran distracción en su frente oriental, como parte de una estrategia progresiva desmembrar el caos a lo largo de las fronteras de Rusia.

Esa puede ser una táctica de distracción inteligente, pero la inteligencia militar rusa la está observando. De manera detallada. Y por el bien de los sospechosos habituales, es mejor que esto no se interprete, siniestramente, como una provocación militar.

La CSTO, bloque militar liderado por Rusia.

En los últimos 2 años todos los países miembros de la CSTO (con la excepción de Rusia) han sido escenario de amplias protestas y/o desestabilizados por injerencias de potencias extranjeras.